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Android telefonlarda çevrimdışı Google aramaları artık kaydedilecek

Google’ın blog sayfasından yaptığı açıklamaya göre, Google’ın Android uygulamasına gelen güncelleme çevrimdışıyken yapılan aramaları kaydedecek. Detaylar haberimizde.
2 yıl
3,8b
1
4
Mobil Uygulamalar
Alper Çakan
Yazar
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Android telefonlarda çevrimdışı Google aramaları artık kaydedilecek
 
Teknoloji devlerinden Google, çok sayıda alan faaliyet gösteriyor ve her faaliyet alanında en büyük önceliklerinden birini kullanıcı deneyiminin iyileştirilmesine veriyor. Yine bu amaç etrafında geliştirilen yeni güncelleme ile artık Google’ın Android uygulamasında arama yapmak sürekli gidip gelen internet bağlantısına sahip kullanıcılar için de kolaylaşacak.
Google’ın Android’deki arama uygulaması için çıkardığı yeni güncelleme sayesinde, uygulama çevrimdışıyken yaptığınız aramaları kaydedecek. Böylece, internetiniz yokken yaptığınız aramalar kaydedilip, internetiniz geldiğinde arama sonuçları alınacak. Ayrıca seçeneklerden değiştirilebilen bir bildirim özelliği de bulunuyor.
Google’dan bir ürün yöneticisi olan Shekhar Sharad’ın blogda bu konuyla alakalı yaptığı açıklama da şu şekilde: “Böylece, bundan sonra internetiniz olmadığında, rahatça aramalarınız sıralayıp, telefonunuzu bir kenara koyarak hayatınıza devam edebilirsiniz. Google uygulaması, arka planda internet bağlantınız geldiğinde anlayacak ve arama sonuçlarınızı getirecek.”.
Ayrıca Sharad, kullanıcıların batarya ve veri kullanımı konusunda endişelenmemesi gerektiğini de söyledi. Açıklamaya göre, bu özelliğin veri kullanımı çok az olacak ve bataryanızı etkilemeyecek. Bekleyen aramalar, Google uygulamasını kendi içinde, Aramaları Yönet menüsünde bulunacak.Google uygulamasına gelen bu güzel özelliğin iOS cihazlara gelip gelmeyeceği konusunda henüz bilgi olmadığını hatırlatalım. Tabi Google'ın bu işi yapmasının temelinde asıl önceliğin daha fazla kullanıcı verisine hükmetme isteğinin yattığını da tahmin etmek pek de güç olmasa gerek.

http://www.theverge.com/2017/1/18/14308830/android-google-offline-searches-mobile Yorum Yaz
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DubSteq 2 yıl en beğenilen
şu interneti wifidan depolayan bi teknoloji yapında asgari ücretle s7 alan güruhun içi rahat etsin.
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bahner 2 yıl
Wifiden internet dopalamak.
2017 yılının en saçma, en mantıksız düşünce katagorisinde insanı 1. yapar.
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DubSteq 2 yıl en beğenilen
şu interneti wifidan depolayan bi teknoloji yapında asgari ücretle s7 alan güruhun içi rahat etsin.
2 Yanıt Yanıtla +5
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Rachsuchtig 2 yıl DubSteq
DubSteq
şu interneti wifidan depolayan bi teknoloji yapında asgari ücretle s7 alan güruhun içi rahat etsin.

Şerefsizim aklıma gelmişti
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kadirirdem 2 yıl DubSteq
DubSteq

şu interneti wifidan depolayan bi teknoloji yapında asgari ücretle s7 alan güruhun içi rahat etsin.

aslında yapılamayacak bir teknoloji değil ,fakat operatörler çok ağlarlar hatta engel olurlar yaptırtmazlar
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