Android telefonlarda çevrimdışı Google aramaları artık kaydedilecek

Teknoloji devlerinden Google, çok sayıda alan faaliyet gösteriyor ve her faaliyet alanında en büyük önceliklerinden birini kullanıcı deneyiminin iyileştirilmesine veriyor. Yine bu amaç etrafında geliştirilen yeni güncelleme ile artık Google’ın Android uygulamasında arama yapmak sürekli gidip gelen internet bağlantısına sahip kullanıcılar için de kolaylaşacak.

Google’ın Android’deki arama uygulaması için çıkardığı yeni güncelleme sayesinde, uygulama çevrimdışıyken yaptığınız aramaları kaydedecek. Böylece, internetiniz yokken yaptığınız aramalar kaydedilip, internetiniz geldiğinde arama sonuçları alınacak. Ayrıca seçeneklerden değiştirilebilen bir bildirim özelliği de bulunuyor.

Google’dan bir ürün yöneticisi olan Shekhar Sharad’ın blogda bu konuyla alakalı yaptığı açıklama da şu şekilde: “Böylece, bundan sonra internetiniz olmadığında, rahatça aramalarınız sıralayıp, telefonunuzu bir kenara koyarak hayatınıza devam edebilirsiniz. Google uygulaması, arka planda internet bağlantınız geldiğinde anlayacak ve arama sonuçlarınızı getirecek.”.

Ayrıca Sharad, kullanıcıların batarya ve veri kullanımı konusunda endişelenmemesi gerektiğini de söyledi. Açıklamaya göre, bu özelliğin veri kullanımı çok az olacak ve bataryanızı etkilemeyecek. Bekleyen aramalar, Google uygulamasını kendi içinde, Aramaları Yönet menüsünde bulunacak.Google uygulamasına gelen bu güzel özelliğin iOS cihazlara gelip gelmeyeceği konusunda henüz bilgi olmadığını hatırlatalım. Tabi Google'ın bu işi yapmasının temelinde asıl önceliğin daha fazla kullanıcı verisine hükmetme isteğinin yattığını da tahmin etmek pek de güç olmasa gerek.

http://www.theverge.com/2017/1/18/14308830/android-google-offline-searches-mobile