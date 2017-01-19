Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer Yazılım ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Özgür Yazılım Vakfı, Siri benzeri kişisel asistan geliştiriyor

Açık kaynaklı yazılımların yaygınlaşması için çaba gösteren Özgür Yazılım Vakfı, öncelik listesini güncelledi. Free Software Foundation’ın bu kararıyla ilgili detaylar haberimizde.
2 yıl
3,4b
1
5
Diğer Yazılım
Alper Çakan
Yazar
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Özgür Yazılım Vakfı, Siri benzeri kişisel asistan geliştiriyor
Özgür yazılım dünyasına günümüzde önem veriliyor. 1985’te kurulmuş olan Free Software Foundation (FSF) yani Özgür Yazılım Vakfı da açık kaynaklı yazılımların yaygınlaşması için büyük bir mücadele veriyor. Bu mücadelenin nedenlerinden biri, açık kaynaklı yazılımların kodunun kapalı kaynağa göre çok daha fazla kişi tarafından incelenmesi, böylece siber saldırılara karşı daha güvenli olması. Diğer bir neden ise açık kaynak kodlu yazılımların ne yaptığının tam olarak herkes tarafından öğrenilebilmesi. Örneğin, kapalı kaynak kodlu olan Siri’yi kullandığınız zaman erişim verdiğiniz çok sayıda kişisel bilginin kimlere gönderildiğini tam olarak bilmiyorsunuz.
İşte bunun gibi nedenlerle Özgür Yazılım Vakfı, açık kaynak kodlu yazılımların yaygınlaşması için mücadele ediyor. Bunu yaparken de bir öncelik listesi oluşturarak daha acil konulara yönelmek istiyor. Yeni gelen açıklama da bu öncelik listesiyle alakalı. Açıklamaya göre bir süredir öncelik listesinde olan Flash benzeri açık kaynaklı proje talebi listeden kaldırıldı. Bunun yerine öncelik listesine, özgür mobil işletim sistemi, bulut sistemi, Siri benzeri kişisel asistan ve Skype benzeri iletişim uygulaması eklendi.
Yeni listedeki dikkat çekici bir detay ise Android gibi açık kaynaklı mobil işletim sistemine rağmen, özgür işletim sistemi projesinin kaldırılmamış olması; hatta en gerekli proje olarak listelenmesi. FSF’den gelen açıklamada bu duruma değinen şu sözler geçiyor: “Akıllı telefonlar günümüzde en yaygın kişisel bilgisayar türü. Bundan dolayı, yazılım özgürlüğünün yayılması için tamamen özgür bir mobil işletim sistemi büyük önem arz ediyor.”
Listedeki diğer önemli bir madde ise Skype benzeri iletişim uygulaması. FSF bu konuda şu sözleri kullandı: "Özgür olmayan bu çeşit yazılımları kullandığımız zaman kodu göremediğimiz için bizim konuşmalarımızı kimin dinlediğini de bilemiyoruz.".
Özgür Yazılım Vakfı’nın öncelik listesi gibi çalışmaları güzel ancak maalesef ki özgür yazılımlar hala yaygınlaşmış durumda değil. Bazı uzmanların, bilgi güvenliği açısından stabil sürümlere sahip özgür yazılım kullanmayı tavsiye ettiğini hatırlatalım.

http://www.zdnet.com/article/fsf-wants-free-version-of-siri-as-flash-replacement-dumped-from-priority-list/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
kadirirdem 2 yıl
Asistanlarda şuan lider bence Siri Türkçe de destekliyor bence bu konuda da rekabet kızışması lazım...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
BRNSpawn 2 yıl
10 yıl sonra elle tutuluş bişey görürüz
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
SEO-Uzmanı 2 yıl
hayırdır ! 20 - 30 yıldır adam gibi yapılamayan yapay zeka olayı bir birinden bağımsız 20 - 30 firma tarafından birden ortaya çıkmaya başladı ! görende sanacak ki ; MS bunlara SDK kit olarak yapay zeka geliştirme api'leri falan mi dağıtıyor ! da bizim haberimiz mi olmadı yoksa !?
1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
LegendM 2 yıl SEO-Uzmanı
SEO-Uzmanı

hayırdır ! 20 - 30 yıldır adam gibi yapılamayan yapay zeka olayı bir birinden bağımsız 20 - 30 firma tarafından birden ortaya çıkmaya başladı ! görende sanacak ki ; MS bunlara SDK kit olarak yapay zeka geliştirme api'leri falan mi dağıtıyor ! da bizim haberimiz mi olmadı yoksa !?

Yani su yorumu 10 kere okudum bir kere mantikli birsey bulamadim. Kardes free software foundation hicbir alakasiz yapiyor, bakti millet aptal aptal siri nerdeyim, siri evlen benimle diye diye tum datasini vermeye, adamlarda kendince gelistirmeye baslamis.
1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 2 yıl Samsung, Galaxy Note 7'deki sorunu 23 Ocak'ta açıklayacak 2 yıl Shelby, 50. yılını 750 beygirlik Super Snake modeli ile kutluyor 2 yıl Oscar ödüllü oyuncu THY’nin yeni reklam yüzü oldu [Güncellendi] 2 yıl Samsung Galaxy S7 için önemli yeniliklerle dolu Android 7.0 Nougat güncellemesi başladı 2 yıl Yeni Wolverine filmi Logan'dan son fragman yayınlandı 2 yıl Super Mario Run'ın Android platformuna geliş tarihi belli oldu 2 yıl Lenovo Legion Y720 ön inceleme videosu: Dolby Atmos'lu oyun bilgisayarı 2 yıl Çin, kömür ile çalışan elektrik santrallerinin yapımını durdurdu 2 yıl Cezalara itiraz eden yapay zeka avukatları işsiz bırakabilir 2 yıl Alzheimer tedavisi için yeni bir yöntem: 5-D Parmak izi 2 yıl Adobe Acrobat’ın habersiz yüklenen Chrome eklentisinde büyük açık 2 yıl GarageBand ve Logic Pro X uygulamaları güncelleniyor 2 yıl LG G6 davetiyeleri dağıtıma çıktı 2 yıl Yeni Dell XPS 27 hepsi bir arada "4K IPS ekran ve entegre soundbar" 2 yıl Teslimat robotları ABD'de yola çıkmaya hazırlanıyor 2 yıl Nokia 6 satışa çıktığı ilk 60 saniye içerisinde tükendi 2 yıl Microsoft, ünlü 3D optimizasyon şirketi Simplygon’u satın aldı 2 yıl Facebook VR için 3 milyar doları daha gözden çıkaracak 2 yıl Logi akıllı buton ve fazlası "Logitech Türkiye Genel Müdürü Mustafa Uyar'a sorduk" 2 yıl Android telefonlarda çevrimdışı Google aramaları artık kaydedilecek 2 yıl GÖRÜNTÜLENEN Özgür Yazılım Vakfı, Siri benzeri kişisel asistan geliştiriyor Sonraki Hindistan'ın çılgın trafiği otonom araçlar için bulunmaz nimet 2 yıl Uygulama ekonomisi bu yıl 90 milyar indirme ve 127 milyar dolar gelire ulaştı 2 yıl Samsung Smartcam yine açık verdi 2 yıl İlk yerli fırkateyn inşaasına başlanıyor 2 yıl Apple iPhone'a beklenen kur zammı geldi: İşte yeni fiyatlar [Güncellendi] 2 yıl Ulaştırma Bakanlığından yerli arama motoru "Geliyoo" hakkında önemli açıklama 2 yıl Mozilla yeni logosunu buldu 2 yıl The Martian'ın yazarından NASA ile ilgili yeni dizi 2 yıl Yeni Mini Coutryman John Cooper Works (2018) artık resmi 2 yıl iPhone 6 için de pil değişim programı başlatılabilir 2 yıl Gece kulüpleri artık radar teknolojisi ile korunacak 2 yıl Toshiba flash depolama bölümünü ayırabilir 2 yıl Apple'dan Tesla'ya geçen Chris Lattner bunun nedenini açıkladı 2 yıl Yeni Dell XPS 13 2si1 arada dizüstü "Alınabilecek en iyisi!" 2 yıl Ambulanslara yol açan uygulama EVAM yakında kullanıma sunulacak 2 yıl Hollanda'da programcı skandalı: geliştirdiği web sitelere arka kapı yerleştirdi 2 yıl Vine öldü, yeni isim ve özelliklerle Vine Camera oldu 2 yıl Palm yağı dosyası: Neden zararlı? Türkiye'de durum ne? 2 yıl Raspberry Pi Compute Module 3 duyuruldu 2 yıl Yenilenen Google+ ile klasik sürüme veda ediyoruz Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ‘Uber konusu
DonanımHaber
Haftaya A101 marketlerde daha uygun
DonanımHaber
Starlink uyduları yörüngeye yerleştirildi:
DonanımHaber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim