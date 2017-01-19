Özgür Yazılım Vakfı, Siri benzeri kişisel asistan geliştiriyor

Özgür yazılım dünyasına günümüzde önem veriliyor. 1985’te kurulmuş olan Free Software Foundation (FSF) yani Özgür Yazılım Vakfı da açık kaynaklı yazılımların yaygınlaşması için büyük bir mücadele veriyor. Bu mücadelenin nedenlerinden biri, açık kaynaklı yazılımların kodunun kapalı kaynağa göre çok daha fazla kişi tarafından incelenmesi, böylece siber saldırılara karşı daha güvenli olması. Diğer bir neden ise açık kaynak kodlu yazılımların ne yaptığının tam olarak herkes tarafından öğrenilebilmesi. Örneğin, kapalı kaynak kodlu olan Siri’yi kullandığınız zaman erişim verdiğiniz çok sayıda kişisel bilginin kimlere gönderildiğini tam olarak bilmiyorsunuz.

İşte bunun gibi nedenlerle Özgür Yazılım Vakfı, açık kaynak kodlu yazılımların yaygınlaşması için mücadele ediyor. Bunu yaparken de bir öncelik listesi oluşturarak daha acil konulara yönelmek istiyor. Yeni gelen açıklama da bu öncelik listesiyle alakalı. Açıklamaya göre bir süredir öncelik listesinde olan Flash benzeri açık kaynaklı proje talebi listeden kaldırıldı. Bunun yerine öncelik listesine, özgür mobil işletim sistemi, bulut sistemi, Siri benzeri kişisel asistan ve Skype benzeri iletişim uygulaması eklendi.

Yeni listedeki dikkat çekici bir detay ise Android gibi açık kaynaklı mobil işletim sistemine rağmen, özgür işletim sistemi projesinin kaldırılmamış olması; hatta en gerekli proje olarak listelenmesi. FSF’den gelen açıklamada bu duruma değinen şu sözler geçiyor: “Akıllı telefonlar günümüzde en yaygın kişisel bilgisayar türü. Bundan dolayı, yazılım özgürlüğünün yayılması için tamamen özgür bir mobil işletim sistemi büyük önem arz ediyor.”

Listedeki diğer önemli bir madde ise Skype benzeri iletişim uygulaması. FSF bu konuda şu sözleri kullandı: "Özgür olmayan bu çeşit yazılımları kullandığımız zaman kodu göremediğimiz için bizim konuşmalarımızı kimin dinlediğini de bilemiyoruz.".

Özgür Yazılım Vakfı’nın öncelik listesi gibi çalışmaları güzel ancak maalesef ki özgür yazılımlar hala yaygınlaşmış durumda değil. Bazı uzmanların, bilgi güvenliği açısından stabil sürümlere sahip özgür yazılım kullanmayı tavsiye ettiğini hatırlatalım.

http://www.zdnet.com/article/fsf-wants-free-version-of-siri-as-flash-replacement-dumped-from-priority-list/