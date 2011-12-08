Microsoft uygulama mağazası Windows Store, Windows 8 betası ile birlikte kullanıma sunulacak

Haber müdürümüz Erdi Özüağ'ın geniş anlatımıyla aktardığı Windows Store; yeni işletim sistemi Windows 8 ile hakim olduğu masaüstü platformunun yanında tablet platformunda da taşları yerinden oynatmak isteyen Microsoft için önemli adımlarından birisi.





Metro arayüz tarzı ile hazırlanan Windows Store'un açılışında Disney'den yeni içerikler, dijital kitaplar, magazinler ve Cut the Rope gibi oyunlar müşterileri bekliyor olacak.





Bing arama motoru mağaza ile tam entegre olarak çalışacak. Bing ile yazılımlar hem mağaza içerisinde hem de internette aranabilecek. Firmaların web sayfaları mağazadaki uygulama açıklamalarına link verebilecek. Ayrıca Windows Store için uygulama geliştirmiş firmaların web sayfalarında gezinirken bu uygulamalara da yönlendirme yapılacak.





Sadece son kullanıcılar değil işletmeler için de her türlü ihtiyaca cevap verebilecek uygulamalar mağazada yerini alacak. IT yöneticileri mağazanın lokal versiyonuna uygulamalar yükleyebilecek. Böylece güvenli bir ortam oluşacak.





Windows Store ilk olarak Şubat ayı sonlarında deneme yayınına başlayacak ve davetiye usulü ücretsiz uygulamaları kabul edecek. Windows 8 betası da bilindiği gibi Şubat ayı sonunda yaygın denemeye açılacak ve kullanıcıların Windows Store'u tecrübe etme şansı da bulunacak.

Erdi Özüağ'ın Windows Store ile ilgili haber videosu: