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Microsoft uygulama mağazası Windows Store, Windows 8 betası ile birlikte kullanıma sunulacak

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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İşletim Sistemleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Haber müdürümüz Erdi Özüağ'ın geniş anlatımıyla aktardığı  Windows Store; yeni işletim sistemi Windows 8 ile hakim olduğu masaüstü platformunun yanında tablet platformunda da taşları yerinden oynatmak isteyen Microsoft için önemli adımlarından birisi.  

Metro arayüz tarzı ile hazırlanan Windows Store'un açılışında Disney'den yeni içerikler, dijital kitaplar, magazinler ve Cut the Rope gibi oyunlar müşterileri bekliyor olacak.

Bing arama motoru mağaza ile tam entegre olarak çalışacak. Bing ile yazılımlar hem mağaza içerisinde hem de internette aranabilecek. Firmaların web sayfaları mağazadaki uygulama açıklamalarına link verebilecek. Ayrıca Windows Store için uygulama geliştirmiş firmaların web sayfalarında gezinirken bu uygulamalara da yönlendirme yapılacak.

Sadece son kullanıcılar değil işletmeler için de her türlü ihtiyaca cevap verebilecek uygulamalar mağazada yerini alacak. IT yöneticileri mağazanın lokal versiyonuna uygulamalar yükleyebilecek. Böylece güvenli bir ortam oluşacak.

Windows Store ilk olarak Şubat ayı sonlarında deneme yayınına başlayacak ve davetiye usulü ücretsiz uygulamaları kabul edecek. Windows 8 betası da bilindiği gibi Şubat ayı sonunda yaygın denemeye açılacak ve kullanıcıların Windows Store'u tecrübe etme şansı da bulunacak.
Erdi Özüağ'ın Windows Store ile ilgili haber videosu:

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m.t.y. 7 yıl
ortak bir platform bulun arkadaş bu nedir ya.
ios, android, symbian, bada, mango , .... vs vs
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Guest-F8946C419 7 yıl
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Ama windows 8 bomba gibi geliyor orası ayrı...Arayüzü çok hoşuma gitti..Uygulama çeşitliği sağlayacaktır eminimki 8 ve düzgün denetimle iyi bir ekolojiye ortak olacaktır diye düşünüyorum.
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abrenax 7 yıl
geç bile kaldı. teknolojiye ayak uydurmak lazım. artık yavaş yavaş her şey internetten alınır hale geliyor.
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haymatloshan 7 yıl
Microsoft pazarın önemi anladı sonunda,2 yıla rekabet gücünü artıracaktır.
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copyhaluk 7 yıl
LG nin VM670 Optimus V modeli ile çekilmiş resimler.
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S 7 yıl
Bi bu eksikti.
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Rainbow6 7 yıl
fiziksel dukyanida acildi California da microsoft piyasaya kendi basina girmek istiyor artik .. zaten tonlarca urunu var


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İşletim Sistemleri, windows store ve windows 8
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