Microsoft Translator Android uygulaması görsel çeviri desteğiyle güncellendi

Microsoft Translator uygulamasının Android versiyonu için yeni bir güncelleme yayınlandı. Uygulama şimdi kullanıcıların hızlı şekilde fotoğraf çekerek tabela, el ilanı, broşür ve kullanma kılavuzu gibi materyallerin üzerindeki yazıları çevirebilmesini sağlıyor. Kullanıcılar ayrıca fotoğraflarda yer alan metinleri çevirmek için cihazın yerel hafızasından ya da bulut depolama üzerinden bir görüntü de seçebilecekler.

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Görsel çeviri desteği 2010 yılından bu yana Windows ve Windows Telefonlar'ın çeviri uygulamalarında mevcut durumdaydı ve bu yılın Şubat ayında iOS platformundaki Microsoft Translator uygulamasına eklenmişti. Android cihazlar için yeni görüntü çeviri özelliği İspanyolca, Rusça, Portekizce, Norveççe, Çince (Basitleştirilmiş ve Geleneksel), Çekçe, Danca, Hollandaca, İngilizce, Fince, Fransızca, Almanca, Yunanca, Macarca, İtalyanca, Japonca, Korece, Lehçe, İsveççe ve Türkçe dahil olmak üzere 21 dilde çeviri yapabiliyor. Ayrıca kullanıcıların hızlı çeviri yapmalarını kolaylaştıracak otomatik dil algılama seçeneği de sunulmuş durumda.

Inline Translation özelliği getiriyor. Microsoft internete bağlı olmayan kullanıcıları da ihmal etmemiş ve uygulamaya Portekizce, İspanyolca, Arapça, Japonca, Korece ve Çince dahil olmak üzere 40'tan fazla dilde indirilebilir dil paketleri eklemiş durumda. Microsoft Translator uygulamasının son sürümü Google Play Buna ek olarak mevcut güncelleme aynı zamanda kullanıcıların Android akıllı telefon ya da akıllı saatlerini kullanarak 50'den fazla dilde kısa cümleleri çevirmeyi sağlayan yeniözelliği getiriyor. Microsoft internete bağlı olmayan kullanıcıları da ihmal etmemiş ve uygulamaya Portekizce, İspanyolca, Arapça, Japonca, Korece ve Çince dahil olmak üzere 40'tan fazla dildeeklemiş durumda. Microsoft Translator uygulamasının son sürümü Google Play üzerinden indirilebiliyor.

http://blogs.msdn.com/b/translation/archive/2016/04/20/microsoft-translator-adds-image-translation-to-android.aspx