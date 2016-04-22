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Microsoft Translator Android uygulaması görsel çeviri desteğiyle güncellendi

Microsoft Translator uygulamasının Android sürümü, Şubat ayından beri iOS versiyonunda kullanılabilen önemli bir özelliğe kavuştu. Uygulama artık Android cihazlarda görsel çeviri de yapabilecek.
3 yıl
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Mobil Uygulamalar
Onur Seven
Haber Editörü
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Microsoft Translator uygulamasının Android versiyonu için yeni bir güncelleme yayınlandı. Uygulama şimdi kullanıcıların hızlı şekilde fotoğraf çekerek tabela, el ilanı, broşür ve kullanma kılavuzu gibi materyallerin üzerindeki yazıları çevirebilmesini sağlıyor. Kullanıcılar ayrıca fotoğraflarda yer alan metinleri çevirmek için cihazın yerel hafızasından ya da bulut depolama üzerinden bir görüntü de seçebilecekler.
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Görsel çeviri desteği 2010 yılından bu yana Windows ve Windows Telefonlar'ın çeviri uygulamalarında mevcut durumdaydı ve bu yılın Şubat ayında iOS platformundaki Microsoft Translator uygulamasına eklenmişti. Android cihazlar için yeni görüntü çeviri özelliği İspanyolca, Rusça, Portekizce, Norveççe, Çince (Basitleştirilmiş ve Geleneksel), Çekçe, Danca, Hollandaca, İngilizce, Fince, Fransızca, Almanca, Yunanca, Macarca, İtalyanca, Japonca, Korece, Lehçe, İsveççe ve Türkçe dahil olmak üzere 21 dilde çeviri yapabiliyor. Ayrıca kullanıcıların hızlı çeviri yapmalarını kolaylaştıracak otomatik dil algılama seçeneği de sunulmuş durumda.
Buna ek olarak mevcut güncelleme aynı zamanda kullanıcıların Android akıllı telefon ya da akıllı saatlerini kullanarak 50'den fazla dilde kısa cümleleri çevirmeyi sağlayan yeni Inline Translation özelliği getiriyor. Microsoft internete bağlı olmayan kullanıcıları da ihmal etmemiş ve uygulamaya Portekizce, İspanyolca, Arapça, Japonca, Korece ve Çince dahil olmak üzere 40'tan fazla dilde indirilebilir dil paketleri eklemiş durumda. Microsoft Translator uygulamasının son sürümü Google Play üzerinden indirilebiliyor.

http://blogs.msdn.com/b/translation/archive/2016/04/20/microsoft-translator-adds-image-translation-to-android.aspx Yorum Yaz
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307kd 3 yıl
Rezalet bir ceviri sistemi...
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kadirirdem 3 yıl
here iyiydi bir de bu başka servisi yok zaten...
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tahir40 3 yıl
Normalde hayatta kullanmam ama microsftla facebook sanırım anlaşmış, facebookda bir yazıyı çevir deyince altında bing tarafından çevrildi yazıyor ve inanılmaz derecede hatalı, hatta saçmalık. Doğru düzgün yazıyı çevirdiğini görmedim, nasıl görüntü çeviriyorlar merak ettim. Gerçi simultane konuşma çevirdiğini iddia edenler varsa da verimli değil.
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filteke 3 yıl
nokianın sunduğu here'den sonra en kullanışlı programdı, android ve ios için güzel olacak
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