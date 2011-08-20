Microsoft webOS geliştiricilerine bünyesine katılması karşılığında ücretsiz cihaz, araçlar ve eğitim vaad ediyor

HP’nin şok bir kararla webOS cihazlarının faaliyetlerini durdurması bu haftanın en önemli haberi olarak ön plana çıktı. webOS işletim sisteminin lisanslanması için Samsung ile görüşmelerin devam ettiği iddia edilse de şu an için kesin bir gelişme yok. Ancak webOS için olmasa da geliştiricileri için ilk talip ortaya çıktı.





Microsoft, Windows Phone bünyesine katılacak webOS geliştiricileri için çeşitli hediyeler vereceğini duyurdu.





Windows Phone ekibinden Brandon Watson, Twitter üzerinden kendileriyle çalışmak isteyen ve uygulama geliştirmiş webOS geliştiricilerine yardımcı olacak ücretsiz telefon, geliştirici araçları ve eğitimler verileceğini duyurdu.





İlk etapta gerçek olmadığı düşünülse de Watson’ın Twitter’da geliştiricilerle iletişime geçtiği ve yönlendirmeye başladığı görüldü.





Microsoft bu girişimin sebebini her geliştirici için buna değeceği şeklinde yorum getiriyor. Windows Phone 7 platformun büyük önem veren Microsoft, 500’den fazla yenilik getiren Mango güncellemesini tamamladı ve Nokia ile yaptığı ortaklık gereği ilk Windows Phone 7.5 Mango yüklü telefonlar da yakın zamanda tüketiciyle buluşacak.





Windows Phone uygulama mağazasında yüklü uygulama sayısının 30 bini geçmesi platformun gittikçe popüler olmaya başladığını gösteriyor. Bu aşamada Microsoft webOS’dan ayrılan geliştirici potansiyelini elinden kaçırmak istemiyor. Şimdiye kadar kaç geliştiricinin bu teklifi kabul ettiği bilinmiyor.