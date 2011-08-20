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Mobil İşletim Sistemleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Microsoft webOS geliştiricilerine bünyesine katılması karşılığında ücretsiz cihaz, araçlar ve eğitim vaad ediyor

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
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Cep İşletim Sistemleri
Ekrem71
Haber Editörü
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HP’nin şok bir kararla webOS cihazlarının faaliyetlerini durdurması bu haftanın en önemli haberi olarak ön plana çıktı. webOS işletim sisteminin lisanslanması için Samsung ile görüşmelerin devam ettiği iddia edilse de şu an için kesin bir gelişme yok. Ancak webOS için olmasa da geliştiricileri için ilk talip ortaya çıktı.

Microsoft, Windows Phone bünyesine katılacak webOS geliştiricileri için çeşitli hediyeler vereceğini duyurdu.

Windows Phone ekibinden Brandon Watson, Twitter üzerinden kendileriyle çalışmak isteyen ve uygulama geliştirmiş webOS geliştiricilerine yardımcı olacak ücretsiz telefon, geliştirici araçları ve eğitimler verileceğini duyurdu.

İlk etapta gerçek olmadığı düşünülse de Watson’ın Twitter’da geliştiricilerle iletişime geçtiği ve yönlendirmeye başladığı görüldü.

Microsoft bu girişimin sebebini her geliştirici için buna değeceği şeklinde yorum getiriyor. Windows Phone 7 platformun büyük önem veren Microsoft, 500’den fazla yenilik getiren Mango güncellemesini tamamladı ve Nokia ile yaptığı ortaklık gereği ilk Windows Phone 7.5 Mango yüklü telefonlar da yakın zamanda tüketiciyle buluşacak. 

Windows Phone uygulama mağazasında yüklü uygulama sayısının 30 bini geçmesi platformun gittikçe popüler olmaya başladığını gösteriyor. Bu aşamada Microsoft webOS’dan ayrılan geliştirici potansiyelini elinden kaçırmak istemiyor. Şimdiye kadar kaç geliştiricinin bu teklifi kabul ettiği bilinmiyor.


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Şahi_13 8 yıl
Güzel haber,geliştirtir sağlam ve çok satar inşallah,google'ın bu ayarsız yükselişi android kullansamda benide endişelendirmekte,tekel olan oyar badeyi herkse koyar.
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sertacarslan 8 yıl
Akıllıca bir adım. Binlerce dolardan yüzlerce ücretli personel kiralayacağına üç-beş kuruşa yüzlerce gönüllü geliştirici çalıştıracak.
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sleepnir 8 yıl
Microsoft Windows Phone için bayağı uğraşıyor. Şuanki en büyük problem olan uygulama sayısını da böyle yöntemler uygulayarak çözmeye çalışıyor. Ne diyelim umarız başarılı olur.
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umutarslan.com 8 yıl
Turkforce
escapethelifeyüksek maaş dese anlıycamda ücretsiz telefon ne demek :D adam zten program geliştirici maaşıda belli bi düzeydedir sanki almaya gücü yok. biraz garip olmuş açıkçası.
Geliştiricinin anlamı şirkette çalışan personel değil. Dışarıdan uygulama geliştiren kişilere verilen isim.Dolayısıyla maaş gibi bir durum söz konusu değil.

aynen.evinden yap koy satılsın.adamlar bedava telefon ve eğitim veriyor.yapabileceğimi bilsem öğrenmeye çalışırım.okullarda yıllardır boşu boşuna plc c++ assbly öğretiyorlar 1 dönemde 3 dil gösteriyorlar kimse bi cacık öğrenemiyor.okulu bırakıp bu tip şeylere yönelsek daha iyi para kazanırız gelecek bu işte.
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mehmetgirgin 8 yıl
dışarıdan geliştirici tutmak daha mantıklı yaptığın kadar para. prim usulü
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Turkforce 8 yıl
escapethelife
yüksek maaş dese anlıycamda ücretsiz telefon ne demek :D adam zten program geliştirici maaşıda belli bi düzeydedir sanki almaya gücü yok. biraz garip olmuş açıkçası.

Geliştiricinin anlamı şirkette çalışan personel değil. Dışarıdan uygulama geliştiren kişilere verilen isim.Dolayısıyla maaş gibi bir durum söz konusu değil.
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Rainbow6 8 yıl
bu ne yaa ucretsiz arac falan paradan haber ver sen ucuzcu .. apple ihtiyaci olmasada atlar simdi sirf microsoftu engellemek icin olaya bak bi anda adamlar kiymete bindi ... benim anlamadigim HP ye noldu arkadaslar o kadar para gomdugu webosu 2 gunde biraktigi yetmiyomus gibi birde pc bolumunude satacakmis acikcasi urettigi urunleri cok kaliteli bulmasamda boylesi mafya tehdidi almis gibi herseyi elden cikarmasi bana biraz garip geldi
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SEO-Uzmanı 8 yıl
Android in mobil cihaz pazarında artan karizması karşısında
MS'un bu pazarda yer alama çaba ve gayretleri içinde olduğu resmen ortada !
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bogaban 8 yıl
Microsoft bu işi biliyor...
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