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Microsoft yeni başlat menüsünü Windows RT sürümüne de ekleyecek

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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İşletim Sistemleri
Oğuz Avcı
Editör
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Microsoft yeni başlat menüsünü Windows RT sürümüne de ekleyecek
Windows 10'un çıkışı sırasında Windows RT ile ilgili bir çok soru işareti oluşmuştu. Yazılım devi şirket daha önce Windows RT sürümünü geliştirmeyi bıraktığını açıklasa da güncelleme desteği vermeye devam ediyordu. Windows RT kullanıcıları Windows 10 güncellemesinden faydalanamadı ancak Microsoft bu sürüm için özel bir güncelleme vererek kullanıcıları mağdur etmeyeceklerini duyurmuştu.
Update 3 adındaki yeni RT güncellemesi ise şirketin sözünde duracağını gösteriyor. Bu güncelleme ile birlikte Windows RT cihazlar bazı Windows 10 özelliklerine kavuşacak. Bunlardan ilk fark edileni ise kuşkusuz yeni başlat menüsü. Bazı ufak tasarımsal yenilikler de RT sürümüne eklense altyapıdaki değişiklikler sebebiyle sürümün tüm Windows 10 özelliklerine sahip olması mümkün değil. Bu ay içerisinde yayınlacak yeni sürümü yalnızca Surface ve Surface 2 RT değil diğer markaların Windows RT sürümüne sahip ürünleri de yükleyebilecek.

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slckaydemir 4 yıl
Sürümün adının rt oluşu biraz sinir etti okadar.
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eas722 4 yıl
Açıkçası ben RT'yi ölü olduğunu bilerek geçen yıl satın aldım. Sadece Office uygulamaları kullanmak ve basit browsing yapabilecek, kaliteli üretilmiş, ince ve hafif bir tablet/netbook kırması arıyordum. 800tl'ye bir Lenovo Yoga aldım. Müthiş memnunum. Yine de ARM işlemci kullanan bu alete neden windows 10 mobil tabanlı bir güncelleme gelmez anlamış değilim.
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Guest-F8946C419 4 yıl
Windows 10 ARM tabanlı işlemcileri desteklemiyor mu?
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