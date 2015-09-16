Microsoft yeni başlat menüsünü Windows RT sürümüne de ekleyecek

Windows 10'un çıkışı sırasında Windows RT ile ilgili bir çok soru işareti oluşmuştu. Yazılım devi şirket daha önce Windows RT sürümünü geliştirmeyi bıraktığını açıklasa da güncelleme desteği vermeye devam ediyordu. Windows RT kullanıcıları Windows 10 güncellemesinden faydalanamadı ancak Microsoft bu sürüm için özel bir güncelleme vererek kullanıcıları mağdur etmeyeceklerini duyurmuştu.

Update 3 adındaki yeni RT güncellemesi ise şirketin sözünde duracağını gösteriyor. Bu güncelleme ile birlikte Windows RT cihazlar bazı Windows 10 özelliklerine kavuşacak. Bunlardan ilk fark edileni ise kuşkusuz yeni başlat menüsü. Bazı ufak tasarımsal yenilikler de RT sürümüne eklense altyapıdaki değişiklikler sebebiyle sürümün tüm Windows 10 özelliklerine sahip olması mümkün değil. Bu ay içerisinde yayınlacak yeni sürümü yalnızca Surface ve Surface 2 RT değil diğer markaların Windows RT sürümüne sahip ürünleri de yükleyebilecek.