Microsoft'dan Craig Mundie : Siri etkileyici değil ve çok geç kalmış bir proje

Haber Editörü
Apple'ın iPhone 4S lansmanında dünyaya tanıttığı Siri sesli asistan uzun süredir teknoloji gündeminin ilk sıralarını meşgul ediyor. Rakiplerinin farklı değerlendirmelerde bulunduğu Siri ile ilgili en çarpıcı yorum Microsoft'tan geldi.
Forbes ile bir röportajında Microsoft araştırma şefi Craig Mundie Siri ile ilgili bazı eleştirilerde bulundu. Kinect ile elde edilen başarıların konuşulduğu röportajda Mundie, Siri hakkında sorulan bir soru üzerine tanıtımın ardından geniş bir etki alanının olduğunu gördüğünü ve insanların kendinden geçmiş şekilde etkilendiğini farkettiğini belirtti.
Ancak Mundie Microsoft'un Windows Phone ile başlangıçtan bu yana sunduğu özelliklerle karşılaştırdığında teknolojinin kendisini etkilemediğini belirtiyor. Çünkü 1 yıl önce Microsoft bu fikri zaten uygulamaya koymuştu.
Mundie'ye göre Siri iOS platformunun önemli bir parçası olacak. Bununla birlikte Siri, Apple'ın yeni bir şey vaad etmeyen iPhone 4S'in yaşattığı hayakırıklığını gidermek için kullandığı bir argüman olarak kalacak.
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Bir ikincisi, wp7 inanılmaz bir başarı sağlayacak. Çok daha kaliteli uygulamaları bu platformda bulabileceğiz çünkü geliştirme dili C# ve ben bile çok basitte olsa uygulamalar yazabiliyorum.
Ayrıca microsoft her zaman elinde rakiplerinin yıllar boyunca yakalayamayacağı teknolojileri barındırır. Apple ise teknolojiyi daha kullanışlı hale getirir ve rakipleri aynı şeyleri hemen yaparlar. Bunun adına kopyalamak diyin başka bir şey diyin ama olması gereken budur. Birileri teknolojiye yön verir, diğerleri de o yönden gider ve onu geliştirir. Apple yön verdi android ve cihaz üreticisi firmalar geliştirdi.
Microsoft windows 8 ile beraber phone 7'yi de 8 e güncelleyecek ve zaten şimdiden çok büyük yankı uyandıran windows 8 ismini telefonlarda da göreceğiz. Ayrıca tahmin ediyorum ki xbox kinect gibi çağ atlatan teknolojilerle karşımıza çıkacak ve ortalığı alt üst edecek. En yakın örnek kinect, hangi konsol üreticisi kinect teknolojisini önümüzdeki yıllarda bu performansta sunabilecek?
Dediğim gibi bilgisayar başında oturan arkadaşlar dünyanın en büyük yazılım üreticisinden daha çok bilgi sahibi değiller. Microsoft öyle bir hamle yapacak ki (bence windows 8 ve windows phone 8 ile beraber) gören duyan herkes inanmakta zorluk çekecek.
Ben açıkçası apple'dan hoşlanmayan android fanıyım. Ama windows phone ayrı bir aşk oldu benim için. Apple'ın pazarlama taktiklerinin dışında gerçekten yenilik getirdiği için başarıya ulaşan bir platform olacak. Umarım öyle olur da rekabet bizlere yarar.
Biri microsoft batacak demiş yukarda da, biraz etrafına göz atsın bakalım kaç tane windows kullanmayan bilgisayar bulacak.