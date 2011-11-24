Microsoft'dan Craig Mundie : Siri etkileyici değil ve çok geç kalmış bir proje

Apple'ın iPhone 4S lansmanında dünyaya tanıttığı Siri sesli asistan uzun süredir teknoloji gündeminin ilk sıralarını meşgul ediyor. Rakiplerinin farklı değerlendirmelerde bulunduğu Siri ile ilgili en çarpıcı yorum Microsoft'tan geldi.





Forbes ile bir röportajında Microsoft araştırma şefi Craig Mundie Siri ile ilgili bazı eleştirilerde bulundu. Kinect ile elde edilen başarıların konuşulduğu röportajda Mundie, Siri hakkında sorulan bir soru üzerine tanıtımın ardından geniş bir etki alanının olduğunu gördüğünü ve insanların kendinden geçmiş şekilde etkilendiğini farkettiğini belirtti.





Ancak Mundie Microsoft'un Windows Phone ile başlangıçtan bu yana sunduğu özelliklerle karşılaştırdığında teknolojinin kendisini etkilemediğini belirtiyor. Çünkü 1 yıl önce Microsoft bu fikri zaten uygulamaya koymuştu.





Mundie'ye göre Siri iOS platformunun önemli bir parçası olacak. Bununla birlikte Siri, Apple'ın yeni bir şey vaad etmeyen iPhone 4S'in yaşattığı hayakırıklığını gidermek için kullandığı bir argüman olarak kalacak.