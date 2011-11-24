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iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Microsoft'dan Craig Mundie : Siri etkileyici değil ve çok geç kalmış bir proje

7 yıl
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66
iOS / OS X / tvOS / watchOS
Ekrem71
Haber Editörü
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Apple'ın iPhone 4S lansmanında dünyaya tanıttığı Siri sesli asistan uzun süredir teknoloji gündeminin ilk sıralarını meşgul ediyor. Rakiplerinin farklı değerlendirmelerde bulunduğu Siri ile ilgili en çarpıcı yorum Microsoft'tan geldi.

Forbes ile bir röportajında Microsoft araştırma şefi Craig Mundie Siri ile ilgili bazı eleştirilerde bulundu. Kinect ile elde edilen başarıların konuşulduğu röportajda Mundie, Siri hakkında sorulan bir soru üzerine tanıtımın ardından geniş bir etki alanının olduğunu gördüğünü ve insanların kendinden geçmiş şekilde etkilendiğini farkettiğini belirtti. 

Ancak Mundie Microsoft'un Windows Phone ile başlangıçtan bu yana sunduğu özelliklerle karşılaştırdığında teknolojinin kendisini etkilemediğini belirtiyor. Çünkü 1 yıl önce Microsoft bu fikri zaten uygulamaya koymuştu.

Mundie'ye göre Siri iOS platformunun önemli bir parçası olacak. Bununla birlikte Siri, Apple'ın yeni bir şey vaad etmeyen iPhone 4S'in yaşattığı hayakırıklığını gidermek için kullandığı bir argüman olarak kalacak.  

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darkaura 7 yıl en beğenilen
tabiyki siri yeni bir teknoloji degil. ama su an sesli kontrol olayini en iyi yapan sistem. bide microsoft bu sistemi bir sene once uygulamaya koydu demezmi. ona bakarsan fii tarihindeki nokia 8210da bile ilkelde olsa bir sesli komut sistemi mevcuttu. microsoft degilmi adamlarin her isleri camur. acikcasi google in en begendigim yani boyle durumlarda dobra dobra rakiplerinin hakkini vermesi, lafla camur atmak yerine icraatla cevap vermesi.
tabiyki siri yeni bir teknoloji degil. ama su an sesli kontrol olayini en iyi yapan sistem. bide microsoft bu sistemi bir sene once uygulamaya koydu demezmi. on...
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Battlestar DH 7 yıl
zaten siri yeni bir şey değil. siri yerine keşke arayüzü geliştirselermiş çok kötü ios da arayüz.
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ressambdrm 7 yıl
Windows phone 7 gerçekten çok güzel bir işletim sistemi. Şimdi burda wp7 kullanmamış arkadaşlar arayüzü falan eleştiriyorlar da, ömrümde gördüğüm en güzel arayüze sahip platformdur. Ayrıca donanıma kimse laf söylemesin, su gibi çalışıyor cihazlar.
Bir ikincisi, wp7 inanılmaz bir başarı sağlayacak. Çok daha kaliteli uygulamaları bu platformda bulabileceğiz çünkü geliştirme dili C# ve ben bile çok basitte olsa uygulamalar yazabiliyorum.
Ayrıca microsoft her zaman elinde rakiplerinin yıllar boyunca yakalayamayacağı teknolojileri barındırır. Apple ise teknolojiyi daha kullanışlı hale getirir ve rakipleri aynı şeyleri hemen yaparlar. Bunun adına kopyalamak diyin başka bir şey diyin ama olması gereken budur. Birileri teknolojiye yön verir, diğerleri de o yönden gider ve onu geliştirir. Apple yön verdi android ve cihaz üreticisi firmalar geliştirdi.
Microsoft windows 8 ile beraber phone 7'yi de 8 e güncelleyecek ve zaten şimdiden çok büyük yankı uyandıran windows 8 ismini telefonlarda da göreceğiz. Ayrıca tahmin ediyorum ki xbox kinect gibi çağ atlatan teknolojilerle karşımıza çıkacak ve ortalığı alt üst edecek. En yakın örnek kinect, hangi konsol üreticisi kinect teknolojisini önümüzdeki yıllarda bu performansta sunabilecek?
Dediğim gibi bilgisayar başında oturan arkadaşlar dünyanın en büyük yazılım üreticisinden daha çok bilgi sahibi değiller. Microsoft öyle bir hamle yapacak ki (bence windows 8 ve windows phone 8 ile beraber) gören duyan herkes inanmakta zorluk çekecek.
Ben açıkçası apple'dan hoşlanmayan android fanıyım. Ama windows phone ayrı bir aşk oldu benim için. Apple'ın pazarlama taktiklerinin dışında gerçekten yenilik getirdiği için başarıya ulaşan bir platform olacak. Umarım öyle olur da rekabet bizlere yarar.
Biri microsoft batacak demiş yukarda da, biraz etrafına göz atsın bakalım kaç tane windows kullanmayan bilgisayar bulacak.
Windows phone 7 gerçekten çok güzel bir işletim sistemi. Şimdi burda wp7 kullanmamış arkadaşlar arayüzü falan eleştiriyorlar da, ömrümde gördüğüm en güzel arayü...
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DH Misafiri 7 yıl
İnanıyorum Microsoft Appleyi geçecek telefon pilatformunda !!! Bakın birkaç sene sonra.
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CaRviLLE 7 yıl
semo_86
whtswrongstupid
semo_86
CaRviLLE siri gerçekten yeni bişey değilki ford fiesta nın yeni versiyonunda bile var o özellik bluetooth tan arabayla telefonu eşleştirip şunu ara diyosun isim istiyo söylüyosun ve arıyo çok değişik bişey değilki bu klima da aynı şekilde buğu gidermeyi aç diyosun açıyo sanki cep telefonunu yeniden icat etmişler gibi abartılmasına gerek yok gençler
Peki Ford Fiesta ya bana en yakin olan lokantalarin listesini cikar desen cikariyor mu ? yada saat 12 de ki randevumu saat 13.00 a kaydir desen yapbiliyor mu ? yoksa komut anlasilmadi lutfen tekrar edin mi diyor ?


adam fandroid bosver
Hocam valla milletin yaptigi yorumlara bak ya. Yaptigi yorumu gorunce resmen belli ediyor Siri ile ilgili gram bilgisi olmadigi. Goren de beni Apple fani sanacak halbuki ne android ne de Apple im var. Blackberry kullaniyorum, blackberry os5, en rezili :D

Ben fandroid falan değilim dostum öyle olsa burda windows phone u değil androidi savunuyo olurdum lumia 800 ü bekliyorum gelsin bakalım f/p oranı iyiyse neden almayayım? Çevredeki lokantaları bulsa ne bulmasa ne tüm navigasyon cihazları zaten tek tıklamayla yapıyo aynı işi ben fiesta yı örnek olarak verdim direk siriyle kapışır demedim çok çok çok abartılıcak bişey yok her zamanki apple işte aynı telefonu donanımı yükseltti fiyatı tavan yaptırdı bi ton i fan a kaptırdı madem bişey yaptın diğer iphone larda neden çalışmıyo?Tamamen yazılımla alakalı ekstra bi donanıma da gerek olmadığı halde? Onlar satsın ellerindekileri yenisini alsın insanları sömürmek değilde nedir bu?
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semo_86 7 yıl CaRviLLE
CaRviLLE

semo_86

whtswrongstupid
semo_86
CaRviLLE siri gerçekten yeni bişey değilki ford fiesta nın yeni versiyonunda bile var o özellik bluetooth tan arabayla telefonu eşleştirip şunu ara diyosun isim istiyo söylüyosun ve arıyo çok değişik bişey değilki bu klima da aynı şekilde buğu gidermeyi aç diyosun açıyo sanki cep telefonunu yeniden icat etmişler gibi abartılmasına gerek yok gençler
Peki Ford Fiesta ya bana en yakin olan lokantalarin listesini cikar desen cikariyor mu ? yada saat 12 de ki randevumu saat 13.00 a kaydir desen yapbiliyor mu ? yoksa komut anlasilmadi lutfen tekrar edin mi diyor ?


adam fandroid bosver
Hocam valla milletin yaptigi yorumlara bak ya. Yaptigi yorumu gorunce resmen belli ediyor Siri ile ilgili gram bilgisi olmadigi. Goren de beni Apple fani sanacak halbuki ne android ne de Apple im var. Blackberry kullaniyorum, blackberry os5, en rezili :D


Ben fandroid falan değilim dostum öyle olsa burda windows phone u değil androidi savunuyo olurdum lumia 800 ü bekliyorum gelsin bakalım f/p oranı iyiyse neden almayayım? Çevredeki lokantaları bulsa ne bulmasa ne tüm navigasyon cihazları zaten tek tıklamayla yapıyo aynı işi ben fiesta yı örnek olarak verdim direk siriyle kapışır demedim çok çok çok abartılıcak bişey yok her zamanki apple işte aynı telefonu donanımı yükseltti fiyatı tavan yaptırdı bi ton i fan a kaptırdı madem bişey yaptın diğer iphone larda neden çalışmıyo?Tamamen yazılımla alakalı ekstra bi donanıma da gerek olmadığı halde? Onlar satsın ellerindekileri yenisini alsın insanları sömürmek değilde nedir bu?

Savunman halen yalnis. Yaninda navigasyon cihazi mi gezdireceksin o zaman ? Google bile kabul etti, adamlar sesli komutta su an piyasada bulunan en gelismis sistemi gelistirmisler. cihazla normal bir insan gibi konusuyorsun, belirli kaliplari ezberlemene gerek kalmadan. Siri espri bile yapiyor ya var mi otesi ?
Ohio'da hava kac derece diyorsun cat karsina cikariyor, suraya ucak bileti almam lazim diyorsun, cat karsina acentalari falan cikariyor. bu kadar gelismis bir sistem su an hic bir cihazda yok.

somurme fikrine da katilmiyorum. Sonucta adam bir urun dizayn etmis uretmis, ekstra ozellik olarak da siri'yi koymus, fiyati bu diyor. Belirtilen fiyat sana somuruluyormus hissi veriyorsa, gider daha ucuz bir telefon alip, yanina da navigason cihazi alirsin madem :)
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semo_86 7 yıl
CaRviLLE
siri gerçekten yeni bişey değilki ford fiesta nın yeni versiyonunda bile var o özellik bluetooth tan arabayla telefonu eşleştirip şunu ara diyosun isim istiyo söylüyosun ve arıyo çok değişik bişey değilki bu klima da aynı şekilde buğu gidermeyi aç diyosun açıyo sanki cep telefonunu yeniden icat etmişler gibi abartılmasına gerek yok gençler

Peki Ford Fiesta' ya bana en yakin olan lokantalarin listesini cikar desen cikariyor mu ? yada saat 12' de ki randevumu saat 13.00' a kaydir desen yapbiliyor mu ? yoksa komut anlasilmadi lutfen tekrar edin mi diyor ?
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whtswrongstupid 7 yıl
semo_86

CaRviLLE

siri gerçekten yeni bişey değilki ford fiesta nın yeni versiyonunda bile var o özellik bluetooth tan arabayla telefonu eşleştirip şunu ara diyosun isim istiyo söylüyosun ve arıyo çok değişik bişey değilki bu klima da aynı şekilde buğu gidermeyi aç diyosun açıyo sanki cep telefonunu yeniden icat etmişler gibi abartılmasına gerek yok gençler


Peki Ford Fiesta' ya bana en yakin olan lokantalarin listesini cikar desen cikariyor mu ? yada saat 12' de ki randevumu saat 13.00' a kaydir desen yapbiliyor mu ? yoksa komut anlasilmadi lutfen tekrar edin mi diyor ?



adam fandroid bosver
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SystemApps 7 yıl
Mİkrosof windows phone ile çok güzel işler çıkardı ancak şuanda yetersiz.Androidin ve symbianın fonsiyonelliği windows phone de henüz yok.Arayüz konusundan yakınanlar da androidin marka marka arayüzünün yarattığı güncelleme gecikmleri rom sorunları gibi problemleri göz önünde bulundursun bi zahmet.Belki arayüz güzel görünmüyor ancak zaten daha da önemlisi fonsiyonellik.



Konu siri ya gelince sınırlı dil desteği sunucuya bağımlı çalışması gibi dezantajlarının üstüne bunun yeni bir teknoloji olmadığını da herkes biliyor.Dolyası ile açıklama doğru.Window phoneninde şu an için mevcut eksiklikleri de gerçekten es geçileyecek kadar ciddi eksiklikler.



Bu gün için işletim sistemleri arasındaki bağlantı ise şöyle



Fonsiyonelliği üst seviyede ve güçlü bir telefonu uygun fiyatlı olarak tercih etmek isterseniz Android almalısınız.



Spesifik özellikli fonsiyonel ancak çok güçlü olmayan uygun fiyatlı bir çözüm arıyor iseniz symbianlı bir cihaz almalısınız.



Param var ve bunu heryerde belli etmek istiyorum ve kim nederse desin apple diyorsanız ios tercih etmelisiniz.



Yeni bir şey istiyorum ancak aldığıma da pişman etmeyecek bir cihazım olsun istiyorsanız windows phone tercih etmelisiniz.



İşin aslı genel olarak tercih edilmesi gereken android bir cihaz veya symbianlı bir cihaz.Buradaki ayrımı kişisel ihtiyaçlar belirleyecektir.



Şahsen ben symbianlı yeni cihazları bekliyorum...

Ancak mobil alanın kalbi gelecekte windowsphonede atacağından eminim

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deadric 7 yıl
Windows 7 kullanışlılık açısından mac snow leo dan daha iyi.
Stabilite vs. onları bilmem o kadar uzun süre kullanmadım Snow Leo'yu ama kullandığım süre boyunca bende uyandırdığı izlenim "windows 7 nin yanında gereksiz" oldu. Tabi güzel özellikleri de yok değil, program kurmak falan daha kolay vs. Ama windows 7 çok daha kullanışlı. Artık alışkanlık mı dersiniz ne dersiniz bilmiyorum.
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ParacelciuS 7 yıl
Arkadaşlar konu IOS veya Android değil biliyorum ama tecrübelerime dayanarak söylemek istediğim birşey var.
Yaklaşık 4 ay önce büyük umutlarla Asus tablet aldım ve android 3.xx versiyonuna güncelledim. İlk başlarda herşey çok iyiydi. Cihaz windows gibi serbest, klasör mantığı, kopyala yapıştır sil vs. herşey güzel. Oh dedim, IOS sınırlamalarından kurtuldum. Fakat gel zaman git zaman cihaz yavaşlamaya başladı. Donmalar, kilitlenmeler, uygulamalardan atmalar başladı. Yavaşlama olayı haricinde çok takmadım bu konuyu. Ama geçen hafta cihazı değiştirmek zorunda kaldım (Ipad aldım) Çünkü artık youtube videolarını bile oynatamaz hale gelmişti. Takılıyor, videoyu yükleyemiyor, DH videoları zaten hepten fail. Diyeceksiniz ki tonla program kurmuşsundur, o yüzden yavaşlamıştır. Samimi söylüyorum kurduğum kaldırdığım uygulama sayısı 20 yi geçmez. "Bi yedek alıp cihazı formatlasaydın" da demeyin lütfen, çünkü benim yaş 36, yaklaşık 24 yıldır bu işlerle uğraşıyorum. Ne vaktim var böyle şeylere ne de içimden geliyor.
Şimdi konuyu şöyle toparlamak istiyorum. Açık kaynak kodlu veya çok serbestlik tanıyan işletim sistemleri bir müddet sonra IOS karşısında yenilmeye mahkumdur. Öncelikle markete koyulan uygulamaları denetlemezsen, performans ölçümleri yapmazsan ilk golü ordan yersin. Bi de üstüne IOS a yetişecem diye 6 ayda bir yeni versiyon çıkartırsan, birden fazla donanımı desteklersen eninde sonunda çökmeler/kasmalar başlar. Yani ya serbestlik diyip bunları göze alacaksınız ya da ben sadece bana verilen ürün işini yapsın, zamanla problem çıkarmasın diyip IOS a yöneleceksiniz.
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darkaura 7 yıl ParacelciuS
ParacelciuS

Arkadaşlar konu IOS veya Android değil biliyorum ama tecrübelerime dayanarak söylemek istediğim birşey var.



Yaklaşık 4 ay önce büyük umutlarla Asus tablet aldım ve android 3.xx versiyonuna güncelledim. İlk başlarda herşey çok iyiydi. Cihaz windows gibi serbest, klasör mantığı, kopyala yapıştır sil vs. herşey güzel. Oh dedim, IOS sınırlamalarından kurtuldum. Fakat gel zaman git zaman cihaz yavaşlamaya başladı. Donmalar, kilitlenmeler, uygulamalardan atmalar başladı. Yavaşlama olayı haricinde çok takmadım bu konuyu. Ama geçen hafta cihazı değiştirmek zorunda kaldım (Ipad aldım) Çünkü artık youtube videolarını bile oynatamaz hale gelmişti. Takılıyor, videoyu yükleyemiyor, DH videoları zaten hepten fail. Diyeceksiniz ki tonla program kurmuşsundur, o yüzden yavaşlamıştır. Samimi söylüyorum kurduğum kaldırdığım uygulama sayısı 20 yi geçmez. "Bi yedek alıp cihazı formatlasaydın" da demeyin lütfen, çünkü benim yaş 36, yaklaşık 24 yıldır bu işlerle uğraşıyorum. Ne vaktim var böyle şeylere ne de içimden geliyor.



Şimdi konuyu şöyle toparlamak istiyorum. Açık kaynak kodlu veya çok serbestlik tanıyan işletim sistemleri bir müddet sonra IOS karşısında yenilmeye mahkumdur. Öncelikle markete koyulan uygulamaları denetlemezsen, performans ölçümleri yapmazsan ilk golü ordan yersin. Bi de üstüne IOS a yetişecem diye 6 ayda bir yeni versiyon çıkartırsan, birden fazla donanımı desteklersen eninde sonunda çökmeler/kasmalar başlar. Yani ya serbestlik diyip bunları göze alacaksınız ya da ben sadece bana verilen ürün işini yapsın, zamanla problem çıkarmasın diyip IOS a yöneleceksiniz.

yazdiklarinizin hemen hemen aynisini 90lardaki win95/98 mac os rekebeti icin soyliyebiliriz. tamamen ayni hikaye. hatta win9x dahada kotu durumdaydi. sabahdan ogleni restart yapmadan cikartamiyordu. peki sonu ne oldu, bu sorun win9x ler 90larin sonunda apple i iflasin esigine getirdi.

yanliz bana sorarsaniz androidin gercek rekabet gucu ozgurlugu degil, urun cesitliligi. her turlu ihtiyaca, zevke gore cok farkli cesitleri mevcut. bu yuzden kisa surede akilli telefon piyasasinda dominant hale geldi. simdi tablette cok yeni. telefondaki ilk zamanlari gibi apple farklari cok acik. ama bir kac sene icinde ayni senaryonun tekrarlanmasini bekliyorum. bir fark windows 8 arm a girdiginde dengeler degisecektir.
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Cidelee 7 yıl
catador

Ne kadar rekabet olursa o kadar iyi. Windows en iyisini yapsın Apple daha sonra ondan iyisini yapmaya çalışsın. Android de ondan daha iyisini. Hep bizim işimize yarayacak şeyler bunlar. Ama bence bu kadar tüketici varken hep beraber yapılması gereken birşey var Türkiyede. Telefon fiyatlarını yurtdışından daha uçuk fiyatlara satılmasını önlemek.

Kısmen katılıyorum, rekabet iyidir ama fazlası zarar bence. Bundan önceki telefonum nokia e65 ancak 4 yıl sonra eskidi benim için ve o zaman değiştirme gereği duydum. Ama şimdi bakıyorum 1 yılda telefon eski model oluyor. Çünkü herşey çok hızlı gelişiyor. Buda tüketiciye değil üreticiye yarıyor kanımca
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demirparcasi 7 yıl
Microsoft'un performanslı stabil ve düşük enerji tüketimli bir işletim sistemi çıkartabilecek ve iOS ve Android gibi milyonlarca satacak, çok gelişmiş uygulama geliştirici ağına ve marketine sahip olacak ve piyasada başarılı olacak. Buna inanan var mı?
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ZZ RAT 7 yıl demirparcasi
demirparcasi

Microsoft'un performanslı stabil ve düşük enerji tüketimli bir işletim sistemi çıkartabilecek ve iOS ve Android gibi milyonlarca satacak, çok gelişmiş uygulama geliştirici ağına ve marketine sahip olacak ve piyasada başarılı olacak. Buna inanan var mı?

neden olmasin. Is paraya, biraz vizyon sahibi olmaya ve sansa bakar.
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ressambdrm 7 yıl
Pachenkov
ressambdrm Windows phone 7 gerçekten çok güzel bir işletim sistemi. Şimdi burda wp7 kullanmamış arkadaşlar arayüzü falan eleştiriyorlar da, ömrümde gördüğüm en güzel arayüze sahip platformdur. Ayrıca donanıma kimse laf söylemesin, su gibi çalışıyor cihazlar. Bir ikincisi, wp7 inanılmaz bir başarı sağlayacak. Çok daha kaliteli uygulamaları bu platformda bulabileceğiz çünkü geliştirme dili C# ve ben bile çok basitte olsa uygulamalar yazabiliyorum. Ayrıca microsoft her zaman elinde rakiplerinin yıllar boyunca yakalayamayacağı teknolojileri barındırır. Apple ise teknolojiyi daha kullanışlı hale getirir ve rakipleri aynı şeyleri hemen yaparlar. Bunun adına kopyalamak diyin başka bir şey diyin ama olması gereken budur. Birileri teknolojiye yön verir, diğerleri de o yönden gider ve onu geliştirir. Apple yön verdi android ve cihaz üreticisi firmalar geliştirdi. Microsoft windows 8 ile beraber phone 7yi de 8 e güncelleyecek ve zaten şimdiden çok büyük yankı uyandıran windows 8 ismini telefonlarda da göreceğiz. Ayrıca tahmin ediyorum ki xbox kinect gibi çağ atlatan teknolojilerle karşımıza çıkacak ve ortalığı alt üst edecek. En yakın örnek kinect, hangi konsol üreticisi kinect teknolojisini önümüzdeki yıllarda bu performansta sunabilecek? Dediğim gibi bilgisayar başında oturan arkadaşlar dünyanın en büyük yazılım üreticisinden daha çok bilgi sahibi değiller. Microsoft öyle bir hamle yapacak ki (bence windows 8 ve windows phone 8 ile beraber) gören duyan herkes inanmakta zorluk çekecek. Ben açıkçası appledan hoşlanmayan android fanıyım. Ama windows phone ayrı bir aşk oldu benim için. Appleın pazarlama taktiklerinin dışında gerçekten yenilik getirdiği için başarıya ulaşan bir platform olacak. Umarım öyle olur da rekabet bizlere yarar. Biri microsoft batacak demiş yukarda da, biraz etrafına göz atsın bakalım kaç tane windows kullanmayan bilgisayar bulacak.
W.P 7.5lu cihazların WP8e güncelleneceğine emin misin? Bana Bu donanıma sahip cihazlar 8 i kaldıramaz gibi geliyor...

Windows 8 olmayacak, windows phone 8 olacak. Şuan windows phone 7.5 mango zaten. Tangodan sonra yeni bir güncelleme ile windows phone 8 yapacak adını ve windows 8 ile çok benzer özellikler taşıyacak.
Benim tahminim odur. Hem görsel hem işlevsel hem de isimsel benzerlikler olduğundan insanların bu işletim sistemini tanıması daha rahat olacaktır. Zaten tablet piyasasını ister istemez kızıştıran bir işletim sistemi olacak, telefon pazarını da yardırıp geçebilir belli olmaz.
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ressambdrm 7 yıl
Psycna
Apple yön verdi android ve cihaz üreticisi firmalar geliştirdi. bu laf moda oldu simdi androzortcular aleminde. yine sacma sapan laflar, siz anca kendinizi avutursunuz boyle.

Niye saçma sapan? Senin android telefonlara giren donanımlardan haberin var mı? Android'in yapabildiklerinden?
Apple dokunup avuçladığın uygulamalarla öne çıkan, işletim sistemi ve donanım olarak teknolojiye +1 katamayan bir cihazdır. Android çok donanım gerektiriyor diye eleştiriyorsunuz ama onun sayesinde 4+1 çekirdekli 1-2 gb sistem bellekli hd ekranlı modelleri aynı fiyata alır olduk. Biz buna teknolojik gelişim diyoruz.
Saçma sapan konuşan biri varsa o da sensin, saygılı ol.
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