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Microsoft'dan iOS kullanan işletmeler için: OneDrive for Business

5 yıl
615
1
iOS / OS X / tvOS / watchOS
Shady
Haber Editörü
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Microsoft'dan iOS kullanan işletmeler için: OneDrive for Business

Yakın zamanda SkyDrive hizmetinin ismini OneDrive olarak değiştiren yazılım devi Microsoft, bulut servisi için yayınladığı yeni uygulama ile kurumlara çözüm sunuyor.

Kurumlar için OneDrive ismiyle yayınlanan yeni uygulama, kurumsal olarak OneDrive servisinden yararlanan işletmelerde iPhone ya da iPad'ler üzerinden OneDrive hesaplarına ulaşılmasına imkan sunuyor. Gelişmiş giriş ekranı ve hesap doğrulama gibi özellikleriyle güvenlik konusunda güçlendirilen uygulamadan, aşağıdaki planları kullanan işletmeler faydalanabiliyor:

  • Office 365 Small Business
  • Office 365 Small Business Premium
  • Office 365 Midsize Business
  • Office 365 Enterprise E1, E3, E4
  • Office 365 Government G1, G3, G4
  • Office 365 Education A2, A3, A4
  • Office 365 Small Business, Midsize Business, ve Enterprise E3 Deneme Planları
  • SharePoint Online Plan 1, Plan 2

Ücretsiz olarak yayınlanan OneDrive for Business uygulamasının App Store'daki sayfasına aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz:

OneDrive for Business (formerly SkyDrive Pro) - Microsoft Corporation
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