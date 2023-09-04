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    Anlık Bildirim

    Microsoft, OneDrive için büyük duyurular yapabilir

    Microsoft, uzunca bir süredir OneDrive hakkında önemli gelişmeler duyurmadı. Ancak gelen son bilgilere göre yazılım devi, önümüzdeki ay OneDrive için önemli duyurular yapabilir.
    Microsoft, OneDrive için büyük duyurular yapabilir Tam Boyutta Gör
    Microsoft'un sunduğu çevrimiçi dosya depolama ve paylaşma hizmeti veya kısaca bulut depolama platformu OneDrive, bir süredir sessizliğe gömüşmüş vaziyette. Ancak görünüşe göre Microsoft, OneDrive’ı gömülmüş olduğu sessizlikten büyük duyurularla birlikte çıkarmaya hazırlanıyor.

    OneDrive yeni özellikler alabilir

    Konu Microsoft olduğunda tanınan X (eski adıyla Twitter) kullanıcısı “WalkingCat”, yapmış olduğu paylaşımlarla önceden bilgileri medyaya sunuyor. Aynı şekilde bu hesaptan Microsoft'un bir tanıtım videosu gibi görünen kısa bir video klip yayınladı. Klipte havada uçuşan bazı simgeler ve “Organize olmama yardım et” yazan bir arama çubuğu görülüyor. Klipte daha sonra OneDrive logosu ve son olarak da bir mesaj yer alıyor: “3 Ekim'de OneDrive için Sırada Ne Var Gör”.

    Muhtemelen bu kısa videodaki 3 Ekim günü, 3-5 Ekim tarihleri arasında Las Vegas'ta düzenlenecek olan Microsoft'un Power Platform konferansına atıfta bulunuyor olabilir. Bununla birlikte bir süredir OneDrive güncellemeleriyle ilgili çok fazla haber çıkmadı. Microsoft’un mevcut tutumunu düşündüğümüzde - Microsoft 365 Copilot ve Windows Copilot - OneDrive’ın üretken yapay zeka ile desteklenmesi oldukça mümkün görünüyor.

    Son olarak Microsoft, Xbox Insider kullanıcılarına yeni bir özelliği test etme fırsatı sundu. Insider’lar halihazırda oyun kliplerinin ve ekran görüntülerinin otomatik olarak OneDrive hesaplarına yükleyebilecekleri bir seçeneği ayarlayabiliyorlar. Bu özelliğin ilerleyen dönemlerde tüm Xbox sahiplerine sunulması bekleniyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    alex59 2 hafta önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 hafta önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 hafta önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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