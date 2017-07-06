Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
İşletim Sistemleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Microsoft’ta yeni işten çıkarmalar bekleniyor

Zaman zaman firmaların yeniden yapılanmaya girerek işten çıkarmalar yaptıklarını görüyoruz. Microsoft da Azure platformu için binlerce kişiyi işten çıkarmaya hazırlanıyor.
1 yıl
1,3b
1
8
İşletim Sistemleri
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Bulut bilişim pazarında Azure ile mücadele eden Microsoft, Amazon ve Google gibi rakipleri karşısında önemli başarılar elde etmiş, geçen yıl rekor büyümelere imza atmıştı. Firma platformu daha iyi hale getirmek için yeniden yapılanmaya giriyor.

Satış stratejisi

Firmaya yakın kaynakların verdiği bilgilere göre Azure platformunun satış stratejisinin daha da güçlenmesi gerekiyor ve bunun için çalışanlar arasında bir değişim başladı. Firma artık önemini kaybeden kutulu yazılım satışlarına odaklanmış ekipleri yavaş yavaş Azure satışlarına kaydırıyor. Bu süreç içerisinde bir kaç bin kişilik bir işten çıkarma da yaşanacak.

Ayrıca Bkz. "Oyununuzu kağıda çizin ve telefonunuzda oynayın"

Geçen yıl satış ve pazarlama alanında 51 000 kişilik bir iş gücünü yöneten operasyon şefi Kevin Turner görevinden ayrılmış ve yerine Judson Althoff getirilmişti. Althoff bir süredir Azure platformunun satış stratejisinin değişmesi gerektiğini dile getiriyordu. Bu bakımdan yeniden yapılanma sürpriz olmadı.

Toplamda 121 000 civarında çalışanı olan Microsoft’un hangi bölge ve bölümlerde işten çıkartmalar yapacağı net olarak bilinmiyor. Yılın ilk çeyreğinde yüzde 26 düşüş gösteren Surface bölümünde de kıyım yaşanabileceği düşüncesi hakim. 

 

https://www.engadget.com/2017/07/03/microsofts-cloud-focus-could-mean-yet-more-layoffs/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
baysan240 1 yıl en beğenilen
sonyde kameralara yıllardır ısrarla ois koydurtmayan ekiple microsoftta metro arayüzünü tarasartlayıp dayatan ekibe ne yapsalar azdır sadece işten atmayla kalmamalı o derece nefret ediyorum resmen kendi firmalarına bilerek zarar verdiler.
sonyde kameralara yıllardır ısrarla ois koydurtmayan ekiple microsoftta metro arayüzünü tarasartlayıp dayatan ekibe ne yapsalar azdır sadece işten atmayla kalma...
Devamını Gör
2 Yanıt Yanıtla +9
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
baysan240 1 yıl en beğenilen
sonyde kameralara yıllardır ısrarla ois koydurtmayan ekiple microsoftta metro arayüzünü tarasartlayıp dayatan ekibe ne yapsalar azdır sadece işten atmayla kalmamalı o derece nefret ediyorum resmen kendi firmalarına bilerek zarar verdiler.
2 Yanıt Yanıtla +9
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kadirirdem 1 yıl baysan240
Aynı şey Samsung'un S5'e kadar tasarımlarını yapan tasarımcılar içinde geçerli...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
umut_baris 1 yıl baysan240
baysan240
sonyde kameralara yıllardır ısrarla ois koydurtmayan ekiple microsoftta metro arayüzünü tarasartlayıp dayatan ekibe ne yapsalar azdır sadece işten atmayla kalmamalı o derece nefret ediyorum resmen kendi firmalarına bilerek zarar verdiler.

Siz gidin xp kullanın.
Modern (eski adı metro) arayüz gayet kullanışlı.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
açmayın-bağıran-karı 1 yıl
2 ay önce sözünü verdikleri Microsoft Azure uygulaması Android ve iOS için anında çıktı ama hala W10 evrensel platformuna gelmedi. W10 mobile kurumsal kullanıcılar odaklı falan diyordular ben mi yanlış hatırlıyorum? Nerede bu uygulama? Microsoft bile kendi sistemini umursamazken neden diğer şirketler uygulama geliştirsin ki.
İşten çıkarmaları yanlış bölümde yapıyorlar bence.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
OverClocK1ng 1 yıl
"Microsoft’ta yeni işten çıkarmalar bekleniyor"
İlk kelimenin sonuna 1 adet n harfi ekliyoruz.
Son kelimenin sonundaki "YO" ve aradaki kelimeleri de kaldırdık mı:
"Microsoft’tan beklenir." kalıyor. Cevap kendi içinde..
1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 1 yıl Milli klavyeye TSE tescili 1 yıl MSI’dan oyuncular için OPTIX monitör serisi 1 yıl John McAfee ile Intel arasındaki isim davası sonuçlandı 1 yıl DeepMind, Kanada’da araştırma merkezi kuruyor 1 yıl Bitcoin fiyatı gelecek yıl 5.000 dolara ulaşabilir 1 yıl Tesla'nın elektrik motorları 1,6 milyon kilometre ömür için güncellendi 1 yıl Google'a Daha Büyük Para Cezası Yolda 1 yıl İlaçların geliştirilmesinde yapay zeka kullanılacak 1 yıl Milli olanaklarla Türkiye’de üretilen Rasat uydusundan görüntüler 1 yıl Fransa’dan dev adım: 23 yıl içinde benzinli ve dizel araçlar yasaklanacak 1 yıl iPad'e Rome: Total War – Alexander genişleme paketi geliyor 1 yıl Mobil oyun nasıl geliştirilir? "Crimson Warden'ı geliştiricisi anlatıyor" 1 yıl Çerçevesiz amiral gemisi Nokia 8'in posteri göründü 1 yıl Dünyanın ilk holografik telefonunu RED hazırlıyor 1 yıl Microsoft'tan otonom araçların Android'ine destek 1 yıl Zorunlu trafik sigortasında “Riskli Sigortalılar” dönemi 1 yıl Micron tesisleri zarar gördü, DRAM fiyatları artabilir 1 yıl Türk Silahlı Kuvvetleri artık Twitter ve Instagram'da 1 yıl Nokia ve Zeiss ortaklığı geri döndü 1 yıl Kado: Dünyanın en ince şarj adaptörü 1 yıl GÖRÜNTÜLENEN Microsoft’ta yeni işten çıkarmalar bekleniyor Sonraki Huawei Mate 10 da çerçevesiz ekran modasına uyuyor 1 yıl Pardus 17.0 çıktı: Yerli Linux dağıtımı indirmenizi bekliyor 1 yıl Bill Gates: Gelecekte araçlar yapay fotosentez ile çalışabilir 1 yıl ABD ordusunun son projesi: İnsansız hipersonik uçak SR-72 1 yıl MPT-76 terörle mücadelede hizmete başladı 1 yıl Formik asitle çalışan otobüsler yakın tarihte yollarda olacak 1 yıl 5000mAh bataryalı Asus ZenFone 4 Max tanıtıldı 1 yıl Ultrasonik biletlerle sıradan kağıt biletler tarih olacak 1 yıl RX Vega modelinin benchmark sonucu sızdı 1 yıl Mitsubishi Electric'den öğrenme sürecini hızlandıran yapay zeka algoritması 1 yıl Mersin’de çıkan orman yangınını NASA’nın uydusu görüntüledi 1 yıl Yeni geliştirilen sensör neredeyse hiç güç tüketmiyor 1 yıl Android O, 2017'nin üçüncü çeyreğinin sonuna kadar gelecek 1 yıl Madencilere yönelik AMD Radeon RX 560D duyuruldu 1 yıl Yeni Nokia telefonlarına Xiaomi dokunuşu 1 yıl Bixby'nin İngilizce sürümü yeterli kullanım verisi olmadığı için gecikti 1 yıl THY'nin Amerika uçuşlarındaki dizüstü yasağı kalktı, sıra İngiltere'de 1 yıl Web sitenize kimler giriyor, ne yapıyor? "Yandex Metrica mercek altında" 1 yıl Snapchat Haritalar ne kadar güvenli 1 yıl Samsung Galaxy Note 8 fiyatları 1100$'a kadar çıkacak Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ‘Uber konusu
DonanımHaber
Haftaya A101 marketlerde daha uygun
DonanımHaber
Starlink uyduları yörüngeye yerleştirildi:
DonanımHaber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim