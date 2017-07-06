"Microsoft’ta yeni işten çıkarmalar bekleniyor"

Bulut bilişim pazarında Azure ile mücadele eden Microsoft, Amazon ve Google gibi rakipleri karşısında önemli başarılar elde etmiş, geçen yıl rekor büyümelere imza atmıştı. Firma platformu daha iyi hale getirmek için yeniden yapılanmaya giriyor.

Satış stratejisi

Firmaya yakın kaynakların verdiği bilgilere göre Azure platformunun satış stratejisinin daha da güçlenmesi gerekiyor ve bunun için çalışanlar arasında bir değişim başladı. Firma artık önemini kaybeden kutulu yazılım satışlarına odaklanmış ekipleri yavaş yavaş Azure satışlarına kaydırıyor. Bu süreç içerisinde bir kaç bin kişilik bir işten çıkarma da yaşanacak.

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Geçen yıl satış ve pazarlama alanında 51 000 kişilik bir iş gücünü yöneten operasyon şefi Kevin Turner görevinden ayrılmış ve yerine Judson Althoff getirilmişti. Althoff bir süredir Azure platformunun satış stratejisinin değişmesi gerektiğini dile getiriyordu. Bu bakımdan yeniden yapılanma sürpriz olmadı.

Toplamda 121 000 civarında çalışanı olan Microsoft’un hangi bölge ve bölümlerde işten çıkartmalar yapacağı net olarak bilinmiyor. Yılın ilk çeyreğinde yüzde 26 düşüş gösteren Surface bölümünde de kıyım yaşanabileceği düşüncesi hakim.