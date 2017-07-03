Oyununuzu kağıda çizin ve telefonunuzda oynayın

Uygulama mağazalarında zaman zaman ilginç fikirler karşımıza çıkıyor. Bunlardan birisi Draw Your Game. Kağıda çizdiğiniz tasarımları analiz ederek sahne oluşturan oyun daha sonra kendi maceranıza atılmanızı sağlıyor.

Sınır yok

Kağıda çizilen tasarımların canlanması için renkleri iyi yansıtan boya kalemleri kullanmanız gerekiyor. Siyah renk zemin çizimleri için, mavi renk ittirilebilen nesneler için, yeşil renk üzerinden zıplanan nesneler için, kırmızı renk ise karakteri veya ittirilebilen nesneleri yok eden nesneler için ayrılmış. Çizim yaparken bunlara dikkat etmek gerekiyor.

Çizim tamamlandıktan sonra oyuna girerek resmini çekiyorsunuz ve yapay zeka 10 saniye içerisinde çizimi bir bölüm haline getiriyor. Dilerseniz ardı ardına çizimleri tanıtarak bölümlerden oluşan uzun bir oyun oluşturabiliyorsunuz.

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Geliştirici ekip iyi hazırlanmış çizimleri bir araya getirerek topluluğun beğenisine sunuyor. Kullanıcılar bu bölüm havuzundan seçim yaparak da bir oyun kurabiliyor. Çocukların hazır oyun aramak yerine kendi becerisini geliştirebileceği bir seçenek sunan Draw Your Game ücretsiz.