Microsoft'tan 55-inç ve 84-inçlik Surface'ler geliyor

Yazılım yanında donanım dünyasında da aktif olarak faaliyet gösteren Microsoft, gelen bilgiler göre 2015 içerisinde iki yeni oldukça büyük Surface ile karşımıza çıkmaya hazırlanıyor.

Microsoft Surface Hub olarak adlandırılan bu cihazlar elbette firmanın tablet modellerinden ayrılarak iş dünyasına yönelik bir sunum ekranı / dijital tahta olarak hazırlanıyor. 55-inç ve 84-inç boyutlarda geliştirildiği belirtilen modeller, işletim sistemi olarak Windows 10 kullanacak ve çoklu dokunmatik destekli ekranları yanında beraberlerinde gelen 2 adet stylus kalemle de aktif olarak yönetilebilecek.

NFC teknolojisi üzerinden destekli Windows cihazlarla kablosuz veri aktarımı yapabilecek olan yeni Microsoft Surface Hub modelleri, barındıkları çift kamera üzerinden görüntülü konuşma / telekonferans noktasında da oldukça etkili bir alternatif oluşturacak. Microsoft tarafından belirtildiği üzere Windows 10 için hazırlanan bütün uygulamaları çözünürlük büyütme üzerinden etkili bir şekide kullanabilecek olan Surface Hub, resmi olarak açıklanmamış olsa da tahmin edebileceğiniz üzere oldukça yüksek fiyat etiketlerine (Benzer cihazlar 3000$ ila 5000$ arası satılıyor) sahip olacak.

2015 yılı içerisinde satışa sunulacağı belirtilen 55-inç ve 84-inçlik Microsoft Surface Hub hakkında yakın zaman içerisinde özel bir internet sitesinin kurulacağı gelen bilgiler arasında yer alıyor.

http://www.geek.com/tablets/microsoft-will-sell-a-55-and-84-inch-surface-this-year-1622420/