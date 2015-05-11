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Microsoft'tan 55-inç ve 84-inçlik Surface'ler geliyor

4 yıl
2,5b
1
7
Çevre Birimleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Microsoft'tan 55-inç ve 84-inçlik Surface'ler geliyor
 
Yazılım yanında donanım dünyasında da aktif olarak faaliyet gösteren Microsoft, gelen bilgiler göre 2015 içerisinde iki yeni oldukça büyük Surface ile karşımıza çıkmaya hazırlanıyor.
Microsoft Surface Hub olarak adlandırılan bu cihazlar elbette firmanın tablet modellerinden ayrılarak iş dünyasına yönelik bir sunum ekranı / dijital tahta olarak hazırlanıyor. 55-inç ve 84-inç boyutlarda geliştirildiği belirtilen modeller, işletim sistemi olarak Windows 10 kullanacak ve çoklu dokunmatik destekli ekranları yanında beraberlerinde gelen 2 adet stylus kalemle de aktif olarak yönetilebilecek. 
NFC teknolojisi üzerinden destekli Windows cihazlarla kablosuz veri aktarımı yapabilecek olan yeni Microsoft Surface Hub modelleri, barındıkları çift kamera üzerinden görüntülü konuşma / telekonferans noktasında da oldukça etkili bir alternatif oluşturacak. Microsoft tarafından belirtildiği üzere Windows 10 için hazırlanan bütün uygulamaları çözünürlük büyütme üzerinden etkili bir şekide kullanabilecek olan Surface Hub, resmi olarak açıklanmamış olsa da tahmin edebileceğiniz üzere oldukça yüksek fiyat etiketlerine (Benzer cihazlar 3000$ ila 5000$ arası satılıyor) sahip olacak.
2015 yılı içerisinde satışa sunulacağı belirtilen 55-inç ve 84-inçlik Microsoft Surface Hub hakkında yakın zaman içerisinde özel bir internet sitesinin kurulacağı gelen bilgiler arasında yer alıyor. 
Microsoft'tan 55-inç ve 84-inçlik Surface'ler geliyor
 

http://www.geek.com/tablets/microsoft-will-sell-a-55-and-84-inch-surface-this-year-1622420/ Yorum Yaz
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ECB 4 yıl en beğenilen
Surface pro 2 kullanmıştım taa ki üniversite için yurtdışına çıkan kardeşime verene kadar. Tablet olarak piyasaya çıkan tüm modellere nal toplatacak bir cihazdı.
Surface pro 2 kullanmıştım taa ki üniversite için yurtdışına çıkan kardeşime verene kadar. Tablet olarak piyasaya çıkan tüm modellere nal toplatacak bir cihazdı...
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2 Yanıt Yanıtla +6
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umut_baris 4 yıl ECB
ECB

Surface pro 2 kullanmıştım taa ki üniversite için yurtdışına çıkan kardeşime verene kadar. Tablet olarak piyasaya çıkan tüm modellere nal toplatacak bir cihazdı.

+1

Fiyatı nedeniyle fazla yaygın değildi.

Param olsa Surface alırdım.
ECBSurface pro 2 kullanmıştım taa ki üniversite için yurtdışına çıkan kardeşime verene kadar. Tablet olarak piyasaya çıkan tüm modellere...
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Kulak Misafiri 4 yıl
Bir FATİH projesi mi yoksa
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homebird 4 yıl
Bildiğin akıllı tahta bu.
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doctor_bey 4 yıl
Son kullanıcı değil de ticari açıdan bayağı bir iş yapacak gibi duruyor, hayırlısı.
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ECB 4 yıl en beğenilen
Surface pro 2 kullanmıştım taa ki üniversite için yurtdışına çıkan kardeşime verene kadar. Tablet olarak piyasaya çıkan tüm modellere nal toplatacak bir cihazdı.
1 Yanıt Yanıtla +6
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Piêr Dé Sans 4 yıl
Smart tan biraz ilham alsınlar.
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umut_baris 4 yıl ECB
ECB

Surface pro 2 kullanmıştım taa ki üniversite için yurtdışına çıkan kardeşime verene kadar. Tablet olarak piyasaya çıkan tüm modellere nal toplatacak bir cihazdı.

+1

Fiyatı nedeniyle fazla yaygın değildi.

Param olsa Surface alırdım.
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34sem 4 yıl
Yenilikçi bir firma.
Bu kadar yenikliği garipsedim. :D
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