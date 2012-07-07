Microsoft'tan 6'sı "Önemli", 3'ü "Kritik" 9 güvenlik güncellemesi geliyor

Yazılım dünyasının önde gelen ismi Microsoft, Security TechCenter üzerinden yaptığı açıklamayla 10 Temmuz 2012’de 9 farklı güvenlik güncellemesi yapacağını duyurdu.

Microsoft, yapacağı güncellemelerden 6’sını “Önemli”, 3’ünü ise “Kritik” olarak nitelendirirken; yayınlanacak güvenlik paketleri Windows, IE 9, Office, Serve ve Developer Tool’daki çeşitli güvenlik zafiyetlerini giderecek. Öte yanda Microsoft konuyla ilgili 11 Temmuz günü Türkiye saatiyle 21:00’de webcast düzenleyecek.

Konuyla ilgili daha detaylı bilgi için Security TechCenter’ın sayfasını ziyaret edebilirsiniz.