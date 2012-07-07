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Microsoft'tan 6'sı "Önemli", 3'ü "Kritik" 9 güvenlik güncellemesi geliyor

6 yıl
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İşletim Sistemleri
Shady
Haber Editörü
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Yazılım dünyasının önde gelen ismi Microsoft, Security TechCenter üzerinden yaptığı açıklamayla 10 Temmuz 2012’de 9 farklı güvenlik güncellemesi yapacağını duyurdu.

Microsoft, yapacağı güncellemelerden 6’sını “Önemli”, 3’ünü ise “Kritik” olarak nitelendirirken; yayınlanacak güvenlik paketleri Windows, IE 9, Office, Serve ve Developer Tool’daki çeşitli güvenlik zafiyetlerini giderecek. Öte yanda Microsoft konuyla ilgili 11 Temmuz günü Türkiye saatiyle 21:00’de webcast düzenleyecek.

Konuyla ilgili daha detaylı bilgi için Security TechCenter’ın sayfasını ziyaret edebilirsiniz.


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JoeyBane 6 yıl
Önemli güncelleştirmeler demekki. 11 Temmuzda dinlemek lazım.
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ReDComrade 6 yıl
énergy
cahilliğimi bağışlayın ama webcast nedir???

webcast i bilmiyor musun ? :O inanamıyorum beyler :O
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hckr 6 yıl
Son çıkan virüsle bir alakası var mı?
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