Microsoft'tan yüzde 15'lik gelir artışı: Office ve bulut servisinden önemli başarı

Microsoft, haziran ayında sona eren 2017 mali yılının son çeyreğine ait sonuçları paylaştı. Şirketin açıkladığı rakamlara göre Microsoft son çeyreği, bir önceki mali yılın son çeyreğinde elde ettiği gelire kıyasla yüzde 13’lük bir artışla kapattı. Şirket bir önceki mali yılın son çeyreğinde 21.2 milyar dolarlık gelire ulaşmıştı. Bu mali yıla ait son üç ayda ise toplamda 23.3 milyar dolarlık gelir elde etmeyi başardı. Bu artışın en büyük destekçileri Office ve bulut servisi olarak gösterilirken, Surface’deki düşüş de dikkat çekti.

2017 mali yılının diğer çeyreklerinde olduğu gibi son çeyrekte de Microsoft’un bulut servisi, şirkete kazandırdığı gelirle yetkililerin yüzünü güldürdü. Bu kategorideki gelirler, şirketin bulut servisi olan Azure’un yüzde 97’lik bir büyüme kaydetmesine bağlı olarak geçtiğimiz yıla kıyasla yüzde 15 arttı. Microsoft’un geçtiğimiz yıl 26.2 milyar dolar gibi oldukça yüksek bir meblağ karşılığında bünyesine kattığı LinkedIn ise şirkete son çeyrekte 1.1 milyar dolarlık gelir kazandırdı. LinkedIn bir önceki çeyrekte Microsoft’a, 975 milyon dolarlık gelir kazandırmıştı.

Office'de Yeni Gelir Modeli

Son çeyreği artışla tamamlayan bir diğer birim ise Office oldu. Microsoft Office’in gelirleri geçtiğimiz yılın son çeyreğine kıyasla yüzde 5 arttı. Tabi bu artış çok fazla görünmeyebilir ancak şirketin paylaştığı detay Microsoft’un yeni bir gelir modeli oluşturmayı başardığını gözler önüne seriyor. Microsoft’un açıklamasına göre Office kullanıcılarından abonelik yoluyla elde edilen gelir klasik lisanslama modelinden daha fazla para kazandırdı. Oyun tarafında ise E3 sonrasında Xbox satışları güçlü satış seyrini sürdürdü ve şirketin oyun gelirleri yüzde 3 arttı.

Tüm bu artışların aksine Surface tarafında gelirin yüzde 2 düştüğü gözlemlendi. Şirket bu düşüşü ‘’ürün dönemleri geçişine’’ bağlarken yeni ürünlerin Surface gelirlerini de arttırmasını bekliyor. Microsoft yeni Surface Laptop ve Surface Pro’yu sırasıyla 2 Mayıs ve 25 Mayıs tarihlerinde tanıtmış ve iki ürünü de 15 Haziran’da satışa sunmuştu. Bu iki ürünün de satış tarihi nedeniyle 2017 mali yılına katkı sağlayamadığı düşünülüyor. Yeni Surface ürünlerinin, bölümün gelir grafiğini tersine çevirmek için yeterli olup olmadığını ise yeni mali yılın ilk çeyrek raporuyla göreceğiz.

https://www.theverge.com/2017/7/20/16006184/microsoft-q4-2017-earnings-cloud-services-office-surface-laptop