Amazon'un dijital asistanı Alexa, Android'e geliyor

Dijital asistanlar arasında önemli bir konuma sahip olan "Alexa" maalesef şimdiye kadar sadece şirketin kendi donanımlarıyla sınırlı kalmıştı. Ancak yavaş yavaş bu durum değişmeye başladı. Kısa süre önce şirket, Alexa'yı iOS platofrmundaki ana alışveriş uygulamasına entegre etmişti. Şimdi ise sıra Android uygulamasında...

En son çıkan haberlere göre Amazon, yakında tüm Android cihazların Alexa'nın avantajlarından yararlanmasını sağlayacak. Şirket geçtiğimiz Mart ayında iOS platformu için yaptığı hamleyi bu kez Android için uygulayacak. Yeni uygulamanın hafta sonuna kadar kullanıma sunulması bekleniyor ancak Amazon tarafından henüz Android uygulaması için resmi bir açıklama yapılmamış durumda.

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Alexa'nın kullanıcılara sadece güneş gözlüğü sipariş etme veya kitap satın alma konularında yardımcı olacağını düşünmeyin. Dijital asistana hava durumu sorulabilecek ve genel web araması yaptırılabilecek. Ayrıca akıllı ev ürünlerini kontrol edebilme gibi bir avatajı da var. Uygulama içindeki Alexa'nın, Echo gibi donanımlara entegre versiyonundaki tüm yeteneklere sahip olmadığını da belirtelim.