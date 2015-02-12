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Microsoft'un Sunrise takvim uygulamasının geliştiricisini satın aldığı resmileşti

4 yıl
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Diğer
Can Tunçer
Haber Editörü
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Microsoft'un Sunrise takvim uygulamasının geliştiricisini satın aldığı resmileşti
Geçtiğimiz günlerde ortaya atılan Microsoft'un Sunrise takvim uygulamasının geliştiricisini satın aldığı haberleri iki firma tarafından da onaylanarak resmileşti.
iOS, OSX, Android ve tarayıcı tabanlı kullanılabilen Sunrise takvim servisi, bildiğiniz üzere Google Calendar, iCloud ve Exchange temelinde çalışma gösteriyor ve oldukça sade arayüzüyle basit kullanıcı deneyimi sunuyor. Google Haritalar entegrasyonu ile yapılan planlamara göre konum işaretlemesi de yapabilen servis, birden fazla takvime bağlanabiliyor olmasıyla da dikkatleri çekiyor. Microsoft tarafından satın alınması (100 milyon dolarlık bir işlemden bahsediliyor )sonrası mevcut platformlarda yer almaya devam edeceklerini belirtilen Sunrise ekibi, özellikle Windows 10 Mobile platformuna entegre çalışamalar yürütecek ve çok yüksek ihtimalle Sunrise Takvim uygulamasının Windows Phone sürümünü de kullanıcıların beğenisine sunacak.
Konu hakkında firmalarında hazırladıkları sayfalara buradan ve buradan ulaşabilirsiniz. 

http://www.engadget.com/2015/02/11/microsoft-confirms-sunrise-acquisition/ Yorum Yaz
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