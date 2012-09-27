Microsoft'un Windows 7'deki tarayıcı seçimi hatası, şirketin ceza almasına neden olabilir

Reuters tarafından yayınlanan habere göre, Avrupa Birliği yetkilileri 2009 yılında imzalanan anti-tekel anlaşmasını ihlal ettiği gerekçesiyle Microsoft'u cezalandırabilir.





Yazılım devinin Windows 7 Server Pack 1'de web tarayıcısı seçiminde kullanıcılara açıklık sağlamaması nedeniyle yetkililer gerekli incelemeleri başlatmış ve Avrupa Komisyonu tarafından açıklanan kararda Microsoft için remi işlemlerin uygulanacağı belirtilmişti. Bu gelişmeler üzerine hatalı olduğunu kabul eden Microsoft, söz konusu hatanın düzeltilmesi için gerekli adımları atmıştı.





Konuyla ilgili olarak konuşan Avrupa Birliği'nin Rekabetten Sorumlu Üyesi Joaquin Almunia, resmi işlemlerin başlayacağını açıklarken, Microsoft'un hatasını kabullenmesinin bu sürecin kısalmasında önemli rol oynadığına değindi.





Hata olarak nitelendirilen durumdan ötürü Microsoft, Windows RT sistemiyle ilgili olarak da aynı incelemeyi başlatmış durumda öyle ki, şirket söz konusu durumun tekrar yaşanmaması adına Windows 8'de tarayıcı seçimini oldukça belirgin hale getirmişti.

http://www.reuters.com/article/2012/09/27/us-microsoft-eu-idUSBRE88Q0DW20120927