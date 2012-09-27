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Operatörler - Kurumsal Haberler ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Microsoft'un Windows 7'deki tarayıcı seçimi hatası, şirketin ceza almasına neden olabilir

6 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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Reuters tarafından yayınlanan habere göre, Avrupa Birliği yetkilileri 2009 yılında imzalanan anti-tekel anlaşmasını ihlal ettiği gerekçesiyle Microsoft'u cezalandırabilir.

Yazılım devinin Windows 7 Server Pack 1'de web tarayıcısı seçiminde kullanıcılara açıklık sağlamaması nedeniyle yetkililer gerekli incelemeleri başlatmış ve Avrupa Komisyonu tarafından açıklanan kararda Microsoft için remi işlemlerin uygulanacağı belirtilmişti. Bu gelişmeler üzerine hatalı olduğunu kabul eden Microsoft, söz konusu hatanın düzeltilmesi için gerekli adımları atmıştı.

Konuyla ilgili olarak konuşan Avrupa Birliği'nin Rekabetten Sorumlu Üyesi Joaquin Almunia, resmi işlemlerin başlayacağını açıklarken, Microsoft'un hatasını kabullenmesinin bu sürecin kısalmasında önemli rol oynadığına değindi. 

Hata olarak nitelendirilen durumdan ötürü Microsoft, Windows RT sistemiyle ilgili olarak da aynı incelemeyi başlatmış durumda öyle ki, şirket söz konusu durumun tekrar yaşanmaması adına Windows 8'de tarayıcı seçimini oldukça belirgin hale getirmişti.

http://www.reuters.com/article/2012/09/27/us-microsoft-eu-idUSBRE88Q0DW20120927 Yorum Yaz
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Reddemon35 6 yıl en beğenilen
Microsofta yapılan bu tekel durumu MACOS yada Ubuntuya neden yapılmıyor MAC OS Standart safari ile gelir hatta adam ITUNES kurduruken bile safariyi kurdurmaya çalışır UBUNTU Standart Firefoxla gelir. Hem dahası Microsoft kimsenin kafasına IE kullanın diye basmıyor eskiden IE olmadan Güncelleme bile yapılamazken artık bu bölümleri bile ayrılmış durumda Ben bu oluşumların yanlı olduğu kanaaatindeyim.
Ayrıca her tarayıcının saçmaladığı kusurlu olduğu ve bizleri sinir ettiği durumlar vardır. Bende Chrome Firefox ve IE üçünüde ayrı ayrı kullanıyorum. Kimi siteler yada sitelerde kullanılan aplettler takıyor. Mesela Digital Güvenlik Kameraları ile ilgili bir durumda IE zorunlu zira programların çoğu activex üzerinden çalışıyor.
NOT Bu mesajı win 7 üzerindeki Firefox tarayıcımdan yazıyorum.
Microsofta yapılan bu tekel durumu MACOS yada Ubuntuya neden yapılmıyor MAC OS Standart safari ile gelir hatta adam ITUNES kurduruken bile safariyi kurdurmaya ç...
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dil_lenci 6 yıl
İyi ozaman androidde chrome varsayilan gelmesin macosve ios ta safari gelmesin linuxtada firefox gelmesin. Bunasil birsacmaliktir
Artik kime nasil satasacaklarini bilmiyorlar :-)
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oktayakgoz 6 yıl
Reddemon35
Microsofta yapılan bu tekel durumu MACOS yada Ubuntuya neden yapılmıyor MAC OS Standart safari ile gelir hatta adam ITUNES kurduruken bile safariyi kurdurmaya çalışır UBUNTU Standart Firefoxla gelir. Hem dahası Microsoft kimsenin kafasına IE kullanın diye basmıyor eskiden IE olmadan Güncelleme bile yapılamazken artık bu bölümleri bile ayrılmış durumda Ben bu oluşumların yanlı olduğu kanaaatindeyim.Ayrıca her tarayıcının saçmaladığı kusurlu olduğu ve bizleri sinir ettiği durumlar vardır. Bende Chrome Firefox ve IE üçünüde ayrı ayrı kullanıyorum. Kimi siteler yada sitelerde kullanılan aplettler takıyor. Mesela Digital Güvenlik Kameraları ile ilgili bir durumda IE zorunlu zira programların çoğu activex üzerinden çalışıyor. NOT Bu mesajı win 7 üzerindeki Firefox tarayıcımdan yazıyorum.

onların pazar payları olmadığı için tekelleşme durumu olmuyor. tekelleşme den kasıt burda piyasaya yön vermek. o dediğin firmaların böyle bi durumla uzaktan yakından alakası olmadığı için onlara böyle dava açılmaz.
1 Yanıt Yanıtla +1
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Reddemon35 6 yıl oktayakgoz
oktayakgoz

Reddemon35

Microsofta yapılan bu tekel durumu MACOS yada Ubuntuya neden yapılmıyor MAC OS Standart safari ile gelir hatta adam ITUNES kurduruken bile safariyi kurdurmaya çalışır UBUNTU Standart Firefoxla gelir. Hem dahası Microsoft kimsenin kafasına IE kullanın diye basmıyor eskiden IE olmadan Güncelleme bile yapılamazken artık bu bölümleri bile ayrılmış durumda Ben bu oluşumların yanlı olduğu kanaaatindeyim.Ayrıca her tarayıcının saçmaladığı kusurlu olduğu ve bizleri sinir ettiği durumlar vardır. Bende Chrome Firefox ve IE üçünüde ayrı ayrı kullanıyorum. Kimi siteler yada sitelerde kullanılan aplettler takıyor. Mesela Digital Güvenlik Kameraları ile ilgili bir durumda IE zorunlu zira programların çoğu activex üzerinden çalışıyor. NOT Bu mesajı win 7 üzerindeki Firefox tarayıcımdan yazıyorum.


onların pazar payları olmadığı için tekelleşme durumu olmuyor. tekelleşme den kasıt burda piyasaya yön vermek. o dediğin firmaların böyle bi durumla uzaktan yakından alakası olmadığı için onlara böyle dava açılmaz.

Amerikadaki MACOS kullanımından yada IPHONE IPAD Sayısının fazlalaığından haberdarız değilmi Apple ITUNES olmadan adım atmaz halde hatta bilgisayardan Bluetooth üzerinden bile bişey yollanamıyor ve Apple Telefon konusunda bir ara tekeldi tablet konusunu açmayacağım bile :)
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Maestro 6 yıl
Çok mantıksız bir gerekçe bence.

Bazı şirketler saçma sapan patentlerle (hepsi değil anladınız siz onu) dava kazanıp tekelleşme yolunda ilerlerken; böyle haklı bir gerekçeden dolayı Microsoft' a rekabete engel oluyor demeleri düşündürücü. Kendi tarayıcısını koyması son derece doğal.
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StormLight 6 yıl
Herseyi anladim da ie olmadigi zaman browser niyetine neyi kullacagiz. Win 7de bilgisayarima girince arac cubugundan internete girilmiyor.
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JiggySaw 6 yıl
Bu ödenen ceza paraları nereye gidiyor ben onu anlamıyorum, sanki kesilen ceza parası diğer tarayıcı üreticilerine gidiyor da, kimlerin cebine gidiyorsa artık...
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eozenir 6 yıl
o zaman kullanmayin kardeşim windows adam tabi kendi ürününü koyacak. mercedes bmw donanım için bmw seçeneği sunarmı saçma sapan işler. avrupada saçma sapan işlerle uğraşiyor
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Reddemon35 6 yıl en beğenilen
Microsofta yapılan bu tekel durumu MACOS yada Ubuntuya neden yapılmıyor MAC OS Standart safari ile gelir hatta adam ITUNES kurduruken bile safariyi kurdurmaya çalışır UBUNTU Standart Firefoxla gelir. Hem dahası Microsoft kimsenin kafasına IE kullanın diye basmıyor eskiden IE olmadan Güncelleme bile yapılamazken artık bu bölümleri bile ayrılmış durumda Ben bu oluşumların yanlı olduğu kanaaatindeyim.
Ayrıca her tarayıcının saçmaladığı kusurlu olduğu ve bizleri sinir ettiği durumlar vardır. Bende Chrome Firefox ve IE üçünüde ayrı ayrı kullanıyorum. Kimi siteler yada sitelerde kullanılan aplettler takıyor. Mesela Digital Güvenlik Kameraları ile ilgili bir durumda IE zorunlu zira programların çoğu activex üzerinden çalışıyor.
NOT Bu mesajı win 7 üzerindeki Firefox tarayıcımdan yazıyorum.
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lj94 6 yıl
ceza alsalar koyar mı ki
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Guest-FDC9156E7 6 yıl
Explorer mı kaldı?
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memoseler 6 yıl
Google Chrome'la imzala bir anlaşma... Windows Chrome diye bir tarayıcı çıkar. Çokmu zor. Hem bir yazılım devinin elindeyken çok daha iyi işler yapar chrome... Dahada stabil olur. Windowsuna optimize et tema renkleriyle falan aynı renge bürünsün ne bilim bi düğmeye basınca bişeyler olsun vs vs.
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