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Microsoft'un araştırması teknolojinin dikkat dağınıklığını arttırdığını gösteriyor

4 yıl
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Oğuz Avcı
Editör
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Microsoft'un araştırması teknolojinin dikkat dağınıklığını arttırdığını gösteriyor
 
Teknoloji devi Microsoft teknolojinin dikkat dağınıklığı üzerindeki etkisini araştıran ilginç bir rapor yayınladı. Microsoft Kanada tarafından gerçekleştirilen araştırmaya göre gelişen teknoloji insanların bazı konulardaki davranışlarını da etkiliyor.

Daha önce teknolojinin dikkat dağınıklığını arttırdığı yönünde bazı araştırmalar yapılmıştı. 2000 yılında benzer bir araştırmaya göre ortalama bir insan yaptığı işe 12 saniye odaklanabilirken 2013 yılında aynı araştırma bu sürenin 8 saniyeye kadar indiğini ortaya koydu. Bu da insanların odaklanma süresi 9 saniye olarak ölçülen japon balıklarından daha az bir süre odaklanabildiğini gösteriyordu.

Microsoft'un yaptığı araştırma göre günümüzde insanların %45 oranında yapacakları işleri daha fazla ertelediği de belirtiliyor. Ayrıca insanların %44'ünün ise odaklanma problemi yaşadığı belirtiliyor. Bu bu problemlerin yaşanmasındaki en büyük etken ise teknoloji. Bilgisayarların hızla yayılarak ev,ofis gibi birden fazla alana girmesi ve mobil cihazların da benzer hızda yükselerek her an yanımızda taşıdığımız birer bilgisayara dönüşmesi yapılan işe odaklanmayı zorlaştırıyor.
Özellikle teknolojiyle daha iç içe olan genç bireylerde sürekli akıllı telefonlarını kontrol etme alışkanlığı dikkat bozukluğuna sebep oluyor.Araştırmalara göre Kanada'da yaşayan insanların yarısı hiç bir bildirim gelmediği halde telefonunu kontrol ediyor. Ayrıca sosyal medya kullanan insanların %57'lik kısmının bu platformlardan yeni haberlere ulaştığı belirtilirken, her üç insandan ikisinin ise haber kaynaklarını da takip ettiği belirtiliyor.

Bunun yanında teknolojinin kazandırdığı bazı özellikler de bulunuyor. Yine her üç insandan ikisinin TV izlediği sırada başka cihazlar da kullandığı belirtiliyor. Bu tarz durumların ise geçiş yeteneği, birden fazla görevi aynı anda yapabilme, duygusal bağlantı ve hafızaya olumlu etki gösterdiği belirtiliyor.

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Umutcan 4 yıl en beğenilen
Normal birşey. Canlı örnek, proje hazırlıyorum bunun için de 2 kitap bitirmem lazım, aklıma online oyun oynamak mı dersin whatsapp mı dersin, tablet mi dersin türlü türlü şey geliyor yapmam gereken şeye, okuduğuma odaklanamıyorum.
Sanırım çıkıp ormanda teknolojiden uzak bir yerde yapmak lazım :)
Normal birşey. Canlı örnek, proje hazırlıyorum bunun için de 2 kitap bitirmem lazım, aklıma online oyun oynamak mı dersin whatsapp mı dersin, tablet mi dersin t...
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crashday 4 yıl
Kesinlikle doğru, yapılacak işleri ertelememe sebep oluyor.
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LiveForSpeed 4 yıl
Bunun üzerine yazılmış bir kitap da var.

kitapyurdu.com/...


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ssphnx 4 yıl
Nasreddin Hoca?
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WB 4 yıl
Arastirma guzel. Bir hafta tv, pc, mobil cihazlar kullanmayin, takip ettiginiz tum platformlara kontrol amacli bile girmeyin. Kazandiginiz zamanda neler yapabildiginize sasiracaksiniz!
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R ART 4 yıl
Zaten ?
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Umutcan 4 yıl en beğenilen
Normal birşey. Canlı örnek, proje hazırlıyorum bunun için de 2 kitap bitirmem lazım, aklıma online oyun oynamak mı dersin whatsapp mı dersin, tablet mi dersin türlü türlü şey geliyor yapmam gereken şeye, okuduğuma odaklanamıyorum.
Sanırım çıkıp ormanda teknolojiden uzak bir yerde yapmak lazım :)
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fx3169 4 yıl
Bu sonuclara ulasma icin arastirma mi yapmislar?Bunu 10 yasindaki cocuga sorsan o da bilir.Microfo$ gitsin yeni İşletim Sistemine odaklansin.Degilse windowsun yuzune baksn kalmayacak.Mac Linux iOs Android aldi basini gitti.Windows hala kutucuk hala kutucuk.
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tropeus77 4 yıl fx3169
fx3169
Bu sonuclara ulasma icin arastirma mi yapmislar?Bunu 10 yasindaki cocuga sorsan o da bilir.Microfo$ gitsin yeni İşletim Sistemine odaklansin.Degilse windowsun yuzune baksn kalmayacak.Mac Linux iOs Android aldi basini gitti.Windows hala kutucuk hala kutucuk.

Lan hayatın geçiyor sen hala kutucuk peşindesin..
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umut_baris 4 yıl fx3169
fx3169

Bu sonuclara ulasma icin arastirma mi yapmislar?Bunu 10 yasindaki cocuga sorsan o da bilir.Microfo$ gitsin yeni İşletim Sistemine odaklansin.Degilse windowsun yuzune baksn kalmayacak.Mac Linux iOs Android aldi basini gitti.Windows hala kutucuk hala kutucuk.

Ya bir halt bildiğin yok boş konuşma.

Direct-x e sağlam rakip çıkmadıktan sonra nereye batıyor?
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