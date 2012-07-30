Microsoft'un yeni Sculpt Touch fare ve Sculpt Mobile klavyesi resmiyet kazandı, Touch Mouse için Windows 8 güncellemesi duyuruldu





Microsoft, Wedge serisiyle birlikte daha ucuz çözümler sunan Sculpt serisi donanımlarını da resmen duyurdu. Yeni ürünlerin yanı sıra geçtiğimiz Şubat ayında açıklanan Touch Mouse modelinin Windows 8 güncellemesiyle alakalı yeni detaylar paylaşıldı.

Bağlantısını Bleutooth ile sağlayan Sculpt Touch fare, tamamen dokunmatik arayüze sahip olmasa da diğer dokunmatik tabanlı fareler ile benzer işlemlerin parmak hareketleriyle yerine getirilebilmesini sağlıyor. Birçok Microsoft faresinde mevcut olan BlueTrack teknolojisi Sculpt Touch'a da eşlik ediyor.

Neredeyse her yüzeyde sorunsuzca kullanılabilen fareyi çalıştırabilmek için tek AA pil ve Bluetooh özellikli bir bilgisayar yeterli. Windows 7, Windows 8 ve Windows RT uyumlu. Fakat Office 2013 ve sonrasındaki çözümlerde destek verilmeyeceği neredeyse kesinleşen Windows Vista sürümü kullanıcıları, Sculpt Touch fareyi de tecrübe edemeyecek. Farenin Microsoft tarafından belirlenen fiyatı; 49.95$.

Aralık 2011'de tanıtılan Bluetooth Mobile Keyboard 5000 modelinin Windows 8 logosu ve kısayol tuşları eklenmiş yeni sürümü olarak nitelendirebileceğimiz Sculpt Mobile klavyenin, ergonomik tasarımı ve Bluetooth bağlantı desteği kullanımını bir hayli kolaylaştırıyor. Belirli bir süre kullanılmadığında kapanan, tek tuşla tekrar çalışır konuma gelebilen klavyenin sağ üstünde bir pil durumu göstergesi yer alıyor.





Yine 49.95$ olarak fiyatlandırılan Sculpt Mobile klavyenin 26 Ekim'de Windows 8'in resmen yayınlanmasının ardından çıkış yapması bekleniyor. Ön sipariş alımına bugün itibariyle büyük çevrimiçi perakendeciler tarafından başlandı.

Microsoft'un büyük beğeni toplayan faresi Touch Mouse da Windows 8'in çıkışından nasibini aldı. Yeni Metro kullanıcı arayüzünde kolayca kullanılabilmesi için güncellenecek olan Touch Mouse, bazı yeni dokunmatik özellikler kazandı.

Tek parmakla sürükleme hareketiyle yukarıdan aşağıya veya soldan sağa doğru ekran üzerindeki içerikler arasında gezinebilecek, iki parmakla uygulamaları yönetebilecek, açık uygulamalar arasında geçiş yapabilecek, üç parmakla yakınlaştırma ya da uzaklaştırma işlemlerini yerine getirebilecek ve son olarak baş parmak hareketleriyle uygulama içerisinde ileri-geri gezinmek mümkün olacak.

79.95$ ödeyerek sahip olabileceğiniz yeni Touch Mouse'u, halihazırda satılmakta olan modelin sahiplerinin alması gerekmiyor. Windows 8'in yayınlanmasıyla birlikte fare için yeni parmak hareketlerini içeren güncelleme de dağıtılmaya başlayacak.

http://windowsteamblog.com/windows/b/windowsexperience/archive/2012/07/30/new-windows-8-ready-mice-and-keyboards-from-microsoft-hardware.aspx