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Might & Magic Clash of Heroes, Android platformu için de yayınlandı

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Mobil Uygulamalar
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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Might & Magic Clash of Heroes, Android platformu için de yayınlandı
Halihazırda Nintendo DS, Xbox, PlayStation ve iOS platformlar için indirilebilir içerik olarak sunulan Might & Magic Clash of Heroes, nihayet Android platformu için de yayınlandı.

RPG ve strateji unsurlarını bulmaca mekanikleriyle buluşturan Might & Magic Clash of Heroes, mobil oyuncuları iblislere karşı verilen bir savaşın ortasına bırakıyor. Kafes temelli bir mücadele sistemine sahip olan oyun, dokunmatik ekranlar için geliştirilmiş kontrol sistemiyle diğer platformlardaki oynanışı mobil platformlara aktarmayı da başarıyor. 

Zengin içeriği, yerel çok oyunculu modu ve 20 saatin üzerinde bir oynanış süresine sahip hikaye moduyla dikkatleri üzerine çeken Might & Magic Clash of Heroes'a 5.22$'lık fiyat etiketiyle aşağıdaki bağlantı linkinden ulaşabilirsiniz. Bu arada 360 MB'lık bir dosya boyutuna sahip olan oyunun 900 MB'lık bir boş alana ve Android 2.3 veya üzeri yazılıma ihtiyaç duyduğunu da hatırlatalım.


https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ubisoft.mightandmagic.clashofheroes Yorum Yaz
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gently weeps 6 yıl en beğenilen
might and magic görünce homm sandıydım nasıl sevinmiştim ah be 3DO keşke batmasaydın
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gently weeps 6 yıl en beğenilen
might and magic görünce homm sandıydım nasıl sevinmiştim ah be 3DO keşke batmasaydın
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BerbatZ 6 yıl
3do battımı vay be epey haberlerden geri kalmışım. desene şimdi düşüşteki disciples i beklemek zorunda kalacaz
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