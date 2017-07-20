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Milestone Systems, Türkiye planlarını açıkladı

Güvenlik ağları pazarında büyümeye devam eden Milestone Systems, Türkiye pazarı ile ilgili hedeflerini ve yeni ürünlerini açıkladı. Firma, sektörün büyüme hızından iki kat daha fazla büyümek istiyor.
1 yıl
1,8b
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2
Diğer Yazılım
Yusuf Akbaş
Yazar
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Önde gelen IP tabanlı video yönetim yazılımı şirketlerinden Milestone Systems, Türkiye pazarı ile ilgili hedeflerini ve yeni ürünlerini açıkladı. Firma, küçük işletmelerden kamuya kadar geniş bir alanda büyümeyi hedefliyor. Kullanıcılarına güvenlik ve bulut bilişim anlamında yeni çözümler sunuyor.

Milestone Systems'ın 130 ülkede 150 binden fazla, ülkemizde ise 2 binden fazla müşterisi bulunuyor. Şirketin Orta ve Güneydoğu Avrupa bölge müdürü Kiril Izov Türkiye'deki hedefleri ile ilgili "Türkiye güvenlik ağları alanında en hızlı büyüyen pazarlardan birine sahip. Pazardaki büyümeyi gördük, son tüketiciler ve partnerlerle daha yakın ilişkiler kurmak için geldik." ifadelerinde bulundu. Sektörün büyüme hızından iki kat daha fazla büyümeyi hedeflediklerini açıkladı.

Ayrıca Bkz. "Güvenlik devi Kaspersky, Rus ajanı olmadığını ispat etme peşinde"
Milestone yazılımlarının kullanımına dair istatistiki veriler paylaşıldı. Ülkemizde Milestone sistemleri aracılığıyla her gün 1 Petabayt’lık video ve fotoğraf verisi depolanıyor. Yani bu büyüklük 60 bin adet HD kalitede filme denk geliyor. Son 2 ayda Türkiye’de kaydedilen görüntülerin büyüklüğü ise dünyadaki tüm dökümanların büyüklüğüne eşit.

Video Kayıtlar İçin Özel Şifreleme Sistemi

Siber güvenliğin öneminin artması ile birlikte Milestone yazılımına kaydedilen video kayıtları özel bir şifreleme ile koruma altına alınıyor. Kayıtların bütünlüğü SHA-2 algoritması kullanılarak dijital olarak imzalanıyor. Yakın zamanda görüntüler doğrudan bulut platformlara da kaydedilebilecek. Bu sayede verilerin güvenliği doğrudan sistem tarafından sağlanacak ve fiziksel depolama alanlarından tasarruf elde edilecek.

Milestone Yazılımları Nerelerde Kullanılıyor?

Milestone Systems yazılımları sadece güvenlik sektöründe değil sağlık ve perakende sektörlerinde de kullanılıyor. Örneğin hastanelerin kadın doğum bölümlerinde ailelerin izleyebilmesi için canlı yayınlar yapılıyor. Tıp okullarında öğrenciler farklı bir hastanede yapılan ameliyatı canlı olarak izleyebiliyor. Restoranlar ve perakende mağazaları, entegre yüz tanıma sistemleri yardımıyla bir müşterinin mağazaya kaç kez geldiği bilgisini tutabiliyor. Akıllı telefonlar ile uyumlu çalışabilen Milestone uygulaması sayesinde tüm kameralar izlenebiliyor ve telefon kamerası ile yayın yapılabiliyor.

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alemburda34 1 yıl en beğenilen
Kısacası:
Türkiye'deki devlet ihalelerini gördük para iyi dönüyor o yüzden bizde Türkiye dedik :)
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Kerim5100 1 yıl
Baktık burda 4S var biz de buraya geldik :D
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alemburda34 1 yıl en beğenilen
Kısacası:
Türkiye'deki devlet ihalelerini gördük para iyi dönüyor o yüzden bizde Türkiye dedik :)
Yanıtla +6
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