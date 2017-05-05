Milli Muharip Uçak TF-X’in ilk görüntüsü yayınlandı

Tam Boyutta Gör



Türk Havacılık ve Uzay Sanayi (TAI) tarafından geliştirilen ve BAE Systems ile de bir işbirliğini içerecek olan Milli Muharip Uçak Projesi, Türkiye’nin her kesiminden sanayi kollarına önemli bir katma değer yaratacak. Tabi bunun da ötesinde Türkiye’nin hava araçları alanında deneyimleri adına çok önemli bir kilometre taşı olacak.

F-16’ların yerini alması planlanan TF-X projesinde hedef 2023 olarak belirlenmiş durumda. Bu tarihe kadar uçağın ilk test uçuşunu yapması hedefleniyor. Projeye dair detaylar içinse IDEF 2017 işaret edilmiş durumda. TAI, uçağa dair detayların fuar kapsamında resmiyet kazanacağını müjdeledi.

Tam Boyutta Gör



Yayınlanan tasarım görselinde Anıtkabir üzerinde uçtuğu görülen uçağın tasarımına dair detaylar da daha yakından görülmüş oluyor. 2013 yılında tasarımının büyük ölçüde tamamlandığını daha önceden zaten biliyorduk ancak yeni planlamalar ile nelerin değiştiğini veya nelere karar verildiğini fuar kapsamında öğrenmiş olacağız. Kullanılan malzeme ve tasarım özellikleri ile radar dalgalarını yüksek oranda sönümleme özelliğine sahip olacağı belirtilen uçağın BAE Systems’ın da rolü ile Eurofihter Typhoon il benzerlikler taşıyabileceği düşünülüyor. Bilindiği üzere BAE Systems, F-35 projesinde de ana yüklenicilerden biriydi.

https://www.tai.com.tr/tr/basin-bultenleri/tusas-idef-2017de-ilkleri-ile-yer-alacak