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Milli Muharip Uçak TF-X’in ilk görüntüsü yayınlandı

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii, IDEF 2017 kapsamında hazırladığı bir basın duyurusunda Milli Muharip Uçağın bir konsept görüntüsünü de yayınladı. İşte o görüntü ve diğer detaylar:
2 yıl
8,8b
1
225
Savunma Sanayi
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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Milli Muharip Uçak TF-X’in ilk görüntüsü yayınlandı
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Türk Havacılık ve Uzay Sanayi (TAI) tarafından geliştirilen ve BAE Systems ile de bir işbirliğini içerecek olan Milli Muharip Uçak Projesi, Türkiye’nin her kesiminden sanayi kollarına önemli bir katma değer yaratacak. Tabi bunun da ötesinde Türkiye’nin hava araçları alanında deneyimleri adına çok önemli bir kilometre taşı olacak.

F-16’ların yerini alması planlanan TF-X projesinde hedef 2023 olarak belirlenmiş durumda. Bu tarihe kadar uçağın ilk test uçuşunu yapması hedefleniyor. Projeye dair detaylar içinse IDEF 2017 işaret edilmiş durumda. TAI, uçağa dair detayların fuar kapsamında resmiyet kazanacağını müjdeledi.

Milli Muharip Uçak TF-X’in ilk görüntüsü yayınlandı
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Yayınlanan tasarım görselinde Anıtkabir üzerinde uçtuğu görülen uçağın tasarımına dair detaylar da daha yakından görülmüş oluyor. 2013 yılında tasarımının büyük ölçüde tamamlandığını daha önceden zaten biliyorduk ancak yeni planlamalar ile nelerin değiştiğini veya nelere karar verildiğini fuar kapsamında öğrenmiş olacağız. Kullanılan malzeme ve tasarım özellikleri ile radar dalgalarını yüksek oranda sönümleme özelliğine sahip olacağı belirtilen uçağın BAE Systems’ın da rolü ile Eurofihter Typhoon il benzerlikler taşıyabileceği düşünülüyor. Bilindiği üzere BAE Systems, F-35 projesinde de ana yüklenicilerden biriydi.


https://www.tai.com.tr/tr/basin-bultenleri/tusas-idef-2017de-ilkleri-ile-yer-alacak Yorum Yaz
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dodomoco 2 yıl en beğenilen dvtumtclk
dvtumtclk
büyük bir iş , bir de bunun insansızını yapsak tadından yenmez

Hazir cizim yapiyoken bide uzay mekigi yapalim
dvtumtclkbüyük bir iş , bir de bunun insansızını yapsak tadından yenmezHazir cizim yapiyoken bide uzay mekigi yapalim
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3 Yanıt Yanıtla +171
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tennozer 2 yıl
şuraya da bir nükleer başlıklı füze çizelim .. şuraya da bir uzak istasyonu konduralım .. nasılsa photoshop, corel bilen çok grafikerimiz var :D
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elonardo 2 yıl
F22
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Her neyse şunun uçtuğunu milli yazılımla çalıştığını göreyim tasarımı nerden alırlarsa alsınlar
1 Yanıt Yanıtla +85
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1 Avatar
TRI CLICK 0.7 2 yıl
Konuyu okumadim soyle habere denk geldim
Konuda uçağın parçasının yerli olup olmayacagi tartisilmis muhendisler bile yerli olmayacak iken parcalatin yerli olmasi .dd
Milli Muharip ucak projesinde gorev alacak 200 tane muhedis araniyor
memurlar.net/...
Ulkemizde mühendis yetismiyor
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DH Misafiri 2 yıl
2019 da seçimler var. Bol bol maket yapmak gerekiyor o tarihe kadar.
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DH Misafiri 2 yıl
hayret ya, Türkiye "yayınlıyor" ama kefere yapınca "sızdırıyor".
en azından Türkçe'yi yerinde kullandınız ya, bravo, demek becerebileceksiniz ana dilinizi kullanmayı, ha gayret.
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transverse 2 yıl
Olmayacak, hayata gecmeyecek ve asla seri uretim surecine girmeyecek bir projenin renderlari yine ortalikta dolanmaya baslamis.
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Guest-B2B7A0AF7 2 yıl
Merhaba herkese;
Bazı arkadaşların mesajlarını okurken %100 yerli olmazsa çöptür yerli değil çalıntı gibi ithamlar gördüm. Şimdi arkadaşlar şunu belirtmek isterim Amerikan M1A2 tankları Alman namlu kullanıyor optik sistemlerinin alt yapısı yine Almanların , bu gün kullanılan çoğu destroyer ve uçak gemisinde de Almanya ve diğer ülkelerin alt yapısı bulunuyor yani anlatmak istediğim %100 yerli diye bir şey yok o devir kapandı. Şimdi arkadaşlar bunlar bir anda olacak şeyler değil. İhaleyi kazanan ve ARGE'si fazla olan ülkenin şirketi alt yapı grubunda daha çok payı oluyor.
Ruslar , Amerikalılar , Çinliler , Japonlar bütün teknolojilerinin hepsinin kendilerine ait olduğunu mu sanıyorsunuz ? Bu adamlar piyasadan kazanmak için ARGE işlerini yüklenici şirketler üzerinden ortak şekilde sürdürüyorlar.
Türkiye bu sektörde daha yeni yeni ayaklanıyor burası bir gerçek ama şimdi kötülemek pek doğru olmaz zamanla motorunuda , sisteminide biz üretiriz Aselsanın payı daha yüksek olur. Zaten günümüzde %100 yerli gibi bir laf kullanmak saçmadır.
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REV0 2 yıl Guest-B2B7A0AF7
CyberMachine
Merhaba herkese;
Bazı arkadaşların mesajlarını okurken %100 yerli olmazsa çöptür yerli değil çalıntı gibi ithamlar gördüm. Şimdi arkadaşlar şunu belirtmek isterim Amerikan M1A2 tankları Alman namlu kullanıyor optik sistemlerinin alt yapısı yine Almanların , bu gün kullanılan çoğu destroyer ve uçak gemisinde de Almanya ve diğer ülkelerin alt yapısı bulunuyor yani anlatmak istediğim %100 yerli diye bir şey yok o devir kapandı. Şimdi arkadaşlar bunlar bir anda olacak şeyler değil. İhaleyi kazanan ve ARGE'si fazla olan ülkenin şirketi alt yapı grubunda daha çok payı oluyor.
Ruslar , Amerikalılar , Çinliler , Japonlar bütün teknolojilerinin hepsinin kendilerine ait olduğunu mu sanıyorsunuz ? Bu adamlar piyasadan kazanmak için ARGE işlerini yüklenici şirketler üzerinden ortak şekilde sürdürüyorlar.
Türkiye bu sektörde daha yeni yeni ayaklanıyor burası bir gerçek ama şimdi kötülemek pek doğru olmaz zamanla motorunuda , sisteminide biz üretiriz Aselsanın payı daha yüksek olur. Zaten günümüzde %100 yerli gibi bir laf kullanmak saçmadır.

Canim benim...
M1'in tasarimi de projesi de zaten Almanya ile ile 1970li yillarda baslanilan ortak tank projesinin urunudur. Ambrams ne kadar almansa leopard da o kadar amerikalidir ozetle.
Bunun disinda, abramsin zirhindan motoruna kadar pek cok parcasinin abd uretimi oldugundan bahsetmiyorum bile.
Bunlari geciyorim topun uretici rheimentalin onemli hissedarlari arasinda abd de bulunuyor.
Bir savas cikmasi durumunda, abdnin almanyadan ambargo yemesi olasiligi nedir bunu tartisalim istersen ? Cikacak sonucu da turkiye ile karsilastiralim.
Komik olmayin. Abdnin urettigi tankin parcalarini disaridan almasi bir tercihtir. Turkiyenin yerli ayagina topu almanyada tasarimi sasesi zirhi guney koreden ithal tank edip buna yerli demesi zaruridir. Yoksa yandas sirketlere devlet kasasindan verilen fahis paralari acilklayamazsin.
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EnesTayfun28 2 yıl
Eyvallah hükumeti sevmediğiniz için jeti yerden yere vuruyosunuzda birbirinden zıt tasarıma sahip bir savaş jeti mi var ? Konu burada yapılıp yapılamaması değil oturduğunuz yerden sallamak sonuçta bu şirketler özel ve çalışanları sıradan beyinler değil yapılınca tayyibe mal edecek kadar salak da değiliz.He büyük bir gelişmemi hayır bizim gibi bir millet için geç kalınmış bir durum ama uzun yol gitmekle kısalır.
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interwap 2 yıl
Millet tasarımı sır gibi saklamaya çalışır. Biz gerçek ürüne ait olmayan bildiğin montajlı resimler paylaşıyoruz. Neden acaba?
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Flag SHİP Killer 2 yıl
Yav üretin üretin de kendi özgün tasarımınız olsun araba Cadillac uçak f22 raptor
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hanox 2 yıl
Hey yavrum uçuşuna kurban, aleme inat sema'da nasıl da süzülüyor hela be :D
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