TUSAŞ (TAI) saldırısı sonrası Instagram ve Twitter'a internet bant daraltma uygulanıyor (İddia)

- Instagram, Facebook, Twitter ve YouTube çöktü mü?
- Sosyal medya platformları yasaklandı mı?
- Neler oldu?
- Yorumlar
Instagram, Facebook, Twitter ve YouTube çöktü mü?
Şu an sosyal medya platformlarının sistemlerinde herhangi bir teknik sorun bulunmuyor. Sadece Türkiye'deki kullanıcılar erişim problemi yaşıyor. Bu platformlara erişim yasağı uygulanıyor olabilir.
Sosyal medya platformları yasaklandı mı?
BTK, sosyal medya platformlarındaki dezenformasyonu önlemek için platformlara bant daraltma yasağı uygulayabiliyor. Bu platformlara erişimin sağlanamama nedeni BTK tarafından getirilen "bant daraltma" kararı nedeniyle olabilir. BTK'nın site sorgulama sayfasına baktığımızda herhangi bir erişim engeli kararı mevcut değil ancak "bant daraltma" yasaklarını BTK'nın sitesinden kontrol edemiyoruz. Bu nedenle bant daraltma yasağı nedeniyle erişim sağlanamadığını tahmin ediyoruz. Konu hakkında henüz resmi bir açıklama bulunmuyor.
Neler oldu?
Bugün saat 15.30 sularında Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi'nin (TUSAŞ) Ankara'nın Kahramankazan ilçesindeki üretim tesisine yönelik terör saldırısı gerçekleşti. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, saldırıda 4 şehit ve 14 yaralı olduğunu açıkladı. TUSAŞ’a yapılan saldırıya RTÜK tarafından yayın yasağı getirildi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Xiaomi'den fütüristik su tabancası
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
çöp
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Benim oğlana alayım bi tane
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
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