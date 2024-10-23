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    Saldırıya uğrayan TUSAŞ (TAI) tesisinde en kritik teknolojiler üretiliyor

    Türk Havacılık ve Uzay Sanayii’nin (TUSAŞ – TAİ) Ankara’daki tesisinde bombalı terör saldırısı gerçekleştirildi. TUSAŞ’ın bu yerleşkesinde son derece kritik teknolojiler üretiliyor.
    Saldırıya uğrayan TUSAŞ tesisinde kritik teknolojiler üretiliyor Tam Boyutta Gör
    Türk Havacılık ve Uzay Sanayii’nin (TUSAŞ – TAİ), 28 Haziran 1973 tarihinde Türkiye'nin savunma sanayiinde dışa bağımlılığını azaltmak amacıyla Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bünyesinde kurulmuş ve o zamandan bu yana çok büyük başarılara imza atmış bir kurum konumunda.

    TUSAŞ Kahramankazan Merkez Yerleşkesi

    Kuruluşu olan 1973 tarihinden beri ise TUSAŞ’ın merkezi olan Kahramankazan Merkez Yerleşkesi bugün, saat 15:30 sularında bombalı terör saldırısına uğradı. Bu tesis, TUSAŞ’ın halihazırda ürettiği ve üzerinde çalıştığı projelere ev sahipliği yapıyordu. 4 milyon metrekarelik yerleşkede havacılık ve uzay alanındaki teknolojiler üzerinde çalışılıyor. Spesifik ürünler kapsamında ise uçak, helikopter, insansız hava aracı, uydu teknolojileri ve komponentlerin üretimi gerçekleştiriliyor.

    Bu yerleşkedeki üretim tesislerinin yanında 650.000 metrekarelik bir alan üzerine kurulmuş olan sosyal tesisler de bulunuyor. Yerleşkedeki sosyal tesisin için lojmanlar, çocuk parkları, misafirhaneler, market, postane, banka, spor alanları ve rekreasyon alanları yer alıyor.

    Türkiye’nin teknoloji merkezi

    Saldırıya uğrayan TUSAŞ tesisinde kritik teknolojiler üretiliyor Tam Boyutta Gör

    TUSAŞ’ın gelişim sürecindeki önemli adımlardan biri, Türk Hava Kuvvetleri'nin F-16 savaş uçağı ihtiyacını karşılamak üzere atıldı. 1984 yılında, ABD ile ortak bir yatırım olarak 25 yıllığına TUSAŞ Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TAI) kuruldu. Bu iş birliği, F-16 uçaklarının üretimi, sistem entegrasyonu ve test süreçlerini Türkiye’de gerçekleştirmeyi mümkün kıldı.

    Ancak bu ortaklık planlanan 25 yıllık sürenin dolmasına gerek kalmadan, 2005 yılında Türkiye tarafından tamamen devralındı ve TAI, TUSAŞ çatısı altında yeniden yapılandırıldı. Bu birleşme, TUSAŞ’ın yeteneklerini önemli ölçüde artırdı ve şirketi, havacılık ve uzay sanayinde Türkiye’nin teknoloji merkezi haline getirdi. Bu süreçte modernizasyon, sistem entegrasyonu ve yaşam döngüsü destek hizmetleri konularında büyük ilerlemeler kaydedildi.

    Bugün TUSAŞ, dünyanın en önemli 100 havacılık ve uzay sanayii şirketi arasında yer alarak küresel arenada saygın bir konuma sahip. Şirket, altı stratejik iş merkezi ile geniş bir ürün ve hizmet yelpazesi sunmakta:

    • Havacılık Yapısalları Grubu
    • Uçak Grubu,
    • Helikopter Grubu,
    • İnsansız Hava Aracı (İHA) Sistemleri Grubu,
    • Uzay Sistemleri Grubu,
    • Milli Muharip Uçak Grubu
    • Mühendislik Grubu

    Türkiye’nin en büyük 17’nci sanayi kuruluşu

    İstanbul Sanayi Odası tarafından açıklanan "Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2023" araştırmasına göre TUSAŞ, 55 milyar 183 milyon 358 bin 122 liralık üretimden satış rakamı ile Türkiye’nin en büyük 17. sanayi kuruluşu konumunda. Bu başarısıyla TUSAŞ, bir önceki yıla göre 13 basamak birden yükselerek dikkat çekici bir performans sergiledi.

    TUSAŞ’ın ürettiği ve üstünde çalıştığı başlıca ürünler

    Saldırıya uğrayan TUSAŞ tesisinde kritik teknolojiler üretiliyor Tam Boyutta Gör

    • T129 ATAK ve T625 GÖKBEY helikopterleri
    • Ağır Sınıf Taarruz Helikopteri Projesi
    • Milli Muharip Uçak KAAN
    • HÜRJET
    • HÜRKUŞ
    • AKSUNUR
    • ANKA
    • ANKA 3
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    F
    f1bilalII 5 gün önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 6 gün önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 4 hafta önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

    Profil resmi
    karagece25 1 ay önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 yıl önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

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    17 kişi, toplam 19 yorum yazdı.

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    Türkiye Haberleri, tai ve
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