Saldırıya uğrayan TUSAŞ (TAI) tesisinde en kritik teknolojiler üretiliyor

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Türk Havacılık ve Uzay Sanayii’nin (TUSAŞ – TAİ), 28 Haziran 1973 tarihinde Türkiye'nin savunma sanayiinde dışa bağımlılığını azaltmak amacıyla Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bünyesinde kurulmuş ve o zamandan bu yana çok büyük başarılara imza atmış bir kurum konumunda.

TUSAŞ Kahramankazan Merkez Yerleşkesi

Kuruluşu olan 1973 tarihinden beri ise TUSAŞ’ın merkezi olan Kahramankazan Merkez Yerleşkesi bugün, saat 15:30 sularında bombalı terör saldırısına uğradı. Bu tesis, TUSAŞ’ın halihazırda ürettiği ve üzerinde çalıştığı projelere ev sahipliği yapıyordu. 4 milyon metrekarelik yerleşkede havacılık ve uzay alanındaki teknolojiler üzerinde çalışılıyor. Spesifik ürünler kapsamında ise uçak, helikopter, insansız hava aracı, uydu teknolojileri ve komponentlerin üretimi gerçekleştiriliyor.

Bu yerleşkedeki üretim tesislerinin yanında 650.000 metrekarelik bir alan üzerine kurulmuş olan sosyal tesisler de bulunuyor. Yerleşkedeki sosyal tesisin için lojmanlar, çocuk parkları, misafirhaneler, market, postane, banka, spor alanları ve rekreasyon alanları yer alıyor.

Türkiye’nin teknoloji merkezi

Tam Boyutta Gör

TUSAŞ’ın gelişim sürecindeki önemli adımlardan biri, Türk Hava Kuvvetleri'nin F-16 savaş uçağı ihtiyacını karşılamak üzere atıldı. 1984 yılında, ABD ile ortak bir yatırım olarak 25 yıllığına TUSAŞ Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TAI) kuruldu. Bu iş birliği, F-16 uçaklarının üretimi, sistem entegrasyonu ve test süreçlerini Türkiye’de gerçekleştirmeyi mümkün kıldı.

Ancak bu ortaklık planlanan 25 yıllık sürenin dolmasına gerek kalmadan, 2005 yılında Türkiye tarafından tamamen devralındı ve TAI, TUSAŞ çatısı altında yeniden yapılandırıldı. Bu birleşme, TUSAŞ’ın yeteneklerini önemli ölçüde artırdı ve şirketi, havacılık ve uzay sanayinde Türkiye’nin teknoloji merkezi haline getirdi. Bu süreçte modernizasyon, sistem entegrasyonu ve yaşam döngüsü destek hizmetleri konularında büyük ilerlemeler kaydedildi.

Bugün TUSAŞ, dünyanın en önemli 100 havacılık ve uzay sanayii şirketi arasında yer alarak küresel arenada saygın bir konuma sahip. Şirket, altı stratejik iş merkezi ile geniş bir ürün ve hizmet yelpazesi sunmakta:

Havacılık Yapısalları Grubu

Uçak Grubu,

Helikopter Grubu,

İnsansız Hava Aracı (İHA) Sistemleri Grubu,

Uzay Sistemleri Grubu,

Milli Muharip Uçak Grubu

Mühendislik Grubu

Türkiye’nin en büyük 17’nci sanayi kuruluşu

İstanbul Sanayi Odası tarafından açıklanan "Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2023" araştırmasına göre TUSAŞ, 55 milyar 183 milyon 358 bin 122 liralık üretimden satış rakamı ile Türkiye’nin en büyük 17. sanayi kuruluşu konumunda. Bu başarısıyla TUSAŞ, bir önceki yıla göre 13 basamak birden yükselerek dikkat çekici bir performans sergiledi.

TUSAŞ’ın ürettiği ve üstünde çalıştığı başlıca ürünler

Tam Boyutta Gör

T129 ATAK ve T625 GÖKBEY helikopterleri

Ağır Sınıf Taarruz Helikopteri Projesi

Milli Muharip Uçak KAAN

HÜRJET

HÜRKUŞ

AKSUNUR

ANKA

ANKA 3

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Popüler Bilim

Savunma Sanayi Haberleri

Saldırıya uğrayan TUSAŞ tesisinde kritik teknolojiler üretiliyor