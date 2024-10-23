Saldırıya uğrayan TUSAŞ (TAI) tesisinde en kritik teknolojiler üretiliyor

- TUSAŞ Kahramankazan Merkez Yerleşkesi
- Türkiye’nin teknoloji merkezi
- Türkiye’nin en büyük 17’nci sanayi kuruluşu
- TUSAŞ’ın ürettiği ve üstünde çalıştığı başlıca ürünler
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TUSAŞ Kahramankazan Merkez Yerleşkesi
Kuruluşu olan 1973 tarihinden beri ise TUSAŞ’ın merkezi olan Kahramankazan Merkez Yerleşkesi bugün, saat 15:30 sularında bombalı terör saldırısına uğradı. Bu tesis, TUSAŞ’ın halihazırda ürettiği ve üzerinde çalıştığı projelere ev sahipliği yapıyordu. 4 milyon metrekarelik yerleşkede havacılık ve uzay alanındaki teknolojiler üzerinde çalışılıyor. Spesifik ürünler kapsamında ise uçak, helikopter, insansız hava aracı, uydu teknolojileri ve komponentlerin üretimi gerçekleştiriliyor.
Bu yerleşkedeki üretim tesislerinin yanında 650.000 metrekarelik bir alan üzerine kurulmuş olan sosyal tesisler de bulunuyor. Yerleşkedeki sosyal tesisin için lojmanlar, çocuk parkları, misafirhaneler, market, postane, banka, spor alanları ve rekreasyon alanları yer alıyor.
Türkiye’nin teknoloji merkezi
TUSAŞ’ın gelişim sürecindeki önemli adımlardan biri, Türk Hava Kuvvetleri'nin F-16 savaş uçağı ihtiyacını karşılamak üzere atıldı. 1984 yılında, ABD ile ortak bir yatırım olarak 25 yıllığına TUSAŞ Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TAI) kuruldu. Bu iş birliği, F-16 uçaklarının üretimi, sistem entegrasyonu ve test süreçlerini Türkiye’de gerçekleştirmeyi mümkün kıldı.
Ancak bu ortaklık planlanan 25 yıllık sürenin dolmasına gerek kalmadan, 2005 yılında Türkiye tarafından tamamen devralındı ve TAI, TUSAŞ çatısı altında yeniden yapılandırıldı. Bu birleşme, TUSAŞ’ın yeteneklerini önemli ölçüde artırdı ve şirketi, havacılık ve uzay sanayinde Türkiye’nin teknoloji merkezi haline getirdi. Bu süreçte modernizasyon, sistem entegrasyonu ve yaşam döngüsü destek hizmetleri konularında büyük ilerlemeler kaydedildi.
Bugün TUSAŞ, dünyanın en önemli 100 havacılık ve uzay sanayii şirketi arasında yer alarak küresel arenada saygın bir konuma sahip. Şirket, altı stratejik iş merkezi ile geniş bir ürün ve hizmet yelpazesi sunmakta:
- Havacılık Yapısalları Grubu
- Uçak Grubu,
- Helikopter Grubu,
- İnsansız Hava Aracı (İHA) Sistemleri Grubu,
- Uzay Sistemleri Grubu,
- Milli Muharip Uçak Grubu
- Mühendislik Grubu
Türkiye’nin en büyük 17’nci sanayi kuruluşu
İstanbul Sanayi Odası tarafından açıklanan "Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2023" araştırmasına göre TUSAŞ, 55 milyar 183 milyon 358 bin 122 liralık üretimden satış rakamı ile Türkiye’nin en büyük 17. sanayi kuruluşu konumunda. Bu başarısıyla TUSAŞ, bir önceki yıla göre 13 basamak birden yükselerek dikkat çekici bir performans sergiledi.
TUSAŞ’ın ürettiği ve üstünde çalıştığı başlıca ürünler
- T129 ATAK ve T625 GÖKBEY helikopterleri
- Ağır Sınıf Taarruz Helikopteri Projesi
- Milli Muharip Uçak KAAN
- HÜRJET
- HÜRKUŞ
- AKSUNUR
- ANKA
- ANKA 3
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Xiaomi'den fütüristik su tabancası
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
çöp
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Benim oğlana alayım bi tane
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
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