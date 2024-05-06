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    Anlık Bildirim

    Yeni Superman filminden ilk görsel paylaşıldı

    Merakla beklenen yeni Superman filminden ilk görsel geldi. James Gunn (Guardians of the Galaxy)'ın yönettiği film, Gunn öncülüğünde kurulacak yeni DC Sinematik Evreni'nin ilk filmi olacak.
    Yeni Superman filminden ilk görsel Tam Boyutta Gör
    Guardians of the Galaxy filmleriyle tanınan James Gunn'ın yönettiği yeni Superman filmi, şu anda DC hayranlarının en heyecanla beklediği filmlerin başında geliyor. Çünkü Superman yeni DC Sinematik Evreni'nin ilk filmi olacak ve tüm bu evrenin tonunu belirleyecek.

    Çekimleri devam eden filmle ilgili paylaşımlar yapmaya devam eden Gunn, bugün de filmden ilk görseli yayınladı. Gunn'ın sosyal medya üzerinden paylaştığı bu görselde, Superman rolünü Henry Cavill'den devralan genç oyuncu David Corenswet'i ilk kez bu ikonik kostümü giyerken görüyoruz.

    Corenswet'in Superman kostümü Henry Cavill'inkinden çok farklı değil ama bazı önemli değişiklikler içeriyor. Hatırlarsanız Zack Snyder kendi Superman'i için olabildiğince gerçekçi bir kostüm tasarlatmıştı. James Gunn ise çizgi romanlardaki klasik tasarıma modern bir yorum getirmeyi tercih etmiş. Zira klasik Superman çizimlerinde olan altın kemer ve kırmızı mayonun bu yeni kostümde kendisine yer bulduğunu görüyoruz.

    Superman, 11 Temmuz 2025'te Vizyona Girecek

    Bu ilk görselde dikkat çeken bir diğer detay da arka planda gözüken lazer topu. Bu lazer topuna kimin sebep olduğu bilinmiyor ama bu topu karşılayan yeşil bir hüzme olması dikkat çekiyor. Zira filmde Green Lanternler'in de olacağı biliniyor. İlk görselde görünen bu yeşil hüzmenin de bir Green Lantern'e ait olduğu düşünülüyor.

    11 Temmuz 2025'te vizyona girecek.olan Superman'in başrollerinde David Corenswet'e, Lois Lane rolündeki Rachel Brosnahan ile Lex Luthor rolündeki Nicholas Hoult eşlik ediyor. Oyuncu kadrosunda Nathan Fillion, Isabela Merced, Edi Gathegi, Anthony Carrigan ve Wendell Pierce da yer alıyor.

    Yeni Superman filminden ilk görsel Tam Boyutta Gör

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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 1 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 2 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 3 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 4 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 5 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 6 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 6 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 6 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 7 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 8 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 8 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 8 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 8 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 8 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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