Yeni Superman filminden ilk görsel paylaşıldı

Tam Boyutta Gör Guardians of the Galaxy filmleriyle tanınan James Gunn'ın yönettiği yeni Superman filmi, şu anda DC hayranlarının en heyecanla beklediği filmlerin başında geliyor. Çünkü Superman yeni DC Sinematik Evreni'nin ilk filmi olacak ve tüm bu evrenin tonunu belirleyecek.

Çekimleri devam eden filmle ilgili paylaşımlar yapmaya devam eden Gunn, bugün de filmden ilk görseli yayınladı. Gunn'ın sosyal medya üzerinden paylaştığı bu görselde, Superman rolünü Henry Cavill'den devralan genç oyuncu David Corenswet'i ilk kez bu ikonik kostümü giyerken görüyoruz.

Corenswet'in Superman kostümü Henry Cavill'inkinden çok farklı değil ama bazı önemli değişiklikler içeriyor. Hatırlarsanız Zack Snyder kendi Superman'i için olabildiğince gerçekçi bir kostüm tasarlatmıştı. James Gunn ise çizgi romanlardaki klasik tasarıma modern bir yorum getirmeyi tercih etmiş. Zira klasik Superman çizimlerinde olan altın kemer ve kırmızı mayonun bu yeni kostümde kendisine yer bulduğunu görüyoruz.

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Bu ilk görselde dikkat çeken bir diğer detay da arka planda gözüken lazer topu. Bu lazer topuna kimin sebep olduğu bilinmiyor ama bu topu karşılayan yeşil bir hüzme olması dikkat çekiyor. Zira filmde Green Lanternler'in de olacağı biliniyor. İlk görselde görünen bu yeşil hüzmenin de bir Green Lantern'e ait olduğu düşünülüyor.

11 Temmuz 2025'te vizyona girecek.olan Superman'in başrollerinde David Corenswet'e, Lois Lane rolündeki Rachel Brosnahan ile Lex Luthor rolündeki Nicholas Hoult eşlik ediyor. Oyuncu kadrosunda Nathan Fillion, Isabela Merced, Edi Gathegi, Anthony Carrigan ve Wendell Pierce da yer alıyor.

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