Sanal Ülke (The Electic State), Netflix'te beklenen ilgiyi görmedi

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Tam Boyutta Gör 320 milyon dolarlık bütçesiyle Netflix'in bugüne kadarki en pahalı filmi olan Sanal Ülke (The Electric State), 14 Mart'ta izleyici ile buluştu. Film çıkmadan önce gelen ilk yorumlar oldukça kötüydü ama daha önce benzer yorumlar alan filmler Netflix'te başarı yakaladığı için Sanal Ülke'nin de yüksek izlenme rakamlarına ulaşabileceği düşünülüyordu. Ama öyle olmadı. İzleyici nezdinde de karşılık bulmayan film, ilk haftasındaki izlenme rakamlarıyla hayal kırıklığı yarattı.

Sanal Ülke, Damsel ve Atlas'ın Gerisinde Kaldı

Sanal Ülke, Netflix'teki ilk haftasında 25.2 milyon izlenmeye ulaştı. Sıradan bir yapım için başarılı kabul edilebilecek bu miktar, Sanal Ülke gibi 320 milyon dolar bütçesi olan bir yapım içinse beklentilerin çok altında. Zira bu miktar, Sanal Ülke'nin The Gray Man, Atlas, Damsel gibi benzer Netflix yapımlarının gerisinde kaldığı anlamına geliyor. Eğer sonraki haftalarda sürpriz bir patlama yapmazsa -ki yapması için bir sebep görünmüyor, Sanal Ülke Netflix'in en çok izlenen 10 filmi arasına giremeyecek.

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Avengers filmleriyle tanınan Russo Kardeşler'in yönettiği Sanal Ülke, retro fütüristik tasarımlarıyla tanınan İsveçli sanatçı Simon Stålenhag'in aynı adlı eserinden uyarlandı. Birbirinden tuhaf tasarımlı robotların insanlarla birlikte yaşadığı alternatif bir gerçeklikte geçen bilim kurgu filmi, küçük kardeşini bulmak için Amerika'nın batısı boyunca uzanan bir maceraya atılan genç bir kadına odaklanıyor. Bu yolculukta ona robot arkadaşı da eşlik ediyor.

Millie Bobby Brown ve Chris Pratt'in başrollerini paylaştığı filmde Ke Huy Quan, Jason Alexander, Woody Harrelson, Anthony Mackie, Brian Cox, Jenny Slate, Giancarlo Esposito ve Stanley Tucci de rol alıyor.

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