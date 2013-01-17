Ming-Chi Kuo: Plastik kasaya sahip iPhone 5, yılın üçüncü çeyreğinde gün yüzüne çıkacak

Haber Editörü
Apple ürünleriyle ilgili isabetli tahminleriyle tanınan KGI Securities analisti Ming-Chi Kuo, Apple'ın 2013 yılı içerisinde nasıl bir yol izleyeceğiyle ilgili öngörülerini paylaştı.
Kuo'nun öngörüleri arasında bir sonraki iPhone modeli olması beklenen iPhone 5S için yılın üçüncü çeyreği işaret edilirken, asıl dikkat çeken detay ise aynı dönemde plastik kasaya sahip bir iPhone 5'in yer alması oldu. Geçtiğimiz hafta gündeme gelen daha ucuz bir iPhone dedikodularını destekler nitelikteki bu öngörü akıllarda soru işaretleri bırakmıyor değil. İddialara göre, plastik kasaya sahip bu iPhone modeli farklı renk seçenekleriyle gelecekken; 1420 mAh'lik yerine 1620 mAh'lik bir pile, 112 gr yerine 130 gr ağırlığa ve 7.6 mm yerine 8.2 mm kalınlığa sahip olacak. Ayrıca, plastik kasaya sahip olacak olan bu yeni iPhone 5'in mevcut modelin yarı fiyatına satılacağı belirtiliyor.
Yol haritasının geneline baktığımızda, ilk çeyrekte Apple TV cephesinde bir yenilenme haberinin geleceği belirtilirken, ikinci çeyreğin sonlarına doğru yeni bir MacBook Air modelinin kullanıcıların beğenisine sunulacağı tahmin ediliyor. İlk ve ikinci çeyreğe göre, daha hareketli geçmesi beklenen üçüncü çeyrekte mobil tarafta yeni iPhone 5 ve yeniden tasarlanan iPhone 5S'in yanı sıra; iPad 5, iPad Mini 2, revize edilmiş iPod Touch 5 ve revize edilmiş iPod nano'nun gün yüzüne çıkması bekleniyor. Ayrıca, bu çeyrekte yeniden tasarlanan retina ekranlı MacBook Pro'nun da kendini göstereceği Kuo'nun öngörüleri arasında yer alıyor. Son çeyrek için ise iMac ve iMac Mini modellerinin öngörülüyor.
http://www.macrumors.com/2013/01/16/apples-2013-product-roadmap-predictions-multiple-iphones-retina-ipad-mini-all-retina-macbook-pros/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
apple'in kalıteyı dusurmesı fazlasıyla kotu olur. zaten bazı gosterıs meraklıları bır sekılde iphone alıp cebıne dahı sokmuyor hava atmak ıcın eğer bırde kalıteyı dusurup daha ucuz iphoneler cıkarsa cılkı cıkar. ınsanımınızın alabılmesıne karsı değilim hekesın maddı durumu iyi olsada herkes iphone alsa ama hava atmak ıcın değil gercekten özellıklerını vs kullanmak ıcın. kalıte duserse bu tamamıyle yok olur kımse özellıklerını umursamaz olur ve coğunluk iphone var demek için alır.
ayrıca s3 iphone htc nokia farketmez. telefonla hıc bır ısı yokken mılletın gozune sokmak ıcın sureklı elınde tasıyan ınsanlara anlam veremıyorum...
Dolayısıyla Apple hep üst segmentte cihaz çıkararak pazarın alt kısmına hitap edemiyor. Örneğin 4 ve 4S var diyenler ne yazık ki bu cihazlar da hala 1000 TL altını görmüş değil.
Parası olmayan almasın muhabbetine gerek yok. SIII'ün 2000 TL ile girip şu an paralel ithalatların 1200 civarına(puan, indirim vs.) ile bulunabildiği sektörde 1000 TL altına 4 8 gb bulunmuyor.
Senede 3 modele kadar yolu var bana göre. Bu 3 model alt, orta, üst segment olacak şekilde çıkarılabilir. Maliyet oranlarına göre de fiyat belirlenir. Bu sayede de iOS'un pazar payı artacaktır bununla beraber mağaza gelirleri de artacaktır. Olayı kişisel karizma ya da firma karizması olarak düşünmek yerine ticari düşünmelisiniz. Ha kasa plastik olur, GPS bulunmaz vs. bunları kendileri belirler zaten.
CEO olarak Steve Jobs'un öngörüsü ile şu anki CEO Tim Cook'un pazar öngörüsü aynı değil. Büyüyen pazarın alt segmenti Android'e doğru tamamen yönelmeden Apple'da bu pazardan faydalanmalı.
+1905 :)
Bunu zamanında batma aşamasında iken bile yapmadı. Şimdi dünyanın en değerli şirketi ve kasasında bir kaç devletin toplam bütçesinden daha çok para varken yapması donanım haberdeki bir kaç tane kendini analist zanneden insanı bile zeki sınıfına sokar.
Baksanıza adam daha küçük bir iPad ile kalitesiz bir iPad arasındaki farkı bile anlayamıyacak kadar zeki.
Bu ucuz ürün segmentine girecek olsa başta macbook air ve pro ile başlardı bu işe.
Windows ta yüklenebildiğinden makinalara diğer markaların pazar payı ciddi şekilde düşerdi.
Apple mobil pazarda yanlızca cihazdan para kazanmıyor.
Aslında adamlar ekosistemden para kazanıyorlar.
Cihazların satılması işin sadece 1.ayağı.
Bu yüzden cihazları ucuzlatması ve gelir düzeyi düşük sınıflara hitap etmesi çok anlamsız.
Çünkü bu insanlar ne iTunes Store'a nede AppStore'a yeterli parayı harcamayacaktır.
Yani ucuz ürün üretmesi Marka Değerini zedelemekten başka bir işe yaramaz.
iphone 3g ve 3gs de plastikti. ama neden fark etmedin ve neden aklına gelmedi biliyor musun? çünkü onlar da samsung gibi kalitesiz değildi.
bak bu kadar adam konuşuyor kaçının aklına geliyor iphone 3g ve 3gs'nin plastik olduğu?
bırakın fanatikliği bizahmet.
İşte o gün ; göreceğim Samsung'a plastik diye laf atan sevgili Ayfoncuları...
Apple, plastik iphone üretmeyi siz eclair kullanırken bıraktı, ha bir de s3'ün plastiği var 3gs'in plastiği var orasıda ayrı.
Not:Herhangi bir firmanın fanboyu değilim.