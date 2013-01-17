Ming-Chi Kuo: Plastik kasaya sahip iPhone 5, yılın üçüncü çeyreğinde gün yüzüne çıkacak





Apple ürünleriyle ilgili isabetli tahminleriyle tanınan KGI Securities analisti Ming-Chi Kuo, Apple'ın 2013 yılı içerisinde nasıl bir yol izleyeceğiyle ilgili öngörülerini paylaştı.





Kuo'nun öngörüleri arasında bir sonraki iPhone modeli olması beklenen iPhone 5S için yılın üçüncü çeyreği işaret edilirken, asıl dikkat çeken detay ise aynı dönemde plastik kasaya sahip bir iPhone 5'in yer alması oldu. Geçtiğimiz hafta gündeme gelen daha ucuz bir iPhone dedikodularını destekler nitelikteki bu öngörü akıllarda soru işaretleri bırakmıyor değil. İddialara göre, plastik kasaya sahip bu iPhone modeli farklı renk seçenekleriyle gelecekken; 1420 mAh'lik yerine 1620 mAh'lik bir pile, 112 gr yerine 130 gr ağırlığa ve 7.6 mm yerine 8.2 mm kalınlığa sahip olacak. Ayrıca, plastik kasaya sahip olacak olan bu yeni iPhone 5'in mevcut modelin yarı fiyatına satılacağı belirtiliyor.

Yol haritasının geneline baktığımızda, ilk çeyrekte Apple TV cephesinde bir yenilenme haberinin geleceği belirtilirken, ikinci çeyreğin sonlarına doğru yeni bir MacBook Air modelinin kullanıcıların beğenisine sunulacağı tahmin ediliyor. İlk ve ikinci çeyreğe göre, daha hareketli geçmesi beklenen üçüncü çeyrekte mobil tarafta yeni iPhone 5 ve yeniden tasarlanan iPhone 5S'in yanı sıra; iPad 5, iPad Mini 2, revize edilmiş iPod Touch 5 ve revize edilmiş iPod nano'nun gün yüzüne çıkması bekleniyor. Ayrıca, bu çeyrekte yeniden tasarlanan retina ekranlı MacBook Pro'nun da kendini göstereceği Kuo'nun öngörüleri arasında yer alıyor. Son çeyrek için ise iMac ve iMac Mini modellerinin öngörülüyor.

http://www.macrumors.com/2013/01/16/apples-2013-product-roadmap-predictions-multiple-iphones-retina-ipad-mini-all-retina-macbook-pros/