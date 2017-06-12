Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Mısır, Uber yardımıyla yolcuları takip etmek istiyor

Uber, bazı ülkelerde haksız rekabet davalarıyla gündeme gelse de Mısır’da hükümet Uber’den farklı bir istekte bulundu: Uber’in yazılımıyla yolcuları takip etmek.
1 yıl
1,6b
1
3
Diğer Bilim ve Teknoloji
Furkan Babur
Yazar
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Mısır, Uber yardımıyla yolcuları takip etmek istiyor
Tam Boyutta Gör
 

Yolculuk paylaşma uygulaması olan Uber ile faaliyet gösterdiği ülkedeki yetkili organlar arasında genellikle uyuşmazlıklar ve dava süreçleri olduğuna şahit oluyoruz. Mısır’da ise durum biraz daha farklı. Yüksek nüfusu, düşük işletme maliyetleri ve araç sahiplik oranının azlığı gibi Uber için oldukça cazip çalışma şartları barındıran ülkede Uber yakında zor bir tercih yapmak zorunda kalabilir zira Mısır hükümeti Uber’in verilerine doğrudan erişerek yolcuları takip altına almak istiyor.

Kabul Eden Ayrıcalıklı Muamele Görecek 

İddialara göre Mısır hükümeti Uber’in, Heaven isimli yazılımına erişmek ve yolculuk verilerini doğrudan incelemek istiyor. Yolcuları ve şoförleri takip edebilen ve ortaya çıktıktan sonra Uber’e yönelik ciddi eleştirilere neden olan yazılım ile Mısır hükümeti insanları takip etmeyi amaçlıyor ancak Uber, hükümetin teklifini şu an için reddetti. Bu ret kararının ardından Mısır hükümeti Orta Doğu’da Uber için önemli bir rakip olan bir diğer yolculuk paylaşma uygulaması Careem’e de kabul ettiği takdirde ayrıcalıklı bir muamele göreceğini taahhüt ederek aynı teklifi sundu ancak Careem de teklifi kabul etmedi.

Tabi hükümetin teklifi şu an sadece istek olarak görünse de Mısır parlamentosunda çıkarılacak ve daha sonra yasa haline gelebilecek bir yasa tasarısı yolculuk paylaşma uygulamalarına ait verilerin ilgili hükümet organına bağlanmasını zorunlu hale getirebilir. Böyle bir durumda şirketlerin ya hükümetin isteğine uyması ya da oldukça cazip olan bu pazardı terk etmesi gerekecek. 


https://www.engadget.com/2017/06/11/egypt-asked-uber-for-tracking-powers/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
odeon99 1 yıl
Çok sıkıldım artık bu izleme haberlerinden [:\-]
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Front-Back 1 yıl
Her yer BBG evine dönecek yakında
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
burakk, 1 yıl
Bütün dünyada bütün ülkeleri aynı dert.
Ben bu vatandaşı nasıl izlerim?
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 1 yıl Microsoft’un katlanabilen tabletine ait patent ortaya çıktı 1 yıl Teslim alınmayan yeni çipli kimlik kartları imha ediliyor 1 yıl Motorola’dan batarya odaklı Moto E4 Plus 1 yıl Yeni Nissan X-Trail'ler Japonya'da ProPILOT sistemi opsiyonuyla satışa sunuldu 1 yıl Qnap TS-431P incelemesi "Hem NAS hem Torrent kutusu" 1 yıl Minecraft oyuncuları tek bir platformda bir araya geliyor 1 yıl Apple iMessage üzerinden müşteri hizmetleri servisi sunacak 1 yıl Toyota direksiyon başında kalp krizini algılayacak teknoloji geliştiriyor 1 yıl Huawei'den müthiş iddia: Apple'ı geçtik! 1 yıl Sony’nin yeni E Ink saati FES Watch U satışa sunuluyor 1 yıl Xbox One X için 8TB Seagate Game Drive Hub 1 yıl Amerikan ordusundan yeni mimariye sahip güvenli işlemci hamlesi 1 yıl Qualcomm cephesinden Intel'e cevap geldi 1 yıl Toshiba’nın bellek birimi için dev konsorsiyum: Foxconn, Apple ve Dell bir araya geldi 1 yıl Çin'de Xiaomi Mi6 almaya çıktık: Fiyatlar ve yaşadıklarımız 1 yıl AirTies, İzmir’den dünyaya kablosuz ağ teknolojileri üretecek 1 yıl Huawei Honor 9 resmen duyuruldu: Şık tasarım, 6GB RAM, çift kamera 1 yıl Clash Royale’e yeni oyun modu ve yeni kartlar 1 yıl Samsung Secure Folder uygulaması artık Google Play Store'da 1 yıl Kullanıcıyı kandıran uygulamalar milyon dolarlar kazanıyor 1 yıl GÖRÜNTÜLENEN Mısır, Uber yardımıyla yolcuları takip etmek istiyor Sonraki Maliye, yurtdışı internet alışverişinden vergi almaya hazırlanıyor 1 yıl Emniyet ile sigortacılar anlaştı: 10 bin 600 sürücüye test zorunluluğu 1 yıl Samsung’un özelleştirilmiş grafik birimi iddiaları yine gündemde 1 yıl 10 çekirdekli Lenovo akıllı telefon Geekbench’te ortaya çıktı 1 yıl Karşınızda Xbox One X 1 yıl Facebook web kamerası aracılığıyla kullanıcıları gizlice izleyebilir 1 yıl Bu ekran kartı çok özel! "Asus ROG Poseidon GTX1080Ti Platinum Edition" inceleme videosu 1 yıl SpaceX en büyük roketini uzaya göndermeye hazırlanıyor 1 yıl Dünyanın en değerli markaları açıklandı: Çinli bir şirket ilk 10’a girmeyi başardı 1 yıl Senkronize hareket edebilen dronelar üretildi 1 yıl Yapay zekalı robot üniversite sınavına girdi 1 yıl Kanser ilacının tümörlere karşı etkili olduğu kanıtlandı 1 yıl Apple'dan sürpriz karar: iPhone 8, gigabit LTE hızı sunmayacak 1 yıl Samsung’dan oyunculara ultra geniş QLED kavisli monitör 1 yıl Oppo R11 Plus da duyuruldu 1 yıl Samsung Internet Browser önemli güncellemeler aldı 1 yıl Avrupa Komisyonu, Qualcomm’un 38 milyar dolarlık teklifi için soruşturma başlattı 1 yıl Project Scorpio konsolu Xbox One 10S adını alabilir 1 yıl Japon şirketleri tam otonom gemi üretmek için bir araya geliyor 1 yıl Bu ekran kartı farklı: İşte tek slot tasarımlı GTX 1070 Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Crash Team Racing Nitro-Fueled Adventure
Bölüm Sonu Canavarı
MANSUR YAVAŞ Tek Bir İhalede 812 Milyon
DH Forum
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ‘Uber konusu
DonanımHaber
Haftaya A101 marketlerde daha uygun
DonanımHaber
Starlink uyduları yörüngeye yerleştirildi:
DonanımHaber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim