Mısır, Uber yardımıyla yolcuları takip etmek istiyor

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Yolculuk paylaşma uygulaması olan Uber ile faaliyet gösterdiği ülkedeki yetkili organlar arasında genellikle uyuşmazlıklar ve dava süreçleri olduğuna şahit oluyoruz. Mısır’da ise durum biraz daha farklı. Yüksek nüfusu, düşük işletme maliyetleri ve araç sahiplik oranının azlığı gibi Uber için oldukça cazip çalışma şartları barındıran ülkede Uber yakında zor bir tercih yapmak zorunda kalabilir zira Mısır hükümeti Uber’in verilerine doğrudan erişerek yolcuları takip altına almak istiyor.

Kabul Eden Ayrıcalıklı Muamele Görecek

İddialara göre Mısır hükümeti Uber’in, Heaven isimli yazılımına erişmek ve yolculuk verilerini doğrudan incelemek istiyor. Yolcuları ve şoförleri takip edebilen ve ortaya çıktıktan sonra Uber’e yönelik ciddi eleştirilere neden olan yazılım ile Mısır hükümeti insanları takip etmeyi amaçlıyor ancak Uber, hükümetin teklifini şu an için reddetti. Bu ret kararının ardından Mısır hükümeti Orta Doğu’da Uber için önemli bir rakip olan bir diğer yolculuk paylaşma uygulaması Careem’e de kabul ettiği takdirde ayrıcalıklı bir muamele göreceğini taahhüt ederek aynı teklifi sundu ancak Careem de teklifi kabul etmedi.

Tabi hükümetin teklifi şu an sadece istek olarak görünse de Mısır parlamentosunda çıkarılacak ve daha sonra yasa haline gelebilecek bir yasa tasarısı yolculuk paylaşma uygulamalarına ait verilerin ilgili hükümet organına bağlanmasını zorunlu hale getirebilir. Böyle bir durumda şirketlerin ya hükümetin isteğine uyması ya da oldukça cazip olan bu pazardı terk etmesi gerekecek.

https://www.engadget.com/2017/06/11/egypt-asked-uber-for-tracking-powers/