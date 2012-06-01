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Mitsubishi'den IPS panelli 27-inç monitör

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
6,7b
1
4
Monitör
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Japonya merkezli elektronik üreticisi Mitsubishi, yaptığı açıklamayla ürün gamına 27-inç boyutunda yeni bir monitör daha eklediğini duyurdu. DiamondCrysta serisi altında lanse edilen RDT272WX-BK kodlu yeni monitör, IPS panel kullanıyor ve 1920x1080 piksel yani Full HD çözünürlük desteği ile geliyor. Tepki süresi 3.5ms olarak açıklanan monitör aynı zamanda yatayda ve dikeyde 178 derecelik görüş açısı sunuyor.
Kontrast oranı 8,000:1, parlaklık değeri ise 250 cd/m² olarak açıklanan monitörün güç tüketim değeri ise 39 Watt. Görüntü kaynaklarıyla bağlantı için TV, 2x HDMI, DVI ve D-Sub konnektörlerine sahip olan monitöre, 6 Watt gücünde stereo hoparlörler eşlik ediyor. 643 x 230 x 444 mm boyutlarında ve 6.6 Kg ağırlığında olan yeni monitörün, bu ayın ortalarına doğru satışa sunulması beklenirken, fiyatı ise açıklanmadı. 

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fraxinusss 7 yıl en beğenilen
27" ve 1920X1080 çözünürlük...IPS panel olsa ne fayda...İpad 9.5" te 2048 x 1536 çözünürlük kullanmaya başladı,bunlar hala televizyon mantığıyla hareket ediyorlar...
27" ve 1920X1080 çözünürlük...IPS panel olsa ne fayda...İpad 9.5" te 2048 x 1536 çözünürlük kullanmaya başladı,bunlar hala televizyon mantığıyla hareket ediyorl...
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berkkarabacak 7 yıl
fraxinusss
27 ve 1920X1080 çözünürlük...IPS panel olsa ne fayda...İpad 9.5 te 2048 x 1536 çözünürlük kullanmaya başladı,bunlar hala televizyon mantığıyla hareket ediyorlar...

kesinlikle haklısın,sen eksi atanlara bakma onlara kalsak hala o ekranlarda 1366x768 kullanırdık
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bocekgrafik 7 yıl
Monitörün tepki ve input lag süreleri konusunda da bilgi verebilirseniz memnun oluruz.
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Virtual Reality 7 yıl
Oyuncular için biçilmiş kaftan
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fraxinusss 7 yıl en beğenilen
27" ve 1920X1080 çözünürlük...IPS panel olsa ne fayda...İpad 9.5" te 2048 x 1536 çözünürlük kullanmaya başladı,bunlar hala televizyon mantığıyla hareket ediyorlar...
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