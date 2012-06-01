Mitsubishi'den IPS panelli 27-inç monitör

Japonya merkezli elektronik üreticisi Mitsubishi, yaptığı açıklamayla ürün gamına 27-inç boyutunda yeni bir monitör daha eklediğini duyurdu. DiamondCrysta serisi altında lanse edilen RDT272WX-BK kodlu yeni monitör, IPS panel kullanıyor ve 1920x1080 piksel yani Full HD çözünürlük desteği ile geliyor. Tepki süresi 3.5ms olarak açıklanan monitör aynı zamanda yatayda ve dikeyde 178 derecelik görüş açısı sunuyor.

Kontrast oranı 8,000:1, parlaklık değeri ise 250 cd/m² olarak açıklanan monitörün güç tüketim değeri ise 39 Watt. Görüntü kaynaklarıyla bağlantı için TV, 2x HDMI, DVI ve D-Sub konnektörlerine sahip olan monitöre, 6 Watt gücünde stereo hoparlörler eşlik ediyor. 643 x 230 x 444 mm boyutlarında ve 6.6 Kg ağırlığında olan yeni monitörün, bu ayın ortalarına doğru satışa sunulması beklenirken, fiyatı ise açıklanmadı.