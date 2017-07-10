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Mobil Telekomünikasyon Operatörleri Derneği faaliyetlerine başladı

Mobil operatörler tarafından kurulan Mobil Telekomünikasyon Operatörleri Derneği faaliyetlerine başladı. M-TOD; sektöre ait konu ve sorunların ele alınarak mobil teknolojinin ilerlemesini amaçlıyor.
1 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Yusuf Akbaş
Yazar
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Mobil Telekomünikasyon Operatörleri Derneği, sektörde faaliyet gösteren üç operatör olan Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone tarafından, sektörün ortak problemlerinin çözümüne yönelik faaliyet alanları oluşturmak ve ortaya çıkan çözüm önerilerini hayata geçirmek üzere girişimlerde bulunmak amacıyla Haziran 2016’da kuruldu. m-TOD adıyla da bilinen dernek, faaliyetlerine başladı.


m-TOD, Türkiye’de ve uluslararası arenada; kamu, özel sektör, sivil toplum ve akademik paydaşları ile geliştireceği işbirlikleriyle, sektöre ilişkin tüm süreçlerde etkin bir rol üstlenmeyi planlıyor. Bu çerçevede hazırlanacak tutum belgeleri, raporlar ile istatistiki çalışmalar da m-TOD’un kullanacağı temel araçlar arasında yer alacak.

 
 

M-TOD, aşağıdaki temel amaçlar çerçevesinde kuruldu:

 
  1. Türkiye’de mobil telekomünikasyon hizmetleri sektöründe etik, etkin, rekabetçi ve liberal bir anlayışın hâkim olmasına doğrudan katkıda bulunmak,
  2. Sektörün ortak problemlerinin çözümüne yönelik işbirliği alanları oluşturmak ve uygulamak,
  3. Kamu yararını sağlamaya yönelik çalışma ve faaliyetler yürütmek,
  4. Telekomünikasyon sektöründe faaliyet gösteren telekomünikasyon operatörlerindeki hizmet ve insan kaynakları kalitesini ve verimliliği artırmak,
  5. Global pazarlardaki gelişmelerin Türkiye’deki pazar koşullarına uyumunu ve sektörün gelişmeler karşısında güncel kalmasını sağlamak.

 

Yönetim Kurulu Başkanı Her Yıl Değişecek 

M-TOD, 9 kişilik bir yönetim kurulundan ve devamlı bir sekretaryadan oluşmakta. Kurucuların eşit olarak 3’er kişi ile temsil edildiği Derneğin Yönetim Kurulu Başkanlığı ise her yıl dönüşümlü olarak yürütülecek. Derneğin ilk Yönetim Kurulu Başkanı Kasım 2016’da Türk Telekom CEO’su Dr. Paul Doany olurken, başkanlığı ikinci yıl Vodafone Türkiye CEO’su Colman Deegan daha sonrasında ise Turkcell CEO’su Kaan Terzioğlu devralacak.

 

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PaTRaiN1 1 yıl en beğenilen
Daha rahat zam yapabilmek için dernek kurmuşlar vay be !
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Akasha_Ether 1 yıl

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misafir sevmeyen adam 1 yıl
Daha fazla sömürmek için dernekleşecekler demekki artık.
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Şıh Hazretleri 1 yıl
Daha fazla yolmak için birlikte hareket ediyorlar
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zero fear 1 yıl
Boş şirket kuracaklarına roaming ücretlerini kaldırsınlar
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buraoca2 1 yıl
Türk Telekom tarifelerine baskı uygulamazlar umarım, diğer operatörlerden uygun fiyata 8 Gb internet paketli tarife kullanabiliyoruz en azından.
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Akasha_Ether 1 yıl

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PaTRaiN1 1 yıl en beğenilen
Daha rahat zam yapabilmek için dernek kurmuşlar vay be !
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michael01 1 yıl
fiber için de bir şeyler kuruldu ama hala tık yok.
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QuexSeeL 1 yıl
Böyle ortaklıklar genelde ortak karar alarak fiyatlara firma yararına ayar çekmeye yarıyor bu durumda da böyle olmaz umarım. Zaten fiyatlar paketler pahalı üstüne bir de anlaşmalı zamlar gelirse şapa otururuz kullanıcı olarak.
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