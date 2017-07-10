Mobil Telekomünikasyon Operatörleri Derneği faaliyetlerine başladı

Mobil Telekomünikasyon Operatörleri Derneği, sektörde faaliyet gösteren üç operatör olan Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone tarafından, sektörün ortak problemlerinin çözümüne yönelik faaliyet alanları oluşturmak ve ortaya çıkan çözüm önerilerini hayata geçirmek üzere girişimlerde bulunmak amacıyla Haziran 2016’da kuruldu. m-TOD adıyla da bilinen dernek, faaliyetlerine başladı.





m-TOD, Türkiye’de ve uluslararası arenada; kamu, özel sektör, sivil toplum ve akademik paydaşları ile geliştireceği işbirlikleriyle, sektöre ilişkin tüm süreçlerde etkin bir rol üstlenmeyi planlıyor. Bu çerçevede hazırlanacak tutum belgeleri, raporlar ile istatistiki çalışmalar da m-TOD’un kullanacağı temel araçlar arasında yer alacak.

M-TOD, aşağıdaki temel amaçlar çerçevesinde kuruldu:

Türkiye’de mobil telekomünikasyon hizmetleri sektöründe etik, etkin, rekabetçi ve liberal bir anlayışın hâkim olmasına doğrudan katkıda bulunmak, Sektörün ortak problemlerinin çözümüne yönelik işbirliği alanları oluşturmak ve uygulamak, Kamu yararını sağlamaya yönelik çalışma ve faaliyetler yürütmek, Telekomünikasyon sektöründe faaliyet gösteren telekomünikasyon operatörlerindeki hizmet ve insan kaynakları kalitesini ve verimliliği artırmak, Global pazarlardaki gelişmelerin Türkiye’deki pazar koşullarına uyumunu ve sektörün gelişmeler karşısında güncel kalmasını sağlamak.

Yönetim Kurulu Başkanı Her Yıl Değişecek

M-TOD, 9 kişilik bir yönetim kurulundan ve devamlı bir sekretaryadan oluşmakta. Kurucuların eşit olarak 3’er kişi ile temsil edildiği Derneğin Yönetim Kurulu Başkanlığı ise her yıl dönüşümlü olarak yürütülecek. Derneğin ilk Yönetim Kurulu Başkanı Kasım 2016’da Türk Telekom CEO’su Dr. Paul Doany olurken, başkanlığı ikinci yıl Vodafone Türkiye CEO’su Colman Deegan daha sonrasında ise Turkcell CEO’su Kaan Terzioğlu devralacak.