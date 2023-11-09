Turkcell'in gelirleri ve kârı beklentileri aştı: Üçüncü çeyrekte 5,5 milyar TL net kar

Tam Boyutta Gör Turkcell yılın üçüncü çeyreğine ilişkin finansal sonuçlarını yayınladı. Beklentilerin üzerinde performans sergileyen şirketin gelirleri geçen senenin aynı dönemine göre %77 artışla 26 milyar TL'ye, net kârı ise %128 artarak 5.5 milyar TL'ye çıktı.

674 bin yeni abone kazandı

Turkcell bu çeyrekte mobilde 586 bin, sabit internette ise 57 bin yeni müşteri kazandı. Şirket aynı zamanda ilk 9 ayında 1.1 milyon yeni faturalı müşteri kazandı.

TV+, lifebox, fizy ve BiP gibi markaları çatısı altında bulunduran Turkcell’in dijital OTT servislerinin kullanıcı sayısı yıldan yıla %20 büyüyerek 5,8 milyona ulaştı. BTK verilerine göre ikinci çeyrekte pazar payını artıran tek platform olan TV+’ın IPTV aboneleri ise 1,4 milyona ulaştı.

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Turkcell'in dijital finansal hizmetler platformu Paycell de büyüyerek bu çeyrekte yıllık %112,3'lük bir artışla gelirlerini 518 milyon TL’ye taşıdı. Paycell'in bayrak gemisi “Sonra Öde”nin hacmi geçen yılın aynı dönemine göre 2,6 katına çıkarak 2,5 milyar TL hacme ulaştı.

Yılın ilk dokuz ayındaki güçlü performansın ardından Turkcell 2023 yıl sonu hedeflerini yukarı revize etti ve geçtiğimiz seneye göre %73 gelir artışı hedefi belirledi.

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