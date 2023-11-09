Turkcell'in gelirleri ve kârı beklentileri aştı: Üçüncü çeyrekte 5,5 milyar TL net kar

674 bin yeni abone kazandı
Turkcell bu çeyrekte mobilde 586 bin, sabit internette ise 57 bin yeni müşteri kazandı. Şirket aynı zamanda ilk 9 ayında 1.1 milyon yeni faturalı müşteri kazandı.
TV+, lifebox, fizy ve BiP gibi markaları çatısı altında bulunduran Turkcell’in dijital OTT servislerinin kullanıcı sayısı yıldan yıla %20 büyüyerek 5,8 milyona ulaştı. BTK verilerine göre ikinci çeyrekte pazar payını artıran tek platform olan TV+’ın IPTV aboneleri ise 1,4 milyona ulaştı.
Turkcell'in dijital finansal hizmetler platformu Paycell de büyüyerek bu çeyrekte yıllık %112,3'lük bir artışla gelirlerini 518 milyon TL’ye taşıdı. Paycell'in bayrak gemisi “Sonra Öde”nin hacmi geçen yılın aynı dönemine göre 2,6 katına çıkarak 2,5 milyar TL hacme ulaştı.
Yılın ilk dokuz ayındaki güçlü performansın ardından Turkcell 2023 yıl sonu hedeflerini yukarı revize etti ve geçtiğimiz seneye göre %73 gelir artışı hedefi belirledi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.