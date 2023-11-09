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    Turkcell'in gelirleri ve kârı beklentileri aştı: Üçüncü çeyrekte 5,5 milyar TL net kar

    Turkcell üçüncü çeyrek sonuçlarını yayınladı. Beklentilerin üzerinde performans sergileyen şirketin gelirleri %77, net kârı ise %128 arttı. Sene sonu beklentileri yükseltildi.
    Turkcell'in gelirleri ve kârı beklentileri aştı Tam Boyutta Gör
    Turkcell yılın üçüncü çeyreğine ilişkin finansal sonuçlarını yayınladı. Beklentilerin üzerinde performans sergileyen şirketin gelirleri geçen senenin aynı dönemine göre %77 artışla 26 milyar TL'ye, net kârı ise %128 artarak 5.5 milyar TL'ye çıktı.

    674 bin yeni abone kazandı

    Turkcell bu çeyrekte mobilde 586 bin, sabit internette ise 57 bin yeni müşteri kazandı. Şirket aynı zamanda ilk 9 ayında 1.1 milyon yeni faturalı müşteri kazandı.

    TV+, lifebox, fizy ve BiP gibi markaları çatısı altında bulunduran Turkcell’in dijital OTT servislerinin kullanıcı sayısı yıldan yıla %20 büyüyerek 5,8 milyona ulaştı. BTK verilerine göre ikinci çeyrekte pazar payını artıran tek platform olan TV+’ın IPTV aboneleri ise 1,4 milyona ulaştı.

    Turkcell'in dijital finansal hizmetler platformu Paycell de büyüyerek bu çeyrekte yıllık %112,3'lük bir artışla gelirlerini 518 milyon TL’ye taşıdı. Paycell'in bayrak gemisi “Sonra Öde”nin hacmi geçen yılın aynı dönemine göre 2,6 katına çıkarak 2,5 milyar TL hacme ulaştı. 

    Yılın ilk dokuz ayındaki güçlü performansın ardından Turkcell 2023 yıl sonu hedeflerini yukarı revize etti ve geçtiğimiz seneye göre %73 gelir artışı hedefi belirledi. 

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Mstt.2010 1 hafta önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 hafta önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 hafta önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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