Mobil bankacılık ve telefon bankacılığında yeni dönem başlıyor

Mobil bankacılık ve telefon bankacılığı işlemleri için yeni güvenlik çözümleri geliyor. BDDK tarafından Bankaların Bilgi Sistemleri ve Elektronik Bankacılık Hizmetleri Hakkında Yönetmelik Taslağı hazırlandı. Değişikliklerin önümüzdeki dönemde hayata geçirilmesi bekleniyor.

Mobil bankacılıkta yapılacak değişiklikler

Hazırlanan taslağa göre mobil bankacılık uygulamasına tanımlanan uygulama PIN’i, kimlik doğrulama bileşeni olarak kabul edilecek. Müşteriye ait biyometrik bir kimlik doğrulama da kullanılabilecek. Müşterinin, hesap bilgilerini görüntülemek üzere ilk defa oturum açması ya da açtığı son oturumun üzerinden 90 günden daha fazla bir süre geçmiş olması halinde, iki bileşenli kimlik doğrulamaya devreye alınacak.



ATM’lerde yapılacak değişiklikler

Taslak düzenleme, son dönemlerde ATM’lerde yaygınlaşan sahtekarlık yöntemlerine karşı da önlemler getirecek. Buna göre, ATM’lere sahte önyüz, sahte klavye, kart sıkıştırma aparatları, kart kopyalama aparatları, nakit sıkıştırma aparatları, mobil kamera takılması zorlaştırılacak. ATM’ler risklerine göre periyodik olarak kontrol edilecek, duruma göre merkezden kullanıma kapatılabilecek.

Telefon bankacılığında yapılacak değişiklikler

Telefon bankacılığında da bazı güvenlik değişikliklerinin yapılması planlanıyor. Çağrı merkezi görevlilerine sosyal mühendislik saldırıları ve dolandırıcılık yöntemleri hakkında periyodik eğitimler verilecek. Belirli bir süre içinde gerçekleştirilebilecek hatalı kimlik doğrulama teşebbüslerinin 5’i geçmemesi ve belirlenen maksimum deneme sayısı sonrasında müşterinin internet bankacılığı erişiminin geçici veya kalıcı olarak bloke edilmesi sağlanacak.

Sesli yanıt sistemindeki menü, reklam, duyuru ve bilgilendirme anonslarının 60 saniyeyi geçmemesi sağlanacak. Ana menü ve alt menülerde mutlaka müşteri temsilcisine bağlanma seçeneği sunulacak. Müşteri temsilcisine bağlanmak isteyen müşteri, tuşlamalarla oyalanmayacak. Tuşlamalar yaparak işlemini 3 dakika içerisinde sonuçlandıramayan müşterilere müşteri temsilcisine bağlanma seçeneği sunulacak.

http://www.milliyet.com.tr/telefon-bankaciliginda-yuksek-ekonomi-2829826/