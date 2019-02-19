Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Güvenlik ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Mobil bankacılık ve telefon bankacılığında yeni dönem başlıyor

BDDK tarafından Bankaların Bilgi Sistemleri ve Elektronik Bankacılık Hizmetleri Hakkında Yönetmelik Taslağı hazırlandı. Mobil bankacılık, telefon bankacılığı ve ATM'lerde değişiklik yapılacak.
3 ay
7,3b
1
7
Güvenlik
Yusuf Akbaş
Yazar
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Mobil bankacılık ve telefon bankacılığı işlemleri için yeni güvenlik çözümleri geliyor. BDDK tarafından Bankaların Bilgi Sistemleri ve Elektronik Bankacılık Hizmetleri Hakkında Yönetmelik Taslağı hazırlandı. Değişikliklerin önümüzdeki dönemde hayata geçirilmesi bekleniyor.

Mobil bankacılıkta yapılacak değişiklikler

Hazırlanan taslağa göre mobil bankacılık uygulamasına tanımlanan uygulama PIN’i, kimlik doğrulama bileşeni olarak kabul edilecek. Müşteriye ait biyometrik bir kimlik doğrulama da kullanılabilecek. Müşterinin, hesap bilgilerini görüntülemek üzere ilk defa oturum açması ya da açtığı son oturumun üzerinden 90 günden daha fazla bir süre geçmiş olması halinde, iki bileşenli kimlik doğrulamaya devreye alınacak.

ATM’lerde yapılacak değişiklikler

Taslak düzenleme, son dönemlerde ATM’lerde yaygınlaşan sahtekarlık yöntemlerine karşı da önlemler getirecek. Buna göre, ATM’lere sahte önyüz, sahte klavye, kart sıkıştırma aparatları, kart kopyalama aparatları, nakit sıkıştırma aparatları, mobil kamera takılması zorlaştırılacak. ATM’ler risklerine göre periyodik olarak kontrol edilecek, duruma göre merkezden kullanıma kapatılabilecek.

Telefon bankacılığında yapılacak değişiklikler

Telefon bankacılığında da bazı güvenlik değişikliklerinin yapılması planlanıyor. Çağrı merkezi görevlilerine sosyal mühendislik saldırıları ve dolandırıcılık yöntemleri hakkında periyodik eğitimler verilecek. Belirli bir süre içinde gerçekleştirilebilecek hatalı kimlik doğrulama teşebbüslerinin 5’i geçmemesi ve belirlenen maksimum deneme sayısı sonrasında müşterinin internet bankacılığı erişiminin geçici veya kalıcı olarak bloke edilmesi sağlanacak.

Sesli yanıt sistemindeki menü, reklam, duyuru ve bilgilendirme anonslarının 60 saniyeyi geçmemesi sağlanacak. Ana menü ve alt menülerde mutlaka müşteri temsilcisine bağlanma seçeneği sunulacak. Müşteri temsilcisine bağlanmak isteyen müşteri, tuşlamalarla oyalanmayacak. Tuşlamalar yaparak işlemini 3 dakika içerisinde sonuçlandıramayan müşterilere müşteri temsilcisine bağlanma seçeneği sunulacak.


http://www.milliyet.com.tr/telefon-bankaciliginda-yuksek-ekonomi-2829826/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
AirSupport 3 ay en beğenilen
 Pay kullanılsın artık yeter ya.
Yanıtla +8
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
haberler101.com 3 ay
7/24 para transferi yapmak için gayret gösterecekleri yerde hala top çeviriyorlar.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Akbaba89 3 ay
30 dakika müşteri hizmetleri için bekleten sisteme de el atsalardı keşke.
1 Yanıt Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
scorpion20 3 ay Akbaba89
el atıldı diyorlar zaten bi süredir 5-10 dkyı geçemeyecek diye ama halen aynı bekliyorum ben uygulamada değişen olması
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
AirSupport 3 ay en beğenilen
 Pay kullanılsın artık yeter ya.
Yanıtla +8
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Cute Hentai 3 ay
Bağlanacağım yerin tuşlarını ezbere bilince bilgilendirmeyi dinlemeden bağlanıyorum. 3-5 dakika sürer dinlesem fakat 2 dakikada müşteri temsilcisi karşımda hepte genç kız çıkıyor. Kullanıcı adı çekiyor sanırım. Hentai falan bilse yardım etmekten çekinir. Neyse. Uza canım hadi. :D
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ahmetbmyo 3 ay
Adam çağrı merkezinde sinir krizleri geçiriyor bekle ki insan cevap versin abimizin bu tanesi bankanın çağrı merkezinde kendine kız ayarlamış işim düşünce cepten arıyorum diyordu
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
pasa king 3 ay
"Müşteri temsilcisine bağlanmak isteyen müşteri, tuşlamalarla oyalanmayacak. Tuşlamalar yaparak işlemini 3 dakika içerisinde sonuçlandıramayan müşterilere müşteri temsilcisine bağlanma seçeneği sunulacak."
gerçek mi!!!
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 ay Kablosuz şarj özellikli Mi Powerbank duyuruldu 3 ay Logitech MX518 oyuncu faresi geri döndü 3 ay iOS 12 sürümü Siri üzerinden jailbreak yapılabiliyor 3 ay Razer telefon bölümü kapatıldı, Razer Phone 3 iptal edildi 3 ay Tesla CEO'su Elon Musk, tam otonom sürüş için tarih verdi 3 ay Windows 10 Zaman Çizelgesi özelliği Chrome'a ​​geliyor 3 ay Vivo V15 Pro tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı 3 ay Sahibinden.com’a rekor teklif! [Güncellendi] 3 ay Samsung Galaxy S10 incelemesi sızdırıldı 3 ay Ev ödevini robota yaptıran öğrenci sosyal medyanın gündemine oturdu 3 ay Xiaomi Mi 9 kamera performansıyla DxOMark sıralamasında üçüncü oldu 3 ay Youtube, kanallara uyguladığı ceza sistemini değiştirdi 3 ay Google kendi oyun platformunu duyurabilir 3 ay MSI GE75 8SF Raider RTX 2070 dizüstü inceleme 3 ay Xiaomi Mi 9 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı 3 ay 'Obi-Wan Kenobi' dizisi için hazırlıklar başladı: Disney+'da yayınlanacak 3 ay Beş arka kameralı Nokia 9 PureView bu kez Geekbench'te ortaya çıktı 3 ay PS Vita dönemi sona eriyor: Sony üretimi durdurma kararı aldı 3 ay Amazon’dan 2030 yılı itibariyle sevkiyatların yarısında, sıfır karbon salınımı hedefi 3 ay Qualcomm ikinci 5G modemini de duyurdu 3 ay GÖRÜNTÜLENEN Mobil bankacılık ve telefon bankacılığında yeni dönem başlıyor Sonraki 2019 Mazda 3'ün Avrupa'daki motor seçenekleri belli oldu 3 ay Android Go telefonlara Qualcomm QM215 yonga seti 3 ay Huawei'nin kurucusu: "ABD'nin bizi ezmesine imkan yok" 3 ay GlobalFoundries satılıyor 3 ay ODTÜ İşletme Topluluğu Girişimcilik ve Teknoloji Zirvesi için kayıtlar başladı 3 ay Reklam filmi yayınlandı: İşte karşınızda Galaxy S10 ve Galaxy Buds 3 ay Huawei P30 serisinin tanıtım tarihi resmen açıklandı 3 ay Oppo'nun R serisi akıllı telefonları artık üretilmeyebilir 3 ay Xiaomi Mi9 ve özellikleri | Yeni nesil amiral gemisi 3 ay Su damlası çentikli Vivo U1 resmen tanıtıldı 3 ay Yarın tanıtılacak olan Xiaomi Mi 9’a dair bildiğimiz her şey 3 ay Amazon, Netflix ile savaş planını duyurdu: Yılda 30 film 3 ay Apex Legends hile yaptığı için 16 000 oyuncuyu yasakladı 3 ay Akıllı telefonların vazgeçilmezi emojiler araç plakalarına da geliyor 3 ay Instagram hikayelerine "bağış" seçeneği geliyor 3 ay Sadece karton ve pvc boru ile hazırlayabileceğiniz direksiyon seti 3 ay Monument Valley izleri taşıyan Linn: Path of Orchards beta sürecine başladı 3 ay IKEA’nın büyük banyo oyuncakları nehirleri temizleyecek 3 ay Bazı donanım projelerini iptal eden Apple çevrim içi servislere odaklanacak 3 ay NASA, Mars’a yapılacak ilk insanlı uçuş için ekibe komedyen dahil etme fikrini araştırıyor Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DH Forum
BU USTALAR BENİ KANSER EDECEK, YETTİ
DH Forum
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim