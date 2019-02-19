Instagram hikayelerine "bağış" seçeneği geliyor

Instagram'ın kullanıcılar tarafından yoğun olarak kullanılan özelliklerinden biri de hiç kuşku yok ki hikayeler bölümüdür. Çeşitli çıkartmalarla zenginleştirebileceğiniz hikayelerinize artık bağış yapılması için bir etiket de eklemeniz mümkün olacak.

Kar amacı gütmeyen kuruluşlara bağış yapılabilecek

Sosyal medya devinin şu an test aşamasında olan bağış özelliği ile kar amacı gütmeyen kuruluşlara Instagram aracılığı ile bağış yapılması sağlanacak. Şirket bu özelliğin test edildiğini ve tam tarih verilmese de önümüzdeki dönemde resmen başlatılacağını bir bildiri ile duyurdu.

https://9to5mac.com/2019/02/18/instagram-fundraiser-sticker/

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Şirketin yaptığı: "Bu yılın ilerleyen dönemlerinde insanlar, Instagram Hikayeleri'ndeki bir bağış etiketi ile kendileri için önemli olan kar amacı gütmeyen kuruluşların para kazanmasına ve desteklenmesine yardımcı olacaklar. Bu deneyimi topluluğumuza getirmekten heyecan duyuyoruz ve önümüzdeki aylarda daha fazla güncelleme paylaşacağız." ifadeleri yer aldı.'ta da yer alan bu bağış özelliğinin, şirkete ait olan Instagram'a da ekleniyorise beklenen bir durum olduğu belirtiliyor.