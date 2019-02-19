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Instagram hikayelerine "bağış" seçeneği geliyor

Sosyal medya devlerinden Instagram, hikayeler özelliğine bağış seçeneği ekleyeceğini duyurdu. Şu an test aşamasında olan özelliğin detaylarını haberimizde bulabilirsiniz.
3 ay
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1
8
Mobil Uygulamalar
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Instagram'ın kullanıcılar tarafından yoğun olarak kullanılan özelliklerinden biri de hiç kuşku yok ki hikayeler bölümüdür. Çeşitli çıkartmalarla zenginleştirebileceğiniz hikayelerinize artık bağış yapılması için bir etiket de eklemeniz mümkün olacak.

Kar amacı gütmeyen kuruluşlara bağış yapılabilecek

Sosyal medya devinin şu an test aşamasında olan bağış özelliği ile kar amacı gütmeyen kuruluşlara Instagram aracılığı ile bağış yapılması sağlanacak. Şirket bu özelliğin test edildiğini ve tam tarih verilmese de önümüzdeki dönemde resmen başlatılacağını bir bildiri ile duyurdu.
Şirketin yaptığı açıklamada: "Bu yılın ilerleyen dönemlerinde insanlar, Instagram Hikayeleri'ndeki bir bağış etiketi ile kendileri için önemli olan kar amacı gütmeyen kuruluşların para kazanmasına ve desteklenmesine yardımcı olacaklar. Bu deneyimi topluluğumuza getirmekten heyecan duyuyoruz ve önümüzdeki aylarda daha fazla güncelleme paylaşacağız." ifadeleri yer aldı. Facebook'ta da yer alan bu bağış özelliğinin, şirkete ait olan Instagram'a da ekleniyor olmasının ise beklenen bir durum olduğu belirtiliyor.

https://9to5mac.com/2019/02/18/instagram-fundraiser-sticker/ Yorum Yaz
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Das Boot 3 ay en beğenilen
Eyvahh herkes ağlamaya baslayacak
dijital dilencilik.
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ali.kose 2 ay
Canlı videolar artacak denesene



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scorpion20 2 ay
bilindik şeyler yaşanır
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Paetzold 3 ay
Burasıda başlıyor tamam
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Kerim5100 3 ay
Yeni online dilenciler için rez XD
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K E N 3 ay
Zaten her sayfada dolanan bot hesaplar vardı, şimdi iyice spam dolar her sayfa.
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Holy-Ghost 3 ay
abone kasmaca out / online dilencilik in
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Das Boot 3 ay en beğenilen
Eyvahh herkes ağlamaya baslayacak
dijital dilencilik.
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haberler101.com 3 ay
muhtemel sonraki adım da kişilere/fenomenlere/sanatçılara (patreon gibi) bağış olmalı, bağıştan ziyade "tip" gibi bir seçenek olsa çok şık olur. 1 lira, 1 bira, 1 kahve, 1 çay, 1 dal sigara gibi opsiyonları da olsa bu bağışın, şahane olur..
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