Mobil cihazlar ile evinizin elektrik sistemine hakim olun









Teknolojinin gelişmesi ile evlerimizde kullandığımız elektronik eşyalar ve evlerin elektrik sarfiyatları büyük oranda artmış durumda. Bu sarfiyatın en büyük nedenlerinden biri ise boşa harcanan elektrik gücüdür. İşte bu amaçla Indiegogo üzerinde başlatılan "MeterPlug" projesi başarıya ulaştı.

Indiegogo, Kickstarer benzeri bir yapı sunuyor ve parlak projelere destek olmaya devam ediyor. Bu ortam üzerinde başarılı olan son projelerden bir tanesi Meter Plug isimli priz projesi oldu. Meter Plug bir elektrik prizi ve onu diğer prizlerden ayıran en büyük özelliği iOS yada Android cihazlar ile Bluetooth 4.0 üzerinden haberleşebilmesi. Priz, üzerine takılan her türlü elektronik cihazın elektrik harcamasını ve bu harcamanın parasal değerini kullanılan ülkenin fiyatlarına göre canlı olarak gösterilebiliyor. Bu parasal değerleri saatlik, günlük, haftalık, aylık ve yıllık olarak görüntülenebiliyor. Ayrıca MeterPlug, çoklu prizlerden ve evde bulunan beyaz eşyalara, akıllı telefonlardan oyun konsollarına kadar bütün cihazlara destek verebiliyor.

MeterPlog'ın en büyük özelliklerinde bir tanesi ise prizlerin programlanabilir olması. Prizlerdeki yakınlık sensörü sayesinde cihazlar harekete göre açılıp kapanabiliyor. Ayrıca direk akıllı cihazlar üzerinden açma/kapatma işlemi yapılabiliyor. Avrupa, İngiltere ve Amerika prizlerine uyumlu olan MeterPlug hedeflediği $70.000 değeri geçerek $96,075 değere ulaşmış durumda. Cihaz $59,95 fiyat etiketi ile nisan ayında satışa çıkacak.

Cihazın aşağıdaki yapımcı videosu ile nasıl işlediği hakkında ayrıntılı bilgi edinebilirsiniz;





http://www.indiegogo.com/meterplug