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Mobil cihazlar ile evinizin elektrik sistemine hakim olun

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Can Tunçer
Haber Editörü
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Teknolojinin gelişmesi ile evlerimizde kullandığımız elektronik eşyalar ve evlerin elektrik sarfiyatları büyük oranda artmış durumda. Bu sarfiyatın en büyük nedenlerinden biri ise boşa harcanan elektrik gücüdür. İşte bu amaçla Indiegogo üzerinde başlatılan "MeterPlug" projesi başarıya ulaştı.
Indiegogo, Kickstarer benzeri bir yapı sunuyor ve parlak projelere destek olmaya devam ediyor. Bu ortam üzerinde başarılı olan son projelerden bir tanesi Meter Plug isimli priz projesi oldu. Meter Plug bir elektrik prizi ve onu diğer prizlerden ayıran en büyük özelliği iOS yada Android cihazlar ile Bluetooth 4.0 üzerinden haberleşebilmesi. Priz, üzerine takılan her türlü elektronik cihazın elektrik harcamasını ve bu harcamanın parasal değerini kullanılan ülkenin fiyatlarına göre canlı olarak gösterilebiliyor. Bu parasal değerleri saatlik, günlük, haftalık, aylık ve yıllık olarak görüntülenebiliyor. Ayrıca MeterPlug, çoklu prizlerden ve evde bulunan beyaz eşyalara, akıllı telefonlardan oyun konsollarına kadar bütün cihazlara destek verebiliyor.
MeterPlog'ın en büyük özelliklerinde bir tanesi ise prizlerin programlanabilir olması. Prizlerdeki yakınlık sensörü sayesinde cihazlar harekete göre açılıp kapanabiliyor. Ayrıca direk akıllı cihazlar üzerinden açma/kapatma işlemi yapılabiliyor. Avrupa, İngiltere ve Amerika prizlerine uyumlu olan MeterPlug hedeflediği $70.000 değeri geçerek $96,075 değere ulaşmış durumda. Cihaz $59,95 fiyat etiketi ile nisan ayında satışa çıkacak.
Cihazın aşağıdaki yapımcı videosu ile nasıl işlediği hakkında ayrıntılı bilgi edinebilirsiniz;


http://www.indiegogo.com/meterplug Yorum Yaz
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acbold 6 yıl
Rasper Pi gibi düşük güç tüketimli bilgisayarlar piyasada.Bu tür ana bir bilgisayar yada sunucu şeklinde tanımlanacak bir cihaz üzerine tüm prizler bluetooth/wifi (hangisinin tüketim gücü az ise) ile bağlantı kurup raporları orada tutsa.O cihaza ip bağlantılı erişim ile her yerden erişim daha mantıklı bir hal alır sanki.Çünkü gösterilen priz aparatları pek fonksiyonel olarak durmuyorlar.Benim anladığım kadarı ile.Dediğim şekilde daha bi güzel olurdu sanki :)
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med_cezir91 6 yıl
Düşünüyordum yapmışlar ya la :(
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galatasaraylıadem 6 yıl
madem yaptınız wifi yada net üzerinden kontrol edilse idi.. :) bluetooth zaten bizim kontrol edebileceğimiz mesafede değil mi??
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Virtual Reality 6 yıl
Abi adamlar yapıyor ya biz ülke olarak beyi tutulması yaşıyoruz şerefsizim. Bu nedir ya, şunu Türkiye' nin yapması lazımdı. Elektrik dünya para bu ülkede
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Farwynd 6 yıl
Sağlamlık konusunda iyidir diye düşünüyorum çünkü bluetooth yongası oldukça ucuz, ama aletin fiyatı yüksek.
Türkiye'yede destek verilmesi güzel, alabilirim. Fakat bunun avantaj paketleri şeklinde sunulması gerekiyor ve mesela 3'lü paketinin en fazla 60-70 tl olması lazım.
Tabii şu an bir sürü kişinin işine yaramaz çünkü sadece Bluetooth 4.0'lı telefonlar -4s,5,Yeni iPad,Yeni iPod Touch ve diğer ice cream sandwich üzeri rom+bt 4.0'lı cihazlar ile çalışıyor.
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tenghis 6 yıl
Türkiyeye özel "otomatik zam update'i" ve "kaçak bedeli bindirme" algoritması isteriz.
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Umutcan 6 yıl tenghis
tenghis

Türkiyeye özel "otomatik zam update'i" ve "kaçak bedeli bindirme" algoritması isteriz.

O özellikler olursa cihazın cpu yanar...
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rappelz32 6 yıl tenghis
tenghis

Türkiyeye özel "otomatik zam update'i" ve "kaçak bedeli bindirme" algoritması isteriz.



Biz istemesekte çıkarır onlar,aylık veya yıllık periyotlarla zam, içindeki özel çipiyle sağlanır
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savinelli 6 yıl
Adet maliyeti aylık elektrik faturamdan fazla. 12 tane priz almak 1 yıl elektrik faturamı aşıyor. Sanırım evler için tasarlanmamış.
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ColDasHeLL 6 yıl
çook güzel bir uygulama hele türkiye gibi hiç elektirik kullanmadan 100 tl ödedigin bir ülkede işe yarar fiyatı da aşırı pahalı degil .daha gelişecektir tabiki bu beta sürüm ilerde daha iyileri çıkar daha kolay olur. biz kaldırım yapamayalm adamlar bunlarla ugraşio
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murdocklawless 6 yıl
aslında bu prizlerin wifi olanını yapıp uzaktan bağlantı ile cihazlarını açıp kapatabileceksin.
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Umutcan 6 yıl murdocklawless
murdocklawless

aslında bu prizlerin wifi olanını yapıp uzaktan bağlantı ile cihazlarını açıp kapatabileceksin.

Wifi değilde radyo sinyalli kumandadan kontrol edilenleri var. Kapalı alan 30m menzilde açıp kapayabiliyosun herşeyi. Bende 3 adet prizlik set var o şekilde,
aplik lambaları falan bağladım. Bendeki modelde tek kumandadan 4 priz kontrol edilebiliyor. Hem de fiyat olarak uygunlar.
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TeufeL-07 6 yıl
Tamda böyle birşey arıyordum. Demekki daha icad edilmemiş :D Sevindim açıkcası. Tam benlik ama biraz pahalı geldi. Bundan bütün pirizlere taktığımızı düşünürsek uçuk rakam büyüyor. Birde otomatik çalıştırma kapatma işi pek sağlıklı gelmedi. Cihazlara elektirik gitme etkisi uyguluyor. E buda zarar verir.
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