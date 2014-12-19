Mobil cihazlara caydırıcı vergilendirmeler yolda olabilir

Haber Editörü
Vestel'in bir süre önce ithal cep telefonları için korunma tedbiri talep etmesi gündemdeki yerini korurken, hükümet kanadında da aynı konu için çalışmaların olduğu resmi ağızlardan dile getirildi.
Bizzat Başbakan Ahmet Davutoğlu tarafından açıklanan yeni stratejiye göre lüks tüketim veya ithalat yoğunluğu en yüksek mallara caydırıcı vergilendirmeler yapılacak. İçeride ise teknolojiyi yoğun kullanan ve verimliliğini artıran sanayilere de destek verilecek.
Yani bir nevi yerli üretime teşvik artırılırken, üretimin önünü kestiğine inanılan yoğun mal ithalatına da satır vurulmuş olacak. Bu malları almak isteyen tüketiciler de yüksek vergilerine katlanacak.
Peki bu strateji ne anlama geliyor? Son yıllarda ülkemizde cep telefonu konusunda yoğun bir ithalat sözkonusu. Geçen yıl 12 milyon cep telefonu ithalatı yapılırken, 2.7 milyar dolar dışarıya aktı. Bu bakımdan yüksek vergilendirme kapsamına mobil cihazların da dahil edilmesi sözkonusu. Hükümet anlaşılan yüksek bir vergilendirme ile dışarıya giden bu paranın önüne geçmek istiyor.
Bu şimdilik plan aşamasında olduğu için kesin olarak ne zaman uygulanacağını bilmek mümkün değil. Ancak yaz aylarına kadar hazırlıkların tamamlanacağını söylemek mümkün. Vergi oranının ne kadar olduğu bilinmiyor ancak caydırıcı kelime manasına bakarak biraz yüksek olacak gibi görünüyor. Peki bir amiral gemi akıllı telefon almak isteyen tüketici yüksek fiyatlar nedeniyle iç pazara yönelecekse hangi telefonları tercih edecek bu da ayrı bir tartışma konusu.
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Telefonumsu cihazi soyle dursun,camasir bulasik makinasini bile bugune kadar evime sokmadim bundan sonrada asla.
Videodaki gibi amac rakibe vergi ekletmek degil kendi vergi giderlerini kismak destek almak olmali ama oda devletin isine gelme.
Yanii.ne zorlu paramdan olmayayim nede devlet vergimden olmayayim diyince,is yine vatandasin basina patliyor.
Ama buna on ayak olan telpa vestel ve benzeri ne kadar 3.sinif telefon satan varsa ocak ayndaki satislarina iyi baksin bakalim vatandas boykotla ayari verecekmi vermeyecekmi.
Zaten mevcut vergilerle saçma sapan fiyatlarla ürünler alırken, madem vatandaş sesini çıkartmıyor biraz daha bineyim mantığı ters. tamam yerli malları desteklenmeli ama tekelciliğide izin verilmemeli. yada insanlar belli bir şeye mecbur edilmemeli..
Kısa vadede ise cep telefonu ve teknoloji market sektörü ağır darbe alabilir. Marka telefon satışı azalınca yerine markasız, kaçak, ucuz, kalitesiz, garantisiz telefonlar dolacaktır piyasaya. Geçmişte bunlar yaşandı görüldü. Herkesin vestelin garantili telefonunumu alacağını sanıyorlar bilmiyorum. Markasız telefonların kalitesizliğinden veya garantisiz telefonlardan kaynaklanacak sorunlar yüzünden ekonomik kayıp daha fazla bile olabilir. Benzer durumlar bilgisayar sektörü içinde genişletilebilir.
Eğer ithal edilen malların maliyetlerinde bir takım haksız durumlar var ise buna aynı ölçüde tedbir alınabilir. Ama siz bu denli sert bir uygulamaya giderseniz bunun sonuçlarıda bir okadar sert olacaktır. 500 milyar dolar ihracat hedefi var ülkemizin. Bunu diğer ülkelerin mallarına sınırlar ve yüksek vergiler koyarak değil, geride kaldığımız sektörlerin yerli sanayisine artı avantaj ve teşvik imkanları oluşturarak yapabilirsiniz. Bu tip sert kararlar piyasadaki hem mal hemde hizmetteki rekabeti bitirebilir. Rekabet olmayan yerde kalitede olmaz...
sabah.com.tr/...
Ek vergi hangi ürünlere gelecek, bakan açıkladı!
Hükümet iki ay içinde ithal yolla Türkiye'ye gelen elektronik ürünlere ek vergiler koyacak. Vergiler Apple, Samsung gibi elektronik devlerinin ürünlerini kapsayacak.
Cep telefonu, PC, TV ve ev elektroniği işi yapan ithal markalar ise yerli ürüne karşı artacak fiyat hareketi sonrası pazar kaybı yaşayabilir. Ek vergi uygulaması yerli üreticilerin pazar payını ciddi oranda artırabilir.
"Türkiye çok başarılı bir şekilde mobil telefon üretebiliyor, tablet üretebiliyor, laptop üretebiliyor" diyen Bakan Nihat Zeybekc
"İKİ AY İÇİNDE GELİR"
Bakan Zeybekci, "Anti-damping vergisinin ne kadar olacağı soruşturmalar ile çıkıyor. Soruşturma açıldı, maksimum 2 ay içinde olur. Sorduğumuz sorulara cevaplar geliyor. Fiili araştırma yapıyoruz" dedi.
Zaten mevcut vergilerle saçma sapan fiyatlarla ürünler alırken, madem vatandaş sesini çıkartmıyor biraz daha bineyim mantığı ters. tamam yerli malları desteklenmeli ama tekelciliğide izin verilmemeli. yada insanlar belli bir şeye mecbur edilmemeli..