Mobil cihazlara caydırıcı vergilendirmeler yolda olabilir





Vestel'in bir süre önce ithal cep telefonları için korunma tedbiri talep etmesi gündemdeki yerini korurken, hükümet kanadında da aynı konu için çalışmaların olduğu resmi ağızlardan dile getirildi.





Bizzat Başbakan Ahmet Davutoğlu tarafından açıklanan yeni stratejiye göre lüks tüketim veya ithalat yoğunluğu en yüksek mallara caydırıcı vergilendirmeler yapılacak. İçeride ise teknolojiyi yoğun kullanan ve verimliliğini artıran sanayilere de destek verilecek.





Yani bir nevi yerli üretime teşvik artırılırken, üretimin önünü kestiğine inanılan yoğun mal ithalatına da satır vurulmuş olacak. Bu malları almak isteyen tüketiciler de yüksek vergilerine katlanacak.





Peki bu strateji ne anlama geliyor? Son yıllarda ülkemizde cep telefonu konusunda yoğun bir ithalat sözkonusu. Geçen yıl 12 milyon cep telefonu ithalatı yapılırken, 2.7 milyar dolar dışarıya aktı. Bu bakımdan yüksek vergilendirme kapsamına mobil cihazların da dahil edilmesi sözkonusu. Hükümet anlaşılan yüksek bir vergilendirme ile dışarıya giden bu paranın önüne geçmek istiyor.





Bu şimdilik plan aşamasında olduğu için kesin olarak ne zaman uygulanacağını bilmek mümkün değil. Ancak yaz aylarına kadar hazırlıkların tamamlanacağını söylemek mümkün. Vergi oranının ne kadar olduğu bilinmiyor ancak caydırıcı kelime manasına bakarak biraz yüksek olacak gibi görünüyor. Peki bir amiral gemi akıllı telefon almak isteyen tüketici yüksek fiyatlar nedeniyle iç pazara yönelecekse hangi telefonları tercih edecek bu da ayrı bir tartışma konusu.