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Mobil cihazların kontrolü için çıkartma temelli bir alternatif daha: iSkin

4 yıl
1,8b
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Cep Telefonu Diğer
Can Tunçer
Haber Editörü
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Mobil cihazların kontrolü için çıkartma temelli bir alternatif daha: iSkin
Günümüzde sayıları gün geçtikçe artan akıllı saatler, akıllı telefon ya da tabletlerimizi kontrol için önemli bir seçenek oluşturmaya başlamış durumda. Ancak ufak ekranlarıyla kişileri zorlayan akıllı saatler, Saarland ile Carnegie Mellon Üniversiteleri tarafında hazırlanan deneysel sistem ile oldukça ilginç bir alternatif kazanıyor.
iSkin ismi verilen ve şimdilik araştırma geliştirme aşamasında bulunan sistem, temel olarak kişilerin ciltleri üzerine basit bir çıkartma gibi yapıştırabilecekleri kontrol mekanizmalarına dayanıyor. Esnek yapısıyla konumlandırıldığı noktaları sarabilen ürün, bünyesinde yer alan kapasitif ile rezistif sensörleri sayesinde dokunmaları algılıyor ve böylece çağrı cevaplama, müzik değiştirme, mesaj yazma ya da mesaj yollama gibi işlemler direkt olarak cilt üzerinden yapılabiliyor. Birçok farklı şekil ve tasarımda hazırlanabilen iSkin, deri üzerinden de rahatlıkla çıkartabiliyor. Akıllı saatler için katlanabilir klavye görevini de üstlenebilen ilginç ürünün, prototip versiyonu kablolu olarak çalışmasına rağmen ilerleyen dönem için gömülü çip birimleriyle kablosuz çalışma potansiyeli de bulunuyor.
Üzerinde çalışmalar devam eden iSkin'in yapabildiklerini aşağıda yer alan video ile görebilirsiniz. 

https://embodied.mpi-inf.mpg.de/research/iskin/ Yorum Yaz
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Elsa 4 yıl
isim çok orjinal olmuş
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fotifoti 4 yıl
kolu kıllı olan ne yapacak?
1 Yanıt Yanıtla +1
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doctor_bey 4 yıl fotifoti
fotifoti
kolu kıllı olan ne yapacak?

Epilasyon yaptırıpta kullansın
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