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Mobil oyunların geleceği; Qualcomm Snapdragon platformu için 3D oyun ekosistemini tanıttı

8 yıl
4,3b
1
28
Cep Telefonları
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Akıllı telefonlar için geliştirdiği Snapdragon işlemci ailesiyle pazarın önemli bir kısmını kontrol eden Qualcomm, Nvidia'nın Tegra ailesi, Texas Instruments OMAP 4 ve Samsung'un Exynos işlemcileri karşısında çalışmalarına hız vermiş durumda. Adı geçen diğer üreticilerden farklı olarak, ARM'dan lisansladığı mimariyi kullanmak yerine üzerinde ciddi değişiklikler yaparak kendi tasarımlarını ortaya çıkarma stratejisi benimseyen Qualcomm, aynı zamanda grafik işlem birimleri ve iletişim yongaları da geliştiriyor.

İki yıl kadar önce AMD'nin mobil cihazlar için grafik çözümleri geliştiren Imageon operasyonunu 65 milyon dolar karşılığında satın alan Qualcomm, Adreno adını verdiği mobil GPU ailesi ile grafik konusunda Nvidia, PowerVR çözümlerini geliştiren Imagination ve Mali serisi GPU tasarımlarını lisanslamaya sunan ARM'a rakip durumda. Windows Mobile tabanlı akıllı telefonların tamamında var olan, HTC'nin, Sony Ericsson ve Dell gibi üreticilerin tercih ettiği Qualcomm'un yükselişi tabletlerle devam ediyor.

HTC çıkışı merakla beklenen tableti Flyer'da 1,5GHz'de çalışan tek çekirdekli Snapdragon işlemcisine yer verirken, HP yeni tableti TouchPad ve Palm'den gelen telefon ailesinin yeni modellerinde Snapdragon işlemci ailesi ile devam ediyor. Mobil oyunların giderek daha fazla önem kazanması ve akıllı telefonların aynı zamanda mobil eğlence üssü olarak kullanılması karşısında kolları sıvayan Qualcomm, yeni nesil Snapdragon işlemciler ve Adreno 205 GPU'sundan iki kat hızlı olan Adreno 220 GPU'su için yeni bir video yayınladı.

Yeni nesil Snapdragon işlemcileri ve Adreno 220 GPU'sunu kullanan çok sayıda cihazın geliştirme aşamasında olduğunu belirten Qualcomm, mobil 3D oyunlar için stüdyolar ve uygulamalar geliştiriciler ile yakın işbirliği içerisinde olduğunu belirtiyor. Snapdragon ailesi ve Adreno GPU'ları çevresinde bir ekosistem yarattığını belirten firma, bu sayede mobil 3D oyunlar için çalışmalarını geniş bir yelpazede de devam ettiği mesajını verirken, Snapdragon platformlarına ciddi yatırım yaptığının da altını çiziyor.




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MaSSive 8 yıl
Slicer@

Ukala herif

Bak bakalim tartisma hangi zamanda baslamis ve bitmis.
Konunun uzerine kapandiktan sonra,isguzarlik edip yazdigin yazidaki elestiri boyutundaki yazdiklarinla,ayni davranis icinde kendinde olmuyormusun.

Sanal delikanli!!!
Konuyu sende isguzar mesajinla kirletmis olmuyormusun.
Varsa bir derdin,paylasamadigin pm kullan.
Olmadi sikayet butonunu kullan.
Oda olmadi bloklama butonunu sec.

Hadi ordan sende.

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slicer 8 yıl

MaSSive
Slicer@

Ukala herif

Bak bakalim tartisma hangi zamanda baslamis ve bitmis.
Konunun uzerine kapandiktan sonra,isguzarlik edip yazdigin yazidaki elestiri boyutundaki yazdiklarinla,ayni davranis icinde kendinde olmuyormusun.

Sanal delikanli!!!
Konuyu sende isguzar mesajinla kirletmis olmuyormusun.
Varsa bir derdin,paylasamadigin pm kullan.
Olmadi sikayet butonunu kullan.
Oda olmadi bloklama butonunu sec.

Hadi ordan sende.



O laflari eden adamdan da farkli bir tavir beklenmezdi zaten, pek sasirmadim acikcasi.
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gmdoctor 8 yıl
Arkadaşlar niye tartıştığınızı anlamadım.Ben Android Fanıyım ve Android işletim sistemi dışında cihazda pek almayı düşünmüyorum.Pinch to Zoom olayına gelince I Phone gibi ne Android ne de diğer işletim sistemlerinde olmuyor o kadar akıcı değil.IP 3G ye gelicek olursak yani tabi ki ARM 11 kullanan bi cihaz ve gerçekten yavaş.Cihazımı kişiselleştiriyim ve cihazımla uğraşıyım diyenler için Android biçilmiş kaftan ama cihazımı alıyım kullanıyım derlerse I OS iyi.Ama bunun dışında ekranlara gelirsek çözünürlük olarak arttırmak performanstan cidden yiyor ki 3GS 4ten daha iyi perfonmans sergilemesi de bu yüzden ve LG O2X te ondan Motorola Atrixten daha iyi bununla birlikte Qualcomm'un cidden GPU ya önem vermesi lazım yoksa Tegra 2nin gerisinde.burda en önemli soru Samsung'un Mali GPU'lu Orion işlemcisi
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Fashionality 8 yıl
@ m35

şu an elimde 4.1 sürümünde iPhone 3Gs 16 GB var ve galaxy S kullanmış biri olarak bi senin yazdıklarına bakıyorum bi de elimdeki iPhone 3Gs 16 GB ın menü geçişlerini ya da oyunları ve programları açma ve çalıştırma hızına bakıyorum nedense hiç yavaşlama ve takılma yok
sattığım iPhone 3Gs 32 GB da eski sürümle gayet stabildi şu an elimde bulunan İphone 3Gs 16 GB da 4.1 sürümüyle gayet stabil
acaba bana mı yanlış iPhone verdiler yoksa sen mi iPhone kullanmayı beceremiyosun
iPhone 3G şu anki sürümle yavaş olabilir ama iPhone 3Gs gayet stabil.. ayrıca iPhone 3G de eski sürümlerle gayet stabil çalışıyordu
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MaSSive 8 yıl
Yazdıklarımı oku ondan sonra yorum yap .

Neyi kullanıp gelecekmisim ben.Elimin altında sahip oldugum suan iphone 3g, Desire HD ,Galaxy S ve iPhone 4 var diyorum .kalkmış bana kullanda gel diyor.

iOS a kaç güncelleme geldi ilk önce sen bunu araştır.
Bana ne senin kullandığın zamandan.iOS 4 den bahseden oldumu sana.Apple in sadece, android gibi sürüm güncellemesi yaptiginimi sanıyorsun sen.

X10 gibi, üst segment Android li cihazlar icinde en az satılan bir model de ,android os değilde ,Windows mobile kullanılıyor olsaydı senin için değişen birsey olmazdı.

Senin için x10 nun Sonyericsson olmasından başka bir esprisi yok.

O yüzden baskasına kullanda gel demeden önce kendi kullandığın cihaza bak sen.

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cgdincer 8 yıl
ayaküstü inceleyerek hız farklarını öyle anlayabiliyorsan helal olsun...
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MaSSive 8 yıl
cgdincer
ayaküstü inceleyerek hız farklarını öyle anlayabiliyorsan helal olsun...

Ayak üstü olduğunu kim yazdı.
Bir saat den fazla Belcompany nin GSM shop un da oturdum kahvemi ictim bir yandanda Lg p990 optimus 2x i kurcaladım.

Beklediğim gibi bir cihaz değil.Benchmark Test sonuclarında en yüksek puanları alsada, bunu suanki mevcut android Os versiyonlarında hissedemiyorsunuz.Ekranı , bir samoled ekran veya iPhone 4 ekranın yanına bile yaklaşamaz.
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Reddemon35 8 yıl
Olay boyutunu aştı ms desteğinden sonra x86 platformunun ciddi bir rakibi olu bu platform. Acaba Intel ARM hisselerini sattığına pişmanmıdır :)
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kirmizibulten 8 yıl
3d oyun ekosistemi de oyunlar nerde? 1 yildir android kullaniyorum hala yok.toplasan adam gibi 10 tane saglam 3d oyun var. nvidia tegra 2 yok soyle guclu boyle guclu.ama oyun yok guclu olsa ne yazar? en son cikan en hizli telefonlardan biri olan optimus 2x e bakiyorum, tek cekirdekli desire hd ile hemen hemen ayni browser performansi. guc nerede hani? kagit uzerinde gucu ne yapalim? cift cekirdekler vs cikmis android henuz cift cekirdegi desteklemiyor.koy yerinde ferrari araba almaya benziyor olay.htc thunderbolt (yildirim) diye cihaz cikariyor bakiyoruz desire hd den pek farki yok.eski nesil islemcilere 1-2 modifiye al sana thunderbolt. milletin parasini sogusleme adina agiz sulandirma calismalarindan baska birsey degil.
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