Mobil oyunların geleceği; Qualcomm Snapdragon platformu için 3D oyun ekosistemini tanıttı

Akıllı telefonlar için geliştirdiği Snapdragon işlemci ailesiyle pazarın önemli bir kısmını kontrol eden Qualcomm, Nvidia'nın Tegra ailesi, Texas Instruments OMAP 4 ve Samsung'un Exynos işlemcileri karşısında çalışmalarına hız vermiş durumda. Adı geçen diğer üreticilerden farklı olarak, ARM'dan lisansladığı mimariyi kullanmak yerine üzerinde ciddi değişiklikler yaparak kendi tasarımlarını ortaya çıkarma stratejisi benimseyen Qualcomm, aynı zamanda grafik işlem birimleri ve iletişim yongaları da geliştiriyor.

İki yıl kadar önce AMD'nin mobil cihazlar için grafik çözümleri geliştiren Imageon operasyonunu 65 milyon dolar karşılığında satın alan Qualcomm, Adreno adını verdiği mobil GPU ailesi ile grafik konusunda Nvidia, PowerVR çözümlerini geliştiren Imagination ve Mali serisi GPU tasarımlarını lisanslamaya sunan ARM'a rakip durumda. Windows Mobile tabanlı akıllı telefonların tamamında var olan, HTC'nin, Sony Ericsson ve Dell gibi üreticilerin tercih ettiği Qualcomm'un yükselişi tabletlerle devam ediyor.

HTC çıkışı merakla beklenen tableti Flyer'da 1,5GHz'de çalışan tek çekirdekli Snapdragon işlemcisine yer verirken, HP yeni tableti TouchPad ve Palm'den gelen telefon ailesinin yeni modellerinde Snapdragon işlemci ailesi ile devam ediyor. Mobil oyunların giderek daha fazla önem kazanması ve akıllı telefonların aynı zamanda mobil eğlence üssü olarak kullanılması karşısında kolları sıvayan Qualcomm, yeni nesil Snapdragon işlemciler ve Adreno 205 GPU'sundan iki kat hızlı olan Adreno 220 GPU'su için yeni bir video yayınladı.

Yeni nesil Snapdragon işlemcileri ve Adreno 220 GPU'sunu kullanan çok sayıda cihazın geliştirme aşamasında olduğunu belirten Qualcomm, mobil 3D oyunlar için stüdyolar ve uygulamalar geliştiriciler ile yakın işbirliği içerisinde olduğunu belirtiyor. Snapdragon ailesi ve Adreno GPU'ları çevresinde bir ekosistem yarattığını belirten firma, bu sayede mobil 3D oyunlar için çalışmalarını geniş bir yelpazede de devam ettiği mesajını verirken, Snapdragon platformlarına ciddi yatırım yaptığının da altını çiziyor.