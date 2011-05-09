Mobil pazarda liderlik hedefleyen Nvidia, Icera firmasını satın alıyor

ARM'ın Cortex-A9 mimarisini temel alan çift çekirdekli Tegra 2 platformuyla bu alanda ilki gerçekleştiren ve sektörün iddialı pek çok isminden hem akıllı telefon hem de tablet bilgisayar segmentlerinde tasarımlar kazanan Nvidia, bir yandan dört çekirdekli Tegra 3 platformunu geliştirirken, öte taraftan farklı alanlara yatırım yapmayı sürdürüyor.

Nvidia cephesinden yapılan resmi açıklamaya göre, farklı ağ altyapıları için mobil iletişim yongaları geliştiren Bristol merkezli Icera firması 367 milyon dolar olarak belirtilen satın alma bedeli karşılığında Nvidia çatısı altına giriyor. Hazırladığı çözümler 2G, 3G ve 4G ağlarıyla uyumlu olan Icera, Nvidia'nın geleceğe dönük mobil stratejisine de açıklık getiriyor.

Icera ile birlikte Nvidia'nın Qualcomm tarzı bir iş modeli geliştirmesi bekleniyor. Bilindiği üzere akıllı telefonlar ve tabletler için hayati öneme sahip iki temel yapı bulunuyor; uygulama işlemcisi ve iletişim işlemcisi. Uygulama işlemcisi tarafından Nvidia da dahil olmak üzere pek çok firmanın çözümleri bulunurken iletişim tarafında seçenekler daha az.

Bu noktada en güçlü isim olarak Qualcomm öne çıkıyor zira firma, hem işlemci hem de gpu hem de iletişim yongaları geliştirebiliyor. Aynı zamanda Infineon'un ilgili bölümünü satın alan Intel'in de benzer yetenekler kazandığını düşünebiliriz. İşte tam bu noktada üreticilerin yeni iş modelleri geliştirebilmeleri sundukları paketler doğrultusunda önem kazanıyor.

Tüm ihtiyaçları karşılayabilen çözümler, cihaz üreticilerinin öncelikli tercihi olmaya başladı zira ölçek ekonomisi açısından aynı firmanın çözümleri ile devam etmek maliyet avantajıo sağlayabiliyor. İşte bunu gören Nvidia, gelecek planlamasında önemli bir rol üstlenen mobil pazarda daha aktif bir rol üstlenebilmek için Icera firmasını satın almaya karar verdi.

Satın almayla birlikte Nvidia'nın iş ortakları yeni nesil ürünlerinde uygulama işlemcisi olarak Tegra çözümleriyle birlikte yine Nvidia tarafından geliştirilen iletişim çözümlerini de kullanabilecekler. Icera'yı Nvidia için mükemmel tercih olarak nitelendiren Nvidia tepe yöneticisi Jen-Hsun Huang, iki firmanın birbirini bütünleyici olduğunu söyledi.

Nvidia, Icera'nın satın alma sürecinin 30 gün içerisinde tamamlanmasını bekliyor.