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Mobil pazarda liderlik hedefleyen Nvidia, Icera firmasını satın alıyor

8 yıl
9,2b
1
11
İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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ARM'ın Cortex-A9 mimarisini temel alan çift çekirdekli Tegra 2 platformuyla bu alanda ilki gerçekleştiren ve sektörün iddialı pek çok isminden hem akıllı telefon hem de tablet bilgisayar segmentlerinde tasarımlar kazanan Nvidia, bir yandan dört çekirdekli Tegra 3 platformunu geliştirirken, öte taraftan farklı alanlara yatırım yapmayı sürdürüyor.

Nvidia cephesinden yapılan resmi açıklamaya göre, farklı ağ altyapıları için mobil iletişim yongaları geliştiren Bristol merkezli Icera firması 367 milyon dolar olarak belirtilen satın alma bedeli karşılığında Nvidia çatısı altına giriyor. Hazırladığı çözümler 2G, 3G ve 4G ağlarıyla uyumlu olan Icera, Nvidia'nın geleceğe dönük mobil stratejisine de açıklık getiriyor.

Icera ile birlikte Nvidia'nın Qualcomm tarzı bir iş modeli geliştirmesi bekleniyor. Bilindiği üzere akıllı telefonlar ve tabletler için hayati öneme sahip iki temel yapı bulunuyor; uygulama işlemcisi ve iletişim işlemcisi. Uygulama işlemcisi tarafından Nvidia da dahil olmak üzere pek çok firmanın çözümleri bulunurken iletişim tarafında seçenekler daha az.

Bu noktada en güçlü isim olarak Qualcomm öne çıkıyor zira firma, hem işlemci hem de gpu hem de iletişim yongaları geliştirebiliyor. Aynı zamanda Infineon'un ilgili bölümünü satın alan Intel'in de benzer yetenekler kazandığını düşünebiliriz. İşte tam bu noktada üreticilerin yeni iş modelleri geliştirebilmeleri sundukları paketler doğrultusunda önem kazanıyor.

Tüm ihtiyaçları karşılayabilen çözümler, cihaz üreticilerinin öncelikli tercihi olmaya başladı zira ölçek ekonomisi açısından aynı firmanın çözümleri ile devam etmek maliyet avantajıo sağlayabiliyor. İşte bunu gören Nvidia, gelecek planlamasında önemli bir rol üstlenen mobil pazarda daha aktif bir rol üstlenebilmek için Icera firmasını satın almaya karar verdi.

Satın almayla birlikte Nvidia'nın iş ortakları yeni nesil ürünlerinde uygulama işlemcisi olarak Tegra çözümleriyle birlikte yine Nvidia tarafından geliştirilen iletişim çözümlerini de kullanabilecekler. Icera'yı Nvidia için mükemmel tercih olarak nitelendiren Nvidia tepe yöneticisi Jen-Hsun Huang, iki firmanın birbirini bütünleyici olduğunu söyledi.

Nvidia, Icera'nın satın alma sürecinin 30 gün içerisinde tamamlanmasını bekliyor.


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sahafiec 8 yıl en beğenilen
hiç korkma, piyasada yeterince tecrübeli şirket var.
onların hepsini almaya ne nVidia'nın ne de Intel'in gücü yeter.
yani piyasa rekabetsiz kalmayacak, çok şükür...
hiç korkma, piyasada yeterince tecrübeli şirket var.onların hepsini almaya ne nVidia'nın ne de Intel'in gücü yeter.yani piyasa rekabetsiz kalmayacak...
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1 Yanıt Yanıtla +6
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RAN7843 7 yıl
firmalar nereye yöneleceklerini biliyorlar ama sony nokıa bu pazarda geride kaldı nedenmi müşteriye ne önlerine koyarsak yer hesabı ama yemedi ve ne dereceye düştüler belli müşteri yemedi değil yedi aama ikinciye kustu.........
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M@U 8 yıl
Nvidia devamlı olarak keşfedilmemiş alanlar peşine düşüyor. 90'lı yıllarda ekran kartı gibi pek bilinmeyen bir pazarın ortaya çıkmasında önemli rol oynadı ve orada lider oldu. Şimdi yeni ürün sunmasa bile eskileri satabiliyor. Benzer şekilde profesyonel grafik pazarının büyümesini sağladı ve şuan orada lider. Son olarak da mobil pazarı gördü Nvidia sanırım. 2008'den beri çok agresif şekilde oraya yönelmiş durumda. Zaten o zamandan beri de masaüstünde çok iyi işler yapmıyor. Yani Nvidia, eskiyen piyasadan yavaş yavaş çekilip kendine yeni alanlar buluyor gibi. nForce yonga setleri de bunun bir diğer örneği gibi. Oradan da (biraz zorunlu da olsa) elini eteğini çekti Nvidia. Artık geleceğin taşınabilirlikte olduğunu çok iyi biliyor. Ben bile masaüstü pc'de artık beni heyecanlandıracak bir şey bulamıyorum. Aldım bir akıllı telefon; oyundu şuydu buydu, onda takılıyorum. Cidden Nvidia nereye saldıracağını iyi biliyor. Geleceğe yönelik yaptığı hamleler çok akıllıca.
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Cats in the cradle 7 yıl
NVIDIA completes acquisition of Icera

June 13 2011 @ 23:15:47 CEST by Thomas De Maesschalck

NVIDIA announced it has completed its acquisition of Icera:

NVIDIA announced today that it has completed its $367 million cash acquisition of Icera, a leading innovator of top-performing wireless modems for 3G and 4G cellular phones and tablets. Icera is now a wholly owned subsidiary of NVIDIA operating under the Icera trade name.

With the addition of Icera, NVIDIA now offers the two main processors used in smartphones -- the applications processor, in the form of the NVIDIA(R)Tegra(R) super chip, and the baseband processor, based on Icera technology. The combined offerings will help OEM customers improve their time to market and deliver the requirements of next-generation mobile computing,

dvhardware.net/...
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met@lrock 8 yıl
Gün gelecek Nvida yı biz alıcaz :)
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met@lrock 8 yıl
G
n gelecek Nvidiayıda biz alacağız :)
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sadtneverdie 8 yıl
Elektroterm
Man From Atlantis nakit olarak 367m usd verdiklerine göre nvidia gerçekten de batıyor olmalı.. anandtech.com/...
Bu kadar gözü kapalı müşterisi olduğu için batmıyor.Para nerde Nvi orda.Mobil pazardaki potansiyeli görünce salyaları akmaya başlamış belliki...

HEr firmanın gözü kapalı güvenen müşterileri vardır. Bu tek bir firmaya has değil.
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Elektroterm 8 yıl
Man From Atlantis
nakit olarak 367m usd verdiklerine göre nvidia gerçekten de batıyor olmalı.. anandtech.com/...

Bu kadar gözü kapalı müşterisi olduğu için batmıyor.
Para nerde Nvi orda.
Mobil pazardaki potansiyeli görünce salyaları akmaya başlamış belliki...
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Elektrox 8 yıl
bu nvıdıa nın almadığı firma kaldımı :D Allah amd yi başımızdan eksik etmesin bi Amd kaldı sanırım onuda alırsa nvıdıa hortumlar bizi :D:D
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sahafiec 8 yıl
hiç korkma, piyasada yeterince tecrübeli şirket var.
onların hepsini almaya ne nVidia'nın ne de Intel'in gücü yeter.
yani piyasa rekabetsiz kalmayacak, çok şükür...
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