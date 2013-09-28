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Modern Combat 4'ün Android ve iOS versiyonları kısa bir süreliğine indirimde

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Mobil Uygulamalar
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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Modern Combat 4'ün Android ve iOS versiyonları kısa bir süreliğine indirimde
Mobil platformun başarılı FPS oyunlarından Modern Combat 4: Zero Hour, Appstore ve Google Play'de kısa bir süreliğine indirimde.

Normalde 6.99$/12.99TL'den satışa sunulan yapım, bu kısa süreli indirimle birlikte 0.99$/1.79TL'lik fiyat etiketiyle mobil oyuncularla buluşmaya başladı. iOS cephesinde iPhone 4, dördüncü nesil iPod Touch ve üzeri cihazlarda çalışan yapım, iOS 5 veya üzeri yazılıma ihtiyaç duyuyor. Android'de çalışmak için ise, 2.3 veya üzeri yazılıma ihtiyaç duyan yapım en az; 1 GHz CPU, 512 MB RAM, Andreno 205 dengi veya üstü grafik birimine ihtiyaç duyuyor.

Hatırlayacağınız üzere oyun, geçtiğimiz aylarda aldığı "Nükleer Erime" güncellemesiyle yeni içeriklere ve Türkçe dil desteğine kavuşmuş ve daha eğlenceli bir hal almıştı. Tek ve çok oyunculu modlarıyla da FPS tutkunlarını tatmin edici bir deneyim sunan Modern Combat 4: Zero Hour'a indirimli fiyat etiketiyle aşağıdaki market bağlantılarından ulaşabilirsiniz.


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FuriousLion 6 yıl
5 nezaman çıkacak
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Avienova 6 yıl
IP5te begendim kontrolleri muadillerine gore cok rahat
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gfbekir 6 yıl
3. oyun güzeldi de 4. ne ara çıktı da indirime girdi?
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XanthiN 6 yıl
Up kaçırmayın
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AdamsınDrogba 6 yıl
0.99 $ bulmusken alayım dedim ancak beklediğim gibi çıkmadı grafikler falan süper ancak oynanabilirlik sıfır maalesef.Kontrolleri falan hiç beğenmedim.
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gh0st01010 6 yıl
Windows Phone 15 TL verdim,sorun değil güzel oyun ama.
İnsan şu haberi okuyunca bu ne ya diyor
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gh0st01010 6 yıl
İlla ios lu cihaz aldıracaklar...
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buraoca2 6 yıl
Cok iyi oldu, iosda iphone 4 icin almistm, smdide androidde aldim Lg Optimus G icin :)
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emrecan21 6 yıl
Neden Windows Phone'da 15 tl ye satılan oyunu 2-3 liraya düşürmüyorlar anlamıyorum. 15 tl çok para
1 Yanıt Yanıtla +1
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kemaloztin 6 yıl emrecan21
emrecan21
Neden Windows Phone'da 15 tl ye satılan oyunu 2-3 liraya düşürmüyorlar anlamıyorum. 15 tl çok para

Birde wp de korsan olayida yok isin gucun yok bide 15 tl vereceksin
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caglet 6 yıl
Telefonda bi süre sonra baş ağrıtıyor.Ama tabletlerde iyi.
Bunu almam ama ModernCombat 5 aynı fiyat olursa alırım
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mertgonul 6 yıl
en az 1GHZ GPU ihtiyaç duyuyor yazilmis CPU olmasin o
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..scream.. 6 yıl
güzel oyun denemek lazım...
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