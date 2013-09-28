Modern Combat 4'ün Android ve iOS versiyonları kısa bir süreliğine indirimde

Mobil platformun başarılı FPS oyunlarından Modern Combat 4: Zero Hour, Appstore ve Google Play'de kısa bir süreliğine indirimde.





Normalde 6.99$/12.99TL'den satışa sunulan yapım, bu kısa süreli indirimle birlikte 0.99$/1.79TL'lik fiyat etiketiyle mobil oyuncularla buluşmaya başladı. iOS cephesinde iPhone 4, dördüncü nesil iPod Touch ve üzeri cihazlarda çalışan yapım, iOS 5 veya üzeri yazılıma ihtiyaç duyuyor. Android'de çalışmak için ise, 2.3 veya üzeri yazılıma ihtiyaç duyan yapım en az; 1 GHz CPU, 512 MB RAM, Andreno 205 dengi veya üstü grafik birimine ihtiyaç duyuyor.





Hatırlayacağınız üzere oyun, geçtiğimiz aylarda aldığı " Nükleer Erime " güncellemesiyle yeni içeriklere ve Türkçe dil desteğine kavuşmuş ve daha eğlenceli bir hal almıştı. Tek ve çok oyunculu modlarıyla da FPS tutkunlarını tatmin edici bir deneyim sunan Modern Combat 4: Zero Hour'a indirimli fiyat etiketiyle aşağıdaki market bağlantılarından ulaşabilirsiniz.



