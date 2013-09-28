Modern Combat 4'ün Android ve iOS versiyonları kısa bir süreliğine indirimde

Haber Editörü
Mobil platformun başarılı FPS oyunlarından Modern Combat 4: Zero Hour, Appstore ve Google Play'de kısa bir süreliğine indirimde.
Normalde 6.99$/12.99TL'den satışa sunulan yapım, bu kısa süreli indirimle birlikte 0.99$/1.79TL'lik fiyat etiketiyle mobil oyuncularla buluşmaya başladı. iOS cephesinde iPhone 4, dördüncü nesil iPod Touch ve üzeri cihazlarda çalışan yapım, iOS 5 veya üzeri yazılıma ihtiyaç duyuyor. Android'de çalışmak için ise, 2.3 veya üzeri yazılıma ihtiyaç duyan yapım en az; 1 GHz CPU, 512 MB RAM, Andreno 205 dengi veya üstü grafik birimine ihtiyaç duyuyor.
Hatırlayacağınız üzere oyun, geçtiğimiz aylarda aldığı "Nükleer Erime" güncellemesiyle yeni içeriklere ve Türkçe dil desteğine kavuşmuş ve daha eğlenceli bir hal almıştı. Tek ve çok oyunculu modlarıyla da FPS tutkunlarını tatmin edici bir deneyim sunan Modern Combat 4: Zero Hour'a indirimli fiyat etiketiyle aşağıdaki market bağlantılarından ulaşabilirsiniz.
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İnsan şu haberi okuyunca bu ne ya diyor
Birde wp de korsan olayida yok isin gucun yok bide 15 tl vereceksin
Bunu almam ama ModernCombat 5 aynı fiyat olursa alırım