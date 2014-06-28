Modern Combat 5: Blackout'un gölgeleri daha gerçekçi olacak

Haber Editörü
Gameloft'un nihai sürümünü yakın bir zamanda yayımlaması beklediğimiz Modern Combat 5: Blackout'a ait birkaç yeni görsel paylaşıldı.
GIF formatındaki bu yeni görseller, SSAO(Screen Space Ambient Occlusion) adlı grafik teknolojisinin Modern Combat 5'in görselliğine neler kattığını gözler önüne seriyor. Sahne içerisindeki ışıklandırmaların nesneler üzerindeki yansıması hesaplanarak daha gerçekçi gölgeler elde edilmesini sağlayan SSAO teknolojisi sayesinde, derinlik artıyor ve ışık efektleri yüzeyler üzerinde olması gerektiği gibi bir etki yaratıyor.
Modern Combat 5: Blackout bu haliyle oldukça etkileyici görünüyor. Ancak, oyuncuların bu teknolojiyle sağlanan görsellerden faydalanması için grafik birimi(GPU) güçlü mobil cihazlara sahip olması gerekiyor. SSAO'nun Modern Combat 5'e neler kattığı görmek için görsellere buradan ulaşabilirsiniz.
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Vallaha hacı oyunu öyle bir ayarlamışlarki oyun neredeyse 3310 da bilem çalışacak gibi
şaka bir yana her cihaza göre ayrı detayları kısmışlar ve bu çok güzel bir özellik
Vallaha hacı bende ilk deneyimimi galaxy wonder da modern combat 3 ile yapmıştım bende senin gibi düşünüyordum ve oynamayı beceremiyordum ama sonra bi multiyede bakayım dedim ne göreyim 18/5 maç bitirdim yani demek istediğim oyuna bir süre sonra alışıyorsun
Sana söylediklerimi iyi oku oyunun her zaman internet istemesi oyunun bulut hesabı ile çalışmasını sağlıyor bulut hesabının amacı ise oyunun korsan oynatmamasını sağlıyor şimdi sen dicenki oyunu herkez neden korsan oynuyor merak etme o korsan çarlar 2 yada 3 aya banlanıyor ama her bölümü indirme konusunda sana katılıyorum sinir bozucu
Aynen hacı sana katılıyorum telefonu atasım geliyor
Eee oyun hakkındaki düşüncelerin ney
KAYNAK:GAMELOFT FACEBOOK SAYFASİ