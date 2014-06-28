Modern Combat 5: Blackout'un gölgeleri daha gerçekçi olacak

Gameloft'un nihai sürümünü yakın bir zamanda yayımlaması beklediğimiz Modern Combat 5: Blackout'a ait birkaç yeni görsel paylaşıldı.





GIF formatındaki bu yeni görseller, SSAO(Screen Space Ambient Occlusion) adlı grafik teknolojisinin Modern Combat 5'in görselliğine neler kattığını gözler önüne seriyor. Sahne içerisindeki ışıklandırmaların nesneler üzerindeki yansıması hesaplanarak daha gerçekçi gölgeler elde edilmesini sağlayan SSAO teknolojisi sayesinde, derinlik artıyor ve ışık efektleri yüzeyler üzerinde olması gerektiği gibi bir etki yaratıyor.





Modern Combat 5: Blackout bu haliyle oldukça etkileyici görünüyor. Ancak, oyuncuların bu teknolojiyle sağlanan görsellerden faydalanması için grafik birimi(GPU) güçlü mobil cihazlara sahip olması gerekiyor. SSAO'nun Modern Combat 5'e neler kattığı görmek için görsellere buradan ulaşabilirsiniz.



