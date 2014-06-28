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Modern Combat 5: Blackout'un gölgeleri daha gerçekçi olacak

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Mobil Uygulamalar
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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Modern Combat 5: Blackout'un gölgeleri daha gerçekçi olacak
Gameloft'un nihai sürümünü yakın bir zamanda yayımlaması beklediğimiz Modern Combat 5: Blackout'a ait birkaç yeni görsel paylaşıldı.

GIF formatındaki bu yeni görseller, SSAO(Screen Space Ambient Occlusion) adlı grafik teknolojisinin Modern Combat 5'in görselliğine neler kattığını gözler önüne seriyor. Sahne içerisindeki ışıklandırmaların nesneler üzerindeki yansıması hesaplanarak daha gerçekçi gölgeler elde edilmesini sağlayan SSAO teknolojisi sayesinde, derinlik artıyor ve ışık efektleri yüzeyler üzerinde olması gerektiği gibi bir etki yaratıyor.

Modern Combat 5: Blackout bu haliyle oldukça etkileyici görünüyor. Ancak, oyuncuların bu teknolojiyle sağlanan görsellerden faydalanması için grafik birimi(GPU) güçlü mobil cihazlara sahip olması gerekiyor. SSAO'nun Modern Combat 5'e neler kattığı görmek için görsellere buradan ulaşabilirsiniz. 


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ø 5 yıl
Efektler yeterli zaten, GPU'yu yoracaksa gereksiz olur.
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lonemisone 5 yıl ø
ø
Efektler yeterli zaten, GPU'yu yoracaksa gereksiz olur.

Vallaha hacı oyunu öyle bir ayarlamışlarki oyun neredeyse 3310 da bilem çalışacak gibi


şaka bir yana her cihaza göre ayrı detayları kısmışlar ve bu çok güzel bir özellik
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anatolianwarrior 5 yıl
telefonda bu tarz oyunlar çok randımanlı olmuyor maalesef
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lonemisone 5 yıl anatolianwarrior
anatolianwarrior
telefonda bu tarz oyunlar çok randımanlı olmuyor maalesef

Vallaha hacı bende ilk deneyimimi galaxy wonder da modern combat 3 ile yapmıştım bende senin gibi düşünüyordum ve oynamayı beceremiyordum ama sonra bi multiyede bakayım dedim ne göreyim 18/5 maç bitirdim yani demek istediğim oyuna bir süre sonra alışıyorsun
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mrxtsoguz17 5 yıl
modern combat 5 in oynarken int istemesi ve her bölümü ayrıca indirmesi ne kadar saçma
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lonemisone 5 yıl mrxtsoguz17
mrxtsoguz17
modern combat 5 in oynarken int istemesi ve her bölümü ayrıca indirmesi ne kadar saçma

Sana söylediklerimi iyi oku oyunun her zaman internet istemesi oyunun bulut hesabı ile çalışmasını sağlıyor bulut hesabının amacı ise oyunun korsan oynatmamasını sağlıyor şimdi sen dicenki oyunu herkez neden korsan oynuyor merak etme o korsan çarlar 2 yada 3 aya banlanıyor ama her bölümü indirme konusunda sana katılıyorum sinir bozucu
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-BraveHeart- 5 yıl
Ya şu oda temizleme gorevleri resmen iskence.
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lonemisone 5 yıl -BraveHeart-
-BraveHeart-
Ya şu oda temizleme gorevleri resmen iskence.


Aynen hacı sana katılıyorum telefonu atasım geliyor
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lonemisone 5 yıl
Ben bu konuya açıklık getiriyorum ben samsung galaxy s3 neo kullanıyorum oyunu 20 25 fps ile oynuyorum ve memnunum hadi iyi oyunlar
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FBYandex 5 yıl
S2 kullanıyorum hafif kasma var ama oynamayi engellicek kadar değil hatta ilk cikdigi haftalarda Türkler arasinda ilk 100 e girmisdim s2 de ama simdi birakdim :d
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lonemisone 5 yıl FBYandex
LightTranqlty
S2 kullanıyorum hafif kasma var ama oynamayi engellicek kadar değil hatta ilk cikdigi haftalarda Türkler arasinda ilk 100 e girmisdim s2 de ama simdi birakdim :d

Eee oyun hakkındaki düşüncelerin ney
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hasanhut1 5 yıl
bu ayin sonuna dogru cikicakmis
KAYNAK:GAMELOFT FACEBOOK SAYFASİ
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ayhankaldırım 5 yıl
Ne zaman cikacak bu oyun yav
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musaemirsen 5 yıl
Nvidia shieldde bitirmek icin sabirsizlaniyorum zira mc4'dun online'nini sabahlara kadar oynardim :)
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BluetoothGuy 5 yıl
Single moduna laf atanlar haklılar ama galiba hiç multiplayer oynamamışlar. Çok zevkli oluyor, denenmesi gereken birşey.
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