Monster ve Beats Audio ortaklığı sona erdi

Ses teknolojileri konusunda uzman Beats Audio firmasını son olarak HTC ile yaptığı anlaşma ile tanımıştık. Sensation XL ve Sensation XE gibi pek çok amiral gemisi modellerde yer almaya hazırlanan Beats By Dr. Dre bununla birlikte Monster ile ortaklığını sona erdirdi.





Monster firması 5 yıldır Beast Audio ile ortak kulaklık ürünleri geliştiriyordu. Businessweek gazetesinin haberine göre iki firma da 5 yıllık anlaşmayı yenilememe kararı aldı. Ortaklığın bozulmasının sebebi ise gelir paylaşımı ve kimin ön planda olacağı konularında Beats Electronics firmasının daha ısrarcı olması.





Monster gelirinin yüzde 60'ını Beats By Dre ürünlerinin satışıyla elde ediyordu. 2011 yılında 1 milyar dolarlık kulaklık pazarının yüzde 53'üne Monster-Betas ortaklığı ile üretilen kulaklıklar sahip oldu. Monster rekabeti sürdürmek adına ilerleyen haftalarda 8 yeni kulaklık daha piyasaya sürecek. Ancak kulaklıkların ikonik dizaynı ve ses markası Beats firmasında kalmaya devam edecek.





Beats'in hali hazırda HP ve HTC ile olan ortaklığı devam ediyor. HTC 300 milyon dolarlık yatırımla firmanın yüzde 51 hissesine sahip olmuştu. Beats 2012 yılı için TV cihazlarında da yer almayı hedefliyor.