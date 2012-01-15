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Monster ve Beats Audio ortaklığı sona erdi

7 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Ekrem71
Haber Editörü
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Ses teknolojileri konusunda uzman Beats Audio firmasını son olarak HTC ile yaptığı anlaşma ile tanımıştık. Sensation XL ve Sensation XE gibi pek çok amiral gemisi modellerde yer almaya hazırlanan Beats By Dr. Dre bununla birlikte Monster ile ortaklığını sona erdirdi.

Monster firması 5 yıldır Beast Audio ile ortak kulaklık ürünleri geliştiriyordu. Businessweek gazetesinin haberine göre iki firma da 5 yıllık anlaşmayı yenilememe kararı aldı. Ortaklığın bozulmasının sebebi ise gelir paylaşımı ve kimin ön planda olacağı konularında Beats Electronics firmasının daha ısrarcı olması.

Monster gelirinin yüzde 60'ını Beats By Dre ürünlerinin satışıyla elde ediyordu. 2011 yılında 1 milyar dolarlık kulaklık pazarının yüzde 53'üne Monster-Betas ortaklığı ile üretilen kulaklıklar sahip oldu. Monster rekabeti sürdürmek adına ilerleyen haftalarda 8 yeni kulaklık daha piyasaya sürecek. Ancak kulaklıkların ikonik dizaynı ve ses markası Beats firmasında kalmaya devam edecek.

Beats'in hali hazırda HP ve HTC ile olan ortaklığı devam ediyor. HTC 300 milyon dolarlık yatırımla firmanın yüzde 51 hissesine sahip olmuştu. Beats 2012 yılı için TV cihazlarında da yer almayı hedefliyor. 

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TeknolojiUstası 6 yıl
HTC Telefonda iyi .En iyi kulaklıklar artık Monster Beat değil ozaman yazık .
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Excision 7 yıl
beats değile monster ın kulaklıklarını beğeniyorum
bkz:Monster® Turbine™
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Nirvana.. 7 yıl
Beats gidip piyasada ki en bilinmez,dandik firma ile de anlaşsa bugün yine bu rakamların üstünde satar.Bu yüzden kaybeden Monster firması,ama kendi modelleri çok kaliteli (bkz.Turbine Gold) bundan sonra bu tarz modellere ağırlık verip görüntüden çok ses yapısına önem verip iş yaparlarsa ne güzel.
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K_Spartakus 7 yıl
htc beats ile yola devam edeceği gibi monster'da nokia için kulaklık üretmeye devam edecek gibi görünüyor .
htc beats ile ortaklığa başladığı günlerde nokia'da benzer kulaklıklardan monster'a yaptırmıştı ama ekstra tuzlu fiyatlarla ayrıca satıyordu .
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DH Misafiri 7 yıl
Nerdeyse her markayı denedim diyebilirim ama hiçbirinde beatsin verdiği doyumluluk yok bazı arkadaşlar beş para etmez gibi yorumlar yazmışlar fakat
emin olun beats kulaklıklar gerçekten hem bas hem tiz her açıdan çok iyi ve kaliteli ses veriyo pahalı olduğu doğru ama asla şişirme bi marka olduğunu düşünmüyorum.
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Mobile Prof. 7 yıl
İyi oldu, cok guzel oldu.
2 adet sesten anlamayan firmanin ortakligi bu kadar olur zaten.
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kımyasal 7 yıl
Dostum TR tek bir şirket benim bildiğim getiriyor bu kulaklıkları en az 400TL den başlıyor.Gold un sitesine bak ordada vardı sanırım yalnız bu kulaklıkların aynısı varmı bilemem.
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Furgazy 7 yıl
bu resimde ki klaklıklar gerçekten varmı ? çok hoşmuş ? sipariş verebileceğim bi link verebilirmsnz ?
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mindtrap 7 yıl
Gerçekten kaliteli bir ses veriyor sanki baslar beynimin içinde denemeden çok daha iyi ürünler var piyasada demiş çoğunluk bence
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eulogy 7 yıl

konu kulaklık ve ses kalitesiyse arkadaşlar bu firma bırak ilk 5'i ilk 10'a bile giremez, açık ve net.
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dockhanger 7 yıl
hakkten bu beatstan daha iyi bi kullaklık modeli varmı kafanızda arkadaslar
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kımyasal 7 yıl
beats reklamlarla pohpohlanmış bir ürün sanki.tamam kaliteli oluğu söyleniyor yanlız insanlardaki reklam büyüsü beats için çok iyi kullanılmış.a.b.d. de çoğu ünlü beats kulaklıklarını aksesuar olarak kullanıyor,müzik kliplerinde beats ürünleri kol geziyor.hayır hepsini geçtim justin bebesi bile aksesuar olarak kullanıyor artık siz düşünün.arkasında Dr. Dre = hayranları var.Kısacası Beats reklamını iyi yaptı ama eş kalitede ve ondan daha ucuz ürünlerde piyasada mevcut.
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