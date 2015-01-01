Montblanc, akıllı saatlere farklı bir yaklaşım sunuyor

Akıllı saat sektörü hız kazanarak büyümeye devam ediyor, lüks saatleri ile bilinen Montblanc firması da akıllı saatlere farklı bir bakış açısı kazandırmış durumda.
Alışılmış klasik bir saatin kordon kısmına yerleştirilen ekran ile kullanıcısını uyarması hedefleniyor. Titreşim ile uyarı gönderen saat Bluetooth teknolojisi ile Android ve iOS cihazlarla iletişim kurabiliyor. Ekran gelen e-postaların başlıklarını ve gönderen kişiyi görme, gelen çağrıları görme, kısa mesajları okuma gibi imkanlar sunuyor.
Yaklaşık 5700 dolara satılması beklenen saatin akıllı ekranın bulunduğu kısmı ise 425 dolardan satılacak. iOS tarafında iPhone 4S ve üzeri modellerle uyumlu çalışacak cihaz Android tarafında ise Samsung Galaxy S4, S5, Note 3, Note 4 ve Android 4.3 üzeri sürüme sahip bazı telefonlar ile tam uyumlu olarak çalışacak.
Diğer akıllı saatler ve bileklikler gibi adım takibi yapabilen cihaz, gidilen mesafe ve yakılan kaloriyi de hesaplıyor. Farklı olarak ise telefonunuz ile fotoğraf çekme ve telefonunuzun müzik uygulamasını başlatarak müzik dinlemenize yardımcı olma gibi fonksiyonlar sunuyor. Kordon ile birlikte gelen bu teknolojiler kordonun farklı bir saate takılarak kullanılmasına da olanak sağlıyor. Şirket akıllı ekranın ortalama kullanım süresinin 5 gün olduğunu ancak kullanıma bağlı olarak değişebileceğini söylüyor.
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Kullanan birisi olarak ben gerçekten yararlı bulduğum taraflarını söyleyeyim;
- Telefonunuzdan uzaklaştığınızda bildirim alıyorsunuz.
- Güvenilen cihazlara eklendiği taktirde telefonun kilidi cihaz kolunuzda olduğu sürece şifre/desen/pin istemiyor. Bir de telefon temelden kilitlendiyse (Lollipop, Nexus 5) çalınınca kapatılma ihtimali yok. En azından kısa sürede, sonra hacklenebilir. Bu süreçte Android Device Manager'dan bakabilirsiniz telefonun konumuna.
- Google Now bildirimleri. Sabah hazırlanırken kar, yağmur var mı? Telefonu çıkarmadan Annemi, babamı ara. Kolayca ve hızlı şekilde mail, sms, whatsapp cevap verebilme.
- Arabanızı nereye park ettiniz?
- Derste kopya çekme tabii ki. Cidden kullanıyorum iki sınavdır ve çok iyi.
- Basit Google aramaları çok iyi oluyor bazı zamanlar.
- Saat tiplerini sürekli değiştirebiliyorsunuz. Canınız sıkılmıyor. Hatta kendi saat tipinizi de yapabiliyorsunuz Facer, Watchmaker tarzı uygulamalar sayesinde.
- Su geçirmemesi çok iyi gerçekten duşa bile giriyorum ama dokunmatik ekranı su damlalarını algılıyor benim saat için böyle en azından.
- Adımlarımı takip ediyor. Fitness uygulamaları kısaca bir çok var markette.
- Şarjları fena değil. Normal bi saat bekleyemezsiniz tabii ki iki sene gitsin. 2 günde bir takmanız gerekiyor.
Aklıma gelirse eklerim daha. Benim kullandığım cihaz LG G Watch.
@Aazam
Evet, Android Wear'da böyle.
@nblymbn
Bu gibi çöplere paranızı harcamayın. Amazon'da geçen indirimlerde 100$'a düşmüştü LG G Watch. Ara ara göz atın, bulursanız alın.
Sizin gibi kişiler anlamaz hakaret olarak söylemedim
Genelde isviçre saati kullanıyorum alman saat firmaları beceremiyor saat işini eski rus saatleride iyidir tıkır tıkır çalışır tabikide pilli bir saate 5000 dolar vermek saçma ama iyi özellikli otomatik saate 5000 dolar verilir sonuçta arge emek ve el işçiliği var
sabaha kaldı , bu gece heycandan uyuyamam artık ben :(