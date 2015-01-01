Montblanc, akıllı saatlere farklı bir yaklaşım sunuyor

Akıllı saat sektörü hız kazanarak büyümeye devam ediyor, lüks saatleri ile bilinen Montblanc firması da akıllı saatlere farklı bir bakış açısı kazandırmış durumda.

Diğer akıllı saatler ve bileklikler gibi adım takibi yapabilen cihaz, gidilen mesafe ve yakılan kaloriyi de hesaplıyor. Farklı olarak ise telefonunuz ile fotoğraf çekme ve telefonunuzun müzik uygulamasını başlatarak müzik dinlemenize yardımcı olma gibi fonksiyonlar sunuyor. Kordon ile birlikte gelen bu teknolojiler kordonun farklı bir saate takılarak kullanılmasına da olanak sağlıyor. Şirket akıllı ekranın ortalama kullanım süresinin 5 gün olduğunu ancak kullanıma bağlı olarak değişebileceğini söylüyor.

Alışılmış klasik bir saatin kordon kısmına yerleştirilen ekran ile kullanıcısını uyarması hedefleniyor. Titreşim ile uyarı gönderen saat Bluetooth teknolojisi ile Android ve iOS cihazlarla iletişim kurabiliyor. Ekran gelen e-postaların başlıklarını ve gönderen kişiyi görme, gelen çağrıları görme, kısa mesajları okuma gibi imkanlar sunuyor.Yaklaşık 5700 dolara satılması beklenen saatin akıllı ekranın bulunduğu kısmı ise 425 dolardan satılacak. iOS tarafında iPhone 4S ve üzeri modellerle uyumlu çalışacak cihaz Android tarafında ise Samsung Galaxy S4, S5, Note 3, Note 4 ve Android 4.3 üzeri sürüme sahip bazı telefonlar ile tam uyumlu olarak çalışacak.