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Montblanc, akıllı saatlere farklı bir yaklaşım sunuyor

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Oğuz Avcı
Editör
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Montblanc, akıllı saatlere farklı bir yaklaşım sunuyor
Akıllı saat sektörü hız kazanarak büyümeye devam ediyor, lüks saatleri ile bilinen Montblanc firması da akıllı saatlere farklı bir bakış açısı kazandırmış durumda.

Alışılmış klasik bir saatin kordon kısmına yerleştirilen ekran ile kullanıcısını uyarması hedefleniyor. Titreşim ile uyarı gönderen saat Bluetooth teknolojisi ile Android ve iOS cihazlarla iletişim kurabiliyor. Ekran gelen e-postaların başlıklarını ve gönderen kişiyi görme, gelen çağrıları görme, kısa mesajları okuma gibi imkanlar sunuyor.

Diğer akıllı saatler ve bileklikler gibi adım takibi yapabilen cihaz, gidilen mesafe ve yakılan kaloriyi de hesaplıyor. Farklı olarak ise telefonunuz ile fotoğraf çekme ve telefonunuzun müzik uygulamasını başlatarak müzik dinlemenize yardımcı olma gibi fonksiyonlar sunuyor. Kordon ile birlikte gelen bu teknolojiler kordonun farklı bir saate takılarak kullanılmasına da olanak sağlıyor. Şirket akıllı ekranın ortalama kullanım süresinin 5 gün olduğunu ancak kullanıma bağlı olarak değişebileceğini söylüyor.
 
Montblanc, akıllı saatlere farklı bir yaklaşım sunuyor

Yaklaşık 5700 dolara satılması beklenen saatin akıllı ekranın bulunduğu kısmı ise 425 dolardan satılacak. iOS tarafında iPhone 4S ve üzeri modellerle uyumlu çalışacak cihaz Android tarafında ise Samsung Galaxy S4, S5, Note 3, Note 4 ve Android 4.3 üzeri sürüme sahip bazı telefonlar ile tam uyumlu olarak çalışacak.

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Virtual Reality 4 yıl
Neden akıllı saatler (madde madde) forum.donanimhaber.com/...
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darkest earth 4 yıl Virtual Reality
ilker_xxx

Neden akıllı saatler (madde madde)
forum.donanimhaber.com/...

Kullanan birisi olarak ben gerçekten yararlı bulduğum taraflarını söyleyeyim;

- Telefonunuzdan uzaklaştığınızda bildirim alıyorsunuz.

- Güvenilen cihazlara eklendiği taktirde telefonun kilidi cihaz kolunuzda olduğu sürece şifre/desen/pin istemiyor. Bir de telefon temelden kilitlendiyse (Lollipop, Nexus 5) çalınınca kapatılma ihtimali yok. En azından kısa sürede, sonra hacklenebilir. Bu süreçte Android Device Manager'dan bakabilirsiniz telefonun konumuna.

- Google Now bildirimleri. Sabah hazırlanırken kar, yağmur var mı? Telefonu çıkarmadan Annemi, babamı ara. Kolayca ve hızlı şekilde mail, sms, whatsapp cevap verebilme.

- Arabanızı nereye park ettiniz?

- Derste kopya çekme tabii ki. Cidden kullanıyorum iki sınavdır ve çok iyi.

- Basit Google aramaları çok iyi oluyor bazı zamanlar.

- Saat tiplerini sürekli değiştirebiliyorsunuz. Canınız sıkılmıyor. Hatta kendi saat tipinizi de yapabiliyorsunuz Facer, Watchmaker tarzı uygulamalar sayesinde.

- Su geçirmemesi çok iyi gerçekten duşa bile giriyorum ama dokunmatik ekranı su damlalarını algılıyor benim saat için böyle en azından.

- Adımlarımı takip ediyor. Fitness uygulamaları kısaca bir çok var markette.

- Şarjları fena değil. Normal bi saat bekleyemezsiniz tabii ki iki sene gitsin. 2 günde bir takmanız gerekiyor.

Aklıma gelirse eklerim daha. Benim kullandığım cihaz LG G Watch.

@Aazam

Evet, Android Wear'da böyle.

@nblymbn

Bu gibi çöplere paranızı harcamayın. Amazon'da geçen indirimlerde 100$'a düşmüştü LG G Watch. Ara ara göz atın, bulursanız alın.
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CozgurY 4 yıl
off bench saat bir harika çok beğendim:)) Akıllı saatlere karşı biriyim aslında bence saat dediğin tamamen mekanik olmalı. Sonuçta biz erkeklerin en önemli takısı bence akıllı satler yeterince şık deil ve olamazlarda. ama bu tarz olaylar bence çok güzel olabilir.
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Gece772 4 yıl
** ? **
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Guest Account 4 yıl
bence mükemmel olmuş. montblanc ın kullanıcı kitlesi zaten bu forumun üyeleri değil. önemli olan bu tasarımın diğer markalarca da tutulup, yayılması.
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Rouvax 4 yıl
Harika ya saat... Ama bilizm alabileceğimiz fiyatta değil.
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Captain_Ivy 4 yıl
saat üzerinden mesajları, mailleri okuyunca telefonda da okundu olarak gözüküyorsa sıkıntı yok.
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meego 4 yıl
Saatin kendisi daha güzelmiş
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Fenomenon 4 yıl
Saate neden bu kadar para verirler anlamıyorum, Yapığı şey zamanı göstermek 100 lira da olsa zamanı gösteriyor 1000 lira da olsa zamanı gösteriyor.
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Guest-FA9189F46 4 yıl Fenomenon
Fenomenon

Saate neden bu kadar para verirler anlamıyorum, Yapığı şey zamanı göstermek 100 lira da olsa zamanı gösteriyor 1000 lira da olsa zamanı gösteriyor.

Sizin gibi kişiler anlamaz hakaret olarak söylemedim
Genelde isviçre saati kullanıyorum alman saat firmaları beceremiyor saat işini eski rus saatleride iyidir tıkır tıkır çalışır tabikide pilli bir saate 5000 dolar vermek saçma ama iyi özellikli otomatik saate 5000 dolar verilir sonuçta arge emek ve el işçiliği var
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MSefa23 4 yıl
tasarımı fena değil ama fiyatı
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nblymbn 4 yıl
Aslında bakarsanız görünüş ve dizayn bakımından oldukça iyi tasarlanmış işlevselliği tartışılır tabi. Ben bi akıllı bileklik almayı planlıyordum daha öncede bir çok alışveriş yaptığım için teknosafrandan almaya karar verdim yarın siparişini vereceğim deneyimlerimi paylaşırım. teknosafran.net/...
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DeistSuat 4 yıl
Saat çok güzel be.
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frostburn 4 yıl
gece gorunce hemen sipariş vereyim dedim ama mont blank sitesi server bakımına girdi.
sabaha kaldı , bu gece heycandan uyuyamam artık ben :(
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