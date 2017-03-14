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Morötesi ışıkta parlayan kurbağa türü keşfedildi

Bilim insanları, Amazon’da yaşayan bir kurbağa türünün morötesi ışık altında parladığını keşfetti. Tür, genellikle su canlılarının sahip olduğu bu özelliğin daha yakından incelenebilmesini sağlayacak.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Emre Karakullukçu
Yazar
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Morötesi ışıkta parlayan kurbağa türü keşfedildi
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Dünyanın en çok canlı çeşitliliğine sahip olan bölgesinde, yani Amazon’da araştırmalarını sürdüren bilim insanları, morötesi ışık altında parlayan bir kurbağa türü keşfettiklerini duyurdular. Florışı özelliğine sahip olan bu kurbağa türünün ismi Hypsiboas punctatus.

Genellikle kırmızı, sarı ve beyaz noktalarla süslenmiş yeşil bir deriye sahip olan hypsiboas punctatus, bu sıra dışı özelliğini bir süredir saklıyormuş. Kurbağanın ender bulunan özelliği, derisindeki pigmentlerin detaylı bir şekilde incelenmesiyle ortaya çıkmış.

Bernardino Rivadavia Natural Sciences Museum’da görevli olan araştırmacılar, kurbağa üzerinde yaptıkları çalışmalarla amfibinin lenf bezinde, derisinde ve granduler salgılarında yeşil parlamanın gerçekleşmesini sağlayan üç farklı molekül bulmayı başardılar. 

Bilim insanları bu türün yaşadığı alandaki diğer kurbağa türlerinin de aynı özelliğe sahip olabileceğini düşünüyorlar. Yeni canlıların bulunmasıyla florışı özelliğinin canlıların hayatındaki önemi daha iyi bir şekilde anlaşılabilecek.


http://www.iflscience.com/plants-and-animals/worlds-first-fluorescent-frog-discovered-in-the-amazon/ Yorum Yaz
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redoracle 2 yıl en beğenilen
Dh soru cevap köşesi:
-Hocam oyuncu kasama led yerine bu kurbağayı taksam sıkıntı olur mu?

2 Yanıt Yanıtla +18
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halken 2 yıl
-Bakıyorum parlıyorsun bugün
-Sana da verseler mor ötesi ışık sen de parlarsın
-Yok. Ben parlamam kardeş. Racona ters.
-Büyük laf etme istersen.
-Yok parlamam yahu
-Ver şuna mor ötesi ışığı
-Parlıyom parlıyom. Tüh rezil olduk millete!
-Parlayacan tabi. Biz aynı tür kurbağa değil miyiz süperzeka!
-Doğru yahu. Unuttum.
-Parla yeşil yeşil...
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redoracle 2 yıl
Dh soru cevap köşesi vol 2:
-Hocam kurbağa nvidia yeşil versiyonlu,ben amd kasa toplayacağım sisteme uyar mı?
Ya da Amd kırmızısı kurbağa versiyonunu bulabilirmiyim?

1 Yanıt Yanıtla +1
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Mesudum 2 yıl redoracle
redoracle

Dh soru cevap köşesi vol 2:

-Hocam kurbağa nvidia yeşil versiyonlu,ben amd kasa toplayacağım sisteme uyar mı?
Ya da Amd kırmızısı kurbağa versiyonunu bulabilirmiyim?



Onlar bulunca sana satar
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redoracle 2 yıl en beğenilen
Dh soru cevap köşesi:
-Hocam oyuncu kasama led yerine bu kurbağayı taksam sıkıntı olur mu?

2 Yanıt Yanıtla +18
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kaazto28 2 yıl redoracle
redoracle

Dh soru cevap köşesi:
-Hocam oyuncu kasama led yerine bu kurbağayı taksam sıkıntı olur mu?



Olur da, mor ötesi ışık kullanacam diye daha fazla elekttrik faturası gelmeye
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aycibin 2 yıl redoracle
redoracle
Dh soru cevap köşesi:
-Hocam oyuncu kasama led yerine bu kurbağayı taksam sıkıntı olur mu?



yemini eksik etmezsen olur.tabi bir de eş lazım ona :)
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arel.gr 2 yıl
way, banknot gibi güvenlik özellikli
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