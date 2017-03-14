Morötesi ışıkta parlayan kurbağa türü keşfedildi

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Dünyanın en çok canlı çeşitliliğine sahip olan bölgesinde, yani Amazon’da araştırmalarını sürdüren bilim insanları, morötesi ışık altında parlayan bir kurbağa türü keşfettiklerini duyurdular. Florışı özelliğine sahip olan bu kurbağa türünün ismi Hypsiboas punctatus.

Genellikle kırmızı, sarı ve beyaz noktalarla süslenmiş yeşil bir deriye sahip olan hypsiboas punctatus, bu sıra dışı özelliğini bir süredir saklıyormuş. Kurbağanın ender bulunan özelliği, derisindeki pigmentlerin detaylı bir şekilde incelenmesiyle ortaya çıkmış.

Bernardino Rivadavia Natural Sciences Museum’da görevli olan araştırmacılar, kurbağa üzerinde yaptıkları çalışmalarla amfibinin lenf bezinde, derisinde ve granduler salgılarında yeşil parlamanın gerçekleşmesini sağlayan üç farklı molekül bulmayı başardılar.

Bilim insanları bu türün yaşadığı alandaki diğer kurbağa türlerinin de aynı özelliğe sahip olabileceğini düşünüyorlar. Yeni canlıların bulunmasıyla florışı özelliğinin canlıların hayatındaki önemi daha iyi bir şekilde anlaşılabilecek.

http://www.iflscience.com/plants-and-animals/worlds-first-fluorescent-frog-discovered-in-the-amazon/