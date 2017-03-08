Türk bilim insanları barutsuz silahta 1.500 metre/saniye hıza ulaştı

SDÜ Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Lütfi Öksüz ve beraberindeki ekip, metal cisimleri barut yerine elektromanyetik sistemle fırlatabilen silahta önemli bir hız iyileştirmesine imza attı. Yaklaşık 9 ay önce başlayan çalışmalar neticesinde 300 metre/saniye olarak açıklanan hızın 1.500 metre/saniye değerine çıkarıldığı duyuruldu.

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İlk cihazda bobine verilen akım ile oluşan elektromanyetik dalga, fırlatılacak malzemeye tekrar akım sağlıyor ve meydana gelen etkileşim neticesinde fırlatma işlemi gerçekleşiyordu. Uygulanan yeni raylı sistemde ise fırlatılacak malzeme iki ray arasına yerleştirilerek akım yardımıyla manyetik alan oluşması sağlanıyor. Böylelikle direkt etkileşim neticesinde bobinli sisteme nazaran yaklaşık 30 kat daha fazla hız sağlanıyor.

150 bin dolar harcanan barutsuz silahın hem savunma hem de saldırı amacıyla kullanılabileceğini, diğer taraftan trenlerin ve uydu fırlatma ekipmanlarının ray üzerinde gitmesini sağlayacak güç için de kullanılabileceğini dile getirdi. Benzer sistemlerin Amerika ve Rusya’da bulunduğunu söyleyen Türk bilim insanı, buradaki hızların saniyede 8-10 bin metre olduğunu söyledi. Hatırlayacağınız gibi Lütfi Öksüz ve ekibi, daha önce 30 bin dolarlık tıbbi aleti Konuyla ilgili açıklama yapan Öksüz,harcanan barutsuz silahın hemhem deamacıyla kullanılabileceğini, diğer taraftan trenlerin ve uydu fırlatma ekipmanlarının ray üzerinde gitmesini sağlayacak güç için de kullanılabileceğini dile getirdi. Benzer sistemlerin Amerika ve Rusya’da bulunduğunu söyleyen Türk bilim insanı, buradaki hızların saniyede 8-10 bin metre olduğunu söyledi. Hatırlayacağınız gibi Lütfi Öksüz ve ekibi, daha önce 30 bin dolarlık tıbbi aleti yerli imkanlarla üretmişlerdi.