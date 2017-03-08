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Türk bilim insanları barutsuz silahta 1.500 metre/saniye hıza ulaştı

Süleyman Demirel Üniversitesi’ndeki (SDÜ) araştırmacılar, içerisine konulan metal parçaları elektromanyetik sistem sayesinde 1.500 metre/saniye hızla fırlatabilen barutsuz silah geliştirdi.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
9,9b
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51
Savunma Sanayi
Cihan Pehlivan
Haber Editörü
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SDÜ Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Lütfi Öksüz ve beraberindeki ekip, metal cisimleri barut yerine elektromanyetik sistemle fırlatabilen silahta önemli bir hız iyileştirmesine imza attı. Yaklaşık 9 ay önce başlayan çalışmalar neticesinde 300 metre/saniye olarak açıklanan hızın 1.500 metre/saniye değerine çıkarıldığı duyuruldu.
Ayrıca Bkz. "Siber güvenlik için ilk "beyaz hacker" grubu devlet bünyesine katılıyor"
İlk cihazda bobine verilen akım ile oluşan elektromanyetik dalga, fırlatılacak malzemeye tekrar akım sağlıyor ve meydana gelen etkileşim neticesinde fırlatma işlemi gerçekleşiyordu. Uygulanan yeni raylı sistemde ise fırlatılacak malzeme iki ray arasına yerleştirilerek akım yardımıyla manyetik alan oluşması sağlanıyor. Böylelikle direkt etkileşim neticesinde bobinli sisteme nazaran yaklaşık 30 kat daha fazla hız sağlanıyor.
Türk bilim insanları barutsuz silahta 1.500 metre/saniye hıza ulaştı
 
Konuyla ilgili açıklama yapan Öksüz, 150 bin dolar harcanan barutsuz silahın hem savunma hem de saldırı amacıyla kullanılabileceğini, diğer taraftan trenlerin ve uydu fırlatma ekipmanlarının ray üzerinde gitmesini sağlayacak güç için de kullanılabileceğini dile getirdi. Benzer sistemlerin Amerika ve Rusya’da bulunduğunu söyleyen Türk bilim insanı, buradaki hızların saniyede 8-10 bin metre olduğunu söyledi. Hatırlayacağınız gibi Lütfi Öksüz ve ekibi, daha önce 30 bin dolarlık tıbbi aleti yerli imkanlarla üretmişlerdi.

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javaprof 2 yıl revere
revere
barutsuz silah nasıl yapılır bilal erdoğana açıklar gibi açıklıyorum
1 önce bir bilgisayar bulunur
2 sonra windows yüklü mü değil mi kontrol edilir
3 windows yüklü ise chrom explorer opera gibi browserlar edinilir
4 sonra www.google.com.tr yazılır
5 google penceresinde arama kısmına youtube.com yazılır
6 açılan youtube sayfasında arama kısmına "homemade railgun" yazılır
7 5 senelik 16 yaşında bebelerin 50 dollara yaptığı prototip görülür
8 forum.donanimhaber.com a girilir ve dünya bizi kıskanıyor konuları açılır



peki videodaki 1500m/s hıza ulaşıyor mu?
reverebarutsuz silah nasıl yapılır bilal erdoğana açıklar gibi açıklıyorum1 önce bir bilgisayar bulunur2 sonra windows yüklü mü de...
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2 Yanıt Yanıtla +64
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fuujitsu 2 yıl
Böyle üretken insanların daha fazla desteklenmesi lazım.
Yanıtla +25
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WB 2 yıl
Yorumlarda "ehonomi coh eyi" ve avrupa bizi giskanii" eksik kalmis gorunuyor


Hadi yazin da dagilalim
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1 Avatar
Cowinenge 2 yıl
Ya ne salak insanlar var sizin yeriniz bilim yada teknoloji bölümü değil gidin şuradan.. Konuya gelirsek 5 katı bi hız kazanımı olmuş sanırım çok iyi değerler tecrübenin üzerine katarak ilerliyorlar inşallah çok daha hizlandirabilirler kısa sürede. Keşke ekiplerinde yer alabilsem yada staj falan verseler
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Yağsız Makarna 2 yıl
Arkadaş linux dağıtımlarından da habersiz. Seni cahil herif git Youtube dan silah yap kafana sık
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SEO-Uzmanı 2 yıl
bunun bir üst seviyesi !
tesla güç kalkanı !
hadi bunu yapın bakalım !
donanimhaber.com/...
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hamunpatra 2 yıl
Arkadaşlar revire denen şahsı kaale almayın. Kendisi ajan provokatördür.
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FRAPS_TR 2 yıl
Guzel bir gelişme , keşke teknolojide daha fazla söz sahibi olabilsek. Böyle üretken insanların arkasında durmak gerek.
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makbulut 2 yıl
Forum siyaset alanı olmuş mübarek. Hepiniz Falancaların oğlu ....... Mühendis oldu denen çocuklarsınız. İnsanlarımız övgüyü hak etmiyor zihniyetimiz bozuk. Aslında övgüyü hak ediyoruz. Beğenmediğiniz Çin bile her şeyi kopyalayıp ürünlerini geliştirdi. Ekonomik olarak en üst düzeye geldi. Türkiye de bir şey için geliştirme yapılmaya çalışılırsa hemen hopluyorsunuz. Gelişmek büyümek söz sahibi olmak birilerinin zoruna gidiyor. Hele ki bu konuda internette klavye delikanlıları o kadar çok ki. Özel olarak maaşa bağlanmış kişiler var. Lanet olsun.
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shegenli chingen 2 yıl
bu silah rusyada yapıldı diye okumustum biyerden
1 Yanıt Yanıtla
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CWaRRioR 2 yıl shegenli chingen
shegenli chingen

bu silah rusyada yapıldı diye okumustum biyerden

Zaten bu silahlar yeni değil, bilinen bir teknoloji. Geçen sene, belki önceki sene Amerika'da geliştirilen silahın belgeselini izlemiştim.

İlk olması şart değil tabi, dünyaya ayak uydurmak gerek.
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WB 2 yıl
Bunun borla calisani habele hubele, 2023 ahuahaha hayir diycez biz..
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ClassımDeğilsin 2 yıl
Eger olurda boyle ilerde devlet yoneticisi olursam, ulkede bilim insanlarina, calismalarina, devlet millet adina ugrasan insanlara bok atan ne kadar bok torbasi varsa hepsini bu ulkeden ya miktiredecem yada astiracagim. Insan sunlarin yorumlarina bakarken bile delleniyor
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yugams 2 yıl
aga helal olsun bir şekilde bir şeyler yapmak gerek ulan bu çalışmaları yapanlar akp liymiş gibi davranmayın bu adamlar ülkenin ortak paydaları siyaset ayrı din ayrı / siyaset ayrı bilim ayrı inatla her şeyi bir birine karıştırıyorsunuz .......
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