Moto Maker kendinize özel Moto 360 akıllı saatinizi tasarlama imkanı sunuyor

Motorola'nın cihazlarını özelleştirmek için sunduğu servis Moto Maker bir süredir Moto X modeli için kullanıcı özelleştirmelerine destek veriyordu. Son gelişme ile Moto 360 akıllı saati de Moto Maker ile özelleştirilmeye açıldı.

Özelleştirme ile 3 adet kasa, 9 adet kordon ve 14 adet arayüz seçenekleri arasında kombinasyonlar oluşturulabiliyor. En pahalı kombinasyon 329 dolara ulaşırken en ucuzu ise 249 dolar fiyata sahip oluyor. Özelleştirme seçenekleri arasında metal kordon ve kordonun kalınlık seçenekleri yer alırken kasa kısmında ise altın rengi kaplaması bulunuyor.

Şimdilik yalnızca ABD için gönderim yapan hizmete ulaşmak ve Moto 360 özelleştirmesini denemek için buraya tıklayınız