Motorola, 2048 x 1536 ekran çözünürlüğüne sahip 10.1-inç tablet hazırlıyor

Tablet bilgisayar dünyasındaki rekabet son çeyrekle birikte daha da artacak gibi görünüyor. iPad 3'le ilgili iddiaların ardı arkası kesilmezken bugün önemli bir bilgi geldi ve Motorola'nın 10.1-inç büyüklüğünde ve 2048 x 1536 piksel çözünürlüğünde 4:3 ekrana sahip yeni bir tablet üzerinde çalıştığı onaylandı. Şu anki Xoom modelinden daha ince bir yapıda olacak yeni tablet, Android'in Ice Cream Sandwich (4.0) sürümüyle çalışacak.





Son çeyrekte çıkması beklenen Ice Cream Sandwich ile Google, akıllı telefonlar için çıkan Gingerbread ve tabletler için hazırlanan Honeycomb sürümlerini birleştirme yoluna gidecek. Yıl sona ermeden önce pazara girmesi beklenen yeni tabletin Xoom 2 olarak isimlendirilip isimlendirilmeyeceği hakkında henüz net bir bilgi bulunmuyor ancak mevcut bilgilere göre muhtemelen Nvidia'nın 4 çekirdekli Tegra 3 platformundan güç alacak.