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Motorola, 2048 x 1536 ekran çözünürlüğüne sahip 10.1-inç tablet hazırlıyor

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
12,6b
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20
Taşınabilir Bilgisayarlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Tablet bilgisayar dünyasındaki rekabet son çeyrekle birikte daha da artacak gibi görünüyor. iPad 3'le ilgili iddiaların ardı arkası kesilmezken bugün önemli bir bilgi geldi ve Motorola'nın 10.1-inç büyüklüğünde ve 2048 x 1536 piksel çözünürlüğünde 4:3 ekrana sahip yeni bir tablet üzerinde çalıştığı onaylandı. Şu anki Xoom modelinden daha ince bir yapıda olacak yeni tablet, Android'in Ice Cream Sandwich (4.0) sürümüyle çalışacak.

Son çeyrekte çıkması beklenen Ice Cream Sandwich ile Google, akıllı telefonlar için çıkan Gingerbread ve tabletler için hazırlanan Honeycomb sürümlerini birleştirme yoluna gidecek. Yıl sona ermeden önce pazara girmesi beklenen yeni tabletin Xoom 2 olarak isimlendirilip isimlendirilmeyeceği hakkında henüz net bir bilgi bulunmuyor ancak mevcut bilgilere göre muhtemelen Nvidia'nın 4 çekirdekli Tegra 3 platformundan güç alacak. 

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olağan_şüpheli 8 yıl en beğenilen Nightmare70
Nightmare70

Anasını satım 23 inç ekranda 1920x1080 kullanıyoruz adalet mi bu :))


yetmiyor mu



bence bu kadar yüksek çözünürlük cok gereksiz...

kötüledim ya basın eksiyi anasını satim...
Nightmare70Anasını satım 23 inç ekranda 1920x1080 kullanıyoruz adalet mi bu :))yetmiyor mu
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radiko1 8 yıl
Ne bu ya .. O küçük ekranda o kadar piksel.
Bu tabletleri insan kullanacak insan..:))
MOTOROLA...
Yeni gözlüğümü almışım zaten .. Masraf çıkartma bana..
Hakkaten ha.. herşeyin aşırısı zarar.. Geçenlerde arkadaşta 22 inçlik mönitordü. herhalde internete gireyim dedim sayfa ortada yanlar bomboş.. Neyseki bu 4-3 monitor imiş.
Büyüklüğü fazla olduğundan Sayfayı kapatmak için ve başlata basmak için kafayı döndürüp durdum. Boynum ağrıdı vallahi. Bunda ise iconları büyütmek şart olacak.
Tabii yapabilirlerse..
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Mobile Prof. 8 yıl

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DH Misafiri 8 yıl
ilk önce plazma tv ve led tvlere o çözünürlüğü koysunlar ondan sonra tablete sıra gelır bune ya:))
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grafiker 8 yıl
öyle demeyin arkadaşlar basit bir örnek ile ı phone ve diğer telefonlar arasında da çözünürlük farkı var ve baya ayırt edliyor hoş onda PPI da yüksek esas fark ondan kaynaklanıyor ama yinede yüksek çözünürlüklü aletleri seviyorum.
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wentworthscofield 8 yıl
motorolanın stili telefonlara pek uymuyor ama tabletlerde çok iyi oluyor

böyle bir şey yaparsa gözümde değeri bir kat daha artar motorolanın
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DH Misafiri 8 yıl
Yahu daha yeni Asus Transformer aldım. Eskidi mi şimdi teknolojisi :( ?
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Freeline 8 yıl
Bu çözünürlükle tegra 3 bile zor başeder bence hurafe bunlar 1080p dir max ayrıca düz kalitesz tft kullanmaya devam ederse yüzüne kimse bakmaz.
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italian_61_ 8 yıl
ahmt_frk_asln arkadasımın da dedıgı gıbı küçük ekranlarda bu görüntü temizliği ayırt edilemiyor zaten bu cozunurluklerı lcd ve led lerde neden kullanmazlar anlamam...film oyun tv zevk kac katı artar acaba...yoksa 3D tvlerın gelısmıs versıyonlarındakı cozunurlukmu bu..???:D
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siyahtemas 8 yıl
bence de çok gereksiz, cihazı inceltip hafifletmeliler...
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Nightmare70 8 yıl
Anasını satım 23 inç ekranda 1920x1080 kullanıyoruz adalet mi bu :))
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olağan_şüpheli 8 yıl Nightmare70
Nightmare70

Anasını satım 23 inç ekranda 1920x1080 kullanıyoruz adalet mi bu :))


yetmiyor mu



bence bu kadar yüksek çözünürlük cok gereksiz...

kötüledim ya basın eksiyi anasını satim...
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Guest 8 yıl
teknoloji bir yerden sonra sapıtıyor galiba. 10.1" ekranda 1080p ile 720p'yi bile göz çok zor ayırt eder hatta %99,9 insanlar ayırt edemez. 2048*1536 çok gereksiz.
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Python 8 yıl
Tegra 3 olsa dahil bu çözünürlükte kesinlikle yetersiz,artık 2 işlemcilimi yaparlar,içini farklı bir donanımla yapıp bide sogutucumu takarlar,bilemem ama eminimki şuan bu çözünürlük tablet için hernekadar baş döndürücü gözüksede,cpu gpu mimarilerinin dahada ilerlemesi şart,bir kaç senede bunun olacağını sanmıyorum.
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