Motorola Droid 2: 1GHz işlemci, 512MB bellek ve Android 2.2

Android platformuyla üzerindeki ölü toprağını atan ve yeniden yükselişe geçen Motorola, uluslararası başarı elde eden Droid modelinin devamı olarak geliştirdiği Droid 2 modelini duyurdu. Fiziksel klavyesi, yüksek ses kalitesi ve hız aşırtılabilir güçlü işlemcisi gibi detaylarla Android dünyasının en başarılı telefonlarından biri olarak gösterilen Droid modelinin takipçisi olan Droid 2, ilk modeldeki kimi eksikleri giderirken, hem tasarım hem de donanımsal yenilikleriyle artan rekabete ayak uydurmaya çalışıyor. Geçtiğimiz ay çıkan Samsung Galaxy S ve HTC'nin aylardır piyasada olmasına rağmen liderlik iddiasını sürdürebilecek kadar güçlü olan EVO 4G modellerini karşı Motorola'nın cevabı niteliğindeki Droid 2, Froyo kod adlı Android 2.2 işletim sistemiyle geliyor ve çoklu ortam özelliklerini profesyonellere yönelik detaylarla buluşturuyor.

Tasarım açısından ilk model ile önemli benzerlikler taşıyan Droid 2'de en büyük farkın fiziksel tuş takımında olduğunu ve pek kullanışlı olmadığı yönünde çeşitli eleştriler alan optik joystik butonunu kaldırıldığını görüyoruz. Köşeli hatlara sahip olan telefon, 480 x 854 piksel çözünürlüğünde 3.7-inç çoklu dokunmatik kapasitif ekrana sahip. Droid ile kıyaslandığında işlemci hızı ve bellek kapasitesi iki kat arttırılarak sırasıyla 1GHz'e ve 512MB'a çıkartılan Droid 2, teknik donanım açısından bugün paranın alabileceği en güçlü Android telefonlardan birisi olarak dikkat çekiyor. 116.3 x 60.5 x 13.7 mm boyutlarında ve 169 gram ağırlığında olan Droid 2, akıllı telefon pazarındaki en hafif telefon olmasa da kasasının altında fiziksel QWERTY klavye barındırdığını unutmamak gerekiyor zira Motorola'ya göre fiziksel klavye, profesyoneller için oldukça önemli bir detay.

Motorola Droid 2, 5 Megapiksel çözünürlüğünde kameraya sahip. 2592?1944 piksel çözünürlüğünü destekleyen oto-fokus özellikli kamera, Motorola'dan yapılan açıklamaya göre "DVD" kalitesinde video kaydı yapabiliyor. Daha iyi görüntü için imaj sabitleme, geo-tagging ile fotoğrafa konum bilgisi ekleme ve yüz tanıma gibi ekstra özelliklere de sahip olan kameranın, Droid modelinin çekim yetenekleri de dikkate alındığında pek çok kullanıcı için tatminkar sonuçlar vereceği belirtiliyor. Akıllı telefon pazarındaki modern pek çok telefondan farklı olarak ikinci kameraya sahip olmayan Droid 2, 8GB depolama kapasitesi ile geliyor ancak microSD kart ile depolama kapasitesi 32GB'a kadar arttırılabiliyor. Kablosuz iletişim için 802.11n WiFi ve Bluetooth 2.1 desteğine sahip olan telefon DLNA özelliği ile uyumlu cihazlara kablosuz dosya aktarımında bulunabiliyor.

Droid 2 için üzerinde durulan en dikkat çekici detaylardan biri de Flash 10.1 desteği. Android 2.2 işletim sisteminin bu avantajından istifade eden telefon, Flash 10.1 tabanlı videoları akıcı bir şekilde oynatabiliyor. Güçlü donanım alt yapısı ve Android Market'ten elde edebilecek RockPlayer gibi uygulamalar sayesinde DVD kalitesindeki pek çok videoyu akıcı bir şekilde oynatabilen Droid 2, önemli bir güncleleme olarak 3G hotspot/tethering yeteneğine de sahip. Hatırlanacağı üzere Droid modelinde olmayan bu özellik sayesinde 3G bağlantı farklı cihazlara paylaştırılabiliyor. Yakınlık sensörü ve ivme ölçere sahip olan Droid 2, aynı zamanda dijital pusula gibi detayları da bünyesinde barındırıyor. 3.5mm kulaklık girişine ve miniUSB portuna sahip olan telefonun altı çizilen bir diğer önemli özelliği ise Swype klavye desteği ile alternatif kullanm metodu sunabiliyor olması.

Android tabanlı diğer telefonların desteklediği tüm müzik ve resim formatlarıyla uyumlu olan Droid 2, MOTOBLUR ara birimiyle geliyor. Standart olarak 1400 mAh kapasiteli Li-Po pil ile gelen Motorola Droid 2'nin 315 saaate kadar bekleme ve 10 saate kadar konuşma süresi sunduğu belirtiliyor. CDMA 800 / 1900 ve CDMA2000 1xEV-DO ağlarına destek veren ve GSM alt yapısı ile uyumlu olmayan Droid 2 şu an için Amerika'ya özgü bir telefon olsa da Motorola'nın uluslarası bir versiyon çıkarması da kuvvetle muhtemel görünüyor. Bu arada Motorola ve Verizon, Droid 2'nin özel Star Wars içeriğine sahip olan ve sınırlı sayıda hazırlanan RD-D2 versiyonunu da Eylül ayında satışa sunacaklar. Motorola Droid 2, Amerika pazarında farklı data planlarıyla kullanıma sunulurken, sözleşmeli satış fiyatın 199.99$ olduğu da açıklanan detaylar arasında yer alıyor.