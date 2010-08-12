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Motorola Droid 2: 1GHz işlemci, 512MB bellek ve Android 2.2

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Cep Telefonları
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Android platformuyla üzerindeki ölü toprağını atan ve yeniden yükselişe geçen Motorola, uluslararası başarı elde eden Droid modelinin devamı olarak geliştirdiği Droid 2 modelini duyurdu. Fiziksel klavyesi, yüksek ses kalitesi ve hız aşırtılabilir güçlü işlemcisi gibi detaylarla Android dünyasının en başarılı telefonlarından biri olarak gösterilen Droid modelinin takipçisi olan Droid 2, ilk modeldeki kimi eksikleri giderirken, hem tasarım hem de donanımsal yenilikleriyle artan rekabete ayak uydurmaya çalışıyor. Geçtiğimiz ay çıkan Samsung Galaxy S ve HTC'nin aylardır piyasada olmasına rağmen liderlik iddiasını sürdürebilecek kadar güçlü olan EVO 4G modellerini karşı Motorola'nın cevabı niteliğindeki Droid 2, Froyo kod adlı Android 2.2 işletim sistemiyle geliyor ve çoklu ortam özelliklerini profesyonellere yönelik detaylarla buluşturuyor.

Motorola Droid 2: 1GHz işlemci, 512MB bellek ve Android 2.2
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Tasarım açısından ilk model ile önemli benzerlikler taşıyan Droid 2'de en büyük farkın fiziksel tuş takımında olduğunu ve pek kullanışlı olmadığı yönünde çeşitli eleştriler alan optik joystik butonunu kaldırıldığını görüyoruz. Köşeli hatlara sahip olan telefon, 480 x 854 piksel çözünürlüğünde 3.7-inç çoklu dokunmatik kapasitif ekrana sahip. Droid ile kıyaslandığında işlemci hızı ve bellek kapasitesi iki kat arttırılarak sırasıyla 1GHz'e ve 512MB'a çıkartılan Droid 2, teknik donanım açısından bugün paranın alabileceği en güçlü Android telefonlardan birisi olarak dikkat çekiyor. 116.3 x 60.5 x 13.7 mm boyutlarında ve 169 gram ağırlığında olan Droid 2, akıllı telefon pazarındaki en hafif telefon olmasa da kasasının altında fiziksel QWERTY klavye barındırdığını unutmamak gerekiyor zira Motorola'ya göre fiziksel klavye, profesyoneller için oldukça önemli bir detay.

Motorola Droid 2, 5 Megapiksel çözünürlüğünde kameraya sahip.  2592?1944 piksel çözünürlüğünü destekleyen oto-fokus özellikli kamera, Motorola'dan yapılan açıklamaya göre "DVD" kalitesinde video kaydı yapabiliyor. Daha iyi görüntü için imaj sabitleme, geo-tagging ile fotoğrafa konum bilgisi ekleme ve yüz tanıma gibi ekstra özelliklere de sahip olan kameranın, Droid modelinin çekim yetenekleri de dikkate alındığında pek çok kullanıcı için tatminkar sonuçlar vereceği belirtiliyor. Akıllı telefon pazarındaki modern pek çok telefondan farklı olarak ikinci kameraya sahip olmayan Droid 2, 8GB depolama kapasitesi ile geliyor ancak microSD kart ile depolama kapasitesi 32GB'a kadar arttırılabiliyor. Kablosuz iletişim için 802.11n WiFi ve Bluetooth 2.1 desteğine sahip olan telefon DLNA özelliği ile uyumlu cihazlara kablosuz dosya aktarımında bulunabiliyor.

Motorola Droid 2: 1GHz işlemci, 512MB bellek ve Android 2.2
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Droid 2 için üzerinde durulan en dikkat çekici detaylardan biri de Flash 10.1 desteği. Android 2.2 işletim sisteminin bu avantajından istifade eden telefon, Flash 10.1 tabanlı videoları akıcı bir şekilde oynatabiliyor. Güçlü donanım alt yapısı ve Android Market'ten elde edebilecek RockPlayer gibi uygulamalar sayesinde DVD kalitesindeki pek çok videoyu akıcı bir şekilde oynatabilen Droid 2, önemli bir güncleleme olarak 3G hotspot/tethering yeteneğine de sahip. Hatırlanacağı üzere Droid modelinde olmayan bu özellik sayesinde 3G bağlantı farklı cihazlara paylaştırılabiliyor. Yakınlık sensörü ve ivme ölçere sahip olan Droid 2, aynı zamanda dijital pusula gibi detayları da bünyesinde barındırıyor. 3.5mm kulaklık girişine ve miniUSB portuna sahip olan telefonun altı çizilen bir diğer önemli özelliği ise Swype klavye desteği ile alternatif kullanm metodu sunabiliyor olması.

Android tabanlı diğer telefonların desteklediği tüm müzik ve resim formatlarıyla uyumlu olan Droid 2, MOTOBLUR ara birimiyle geliyor. Standart olarak 1400 mAh kapasiteli Li-Po pil ile gelen Motorola Droid 2'nin 315 saaate kadar bekleme ve 10 saate kadar konuşma süresi sunduğu belirtiliyor. CDMA 800 / 1900 ve CDMA2000 1xEV-DO ağlarına destek veren ve GSM alt yapısı ile uyumlu olmayan Droid 2 şu an için Amerika'ya özgü bir telefon olsa da Motorola'nın uluslarası bir versiyon çıkarması da kuvvetle muhtemel görünüyor. Bu arada Motorola ve Verizon, Droid 2'nin özel Star Wars içeriğine sahip olan ve sınırlı sayıda hazırlanan RD-D2 versiyonunu da Eylül ayında satışa sunacaklar. Motorola Droid 2, Amerika pazarında farklı data planlarıyla kullanıma sunulurken, sözleşmeli satış fiyatın 199.99$ olduğu da açıklanan detaylar arasında yer alıyor.


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DH Misafiri 8 yıl
ARKADAŞLAR TELEFONUN TASARIMI COK İYİ ÖZELLİKLERİ İLE BİRLİKTE İLK ÖNCE Bİ ELİNİZE ALIN ONDAN SONRA YORUM YAPIN
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northernlights 8 yıl
Telefon güzel görünüyor, Türkiye'ye de gelse keşke.
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lapya 9 yıl
arkadaslar droid 2 cdma teknoljisiyle calisiyor, sadece amerikada calisir. bizim ulkemizde calisacak versiyonun ismi milestone 2 ve satista su anda...

expansys.com/...
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Dr.Hannibal 9 yıl
MOTOROLA ,I PHONE DEN DAHA USTUN BENCE ANCAK MOTOROLANIN TASARIMCILARI ESTETIKDEN COK UZAKLAR

FIZIKSEL KLAVYE BOZMUS OLMAMIS HIC GEREGI YOK DU
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Jason Becker 9 yıl

Dr.Hannibal

MOTOROLA ,I PHONE DEN DAHA USTUN BENCE ANCAK MOTOROLANIN TASARIMCILARI ESTETIKDEN COK UZAKLAR

FIZIKSEL KLAVYE BOZMUS OLMAMIS HIC GEREGI YOK DU


ihtiyacın yoksa kapatırsın bu kadar basit ki eminim bu telefonu alan kişilerin %95'i klavyeyi çokca kullanacak.
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_KadirşinaS_ 9 yıl

Dr.Hannibal
MOTOROLA ,I PHONE DEN DAHA USTUN BENCE ANCAK MOTOROLANIN TASARIMCILARI ESTETIKDEN COK UZAKLAR

FIZIKSEL KLAVYE BOZMUS OLMAMIS HIC GEREGI YOK DU

Lütfen artık her yeni çıkan telefonu hemen iphone ile kıyaslamayın. Hem teknolojiyi bilmem kaç sene geriden takip ediyor deniliyor bu iphone için ama hem de her zaman piyasanın referans noktası oluyor. Nasıl iş anlayamıyorum. Sonra birileri çıkıp iphone lehine yorum yazınca hemen " aha bu da apple fan'ı" diye yaftalanıyor. Ve konular bitmek bilmeyen kısır tartışmalara dönüşüyor. Piyasada donanımsal olarak güçlü olan ve yazılımsal olarak da droid2'ye denk olan; galaxy s, htc evo, htc desire, nokia n8,SE X10 gibi bir ton model var. Artık yeni çıkan cihazları bunlarla kıyaslayın. Motorola bunlara rakip olsun.
Saygılar.
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Unimmortal 9 yıl
so good
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cuqumeL 9 yıl
Güzel telefon ama HTC'den vazgememi sağlayacak güzellikte değil..
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ShafakCool 9 yıl
Droid modelleri Amerika hariç satışa çıkmıyor maalesef!
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gduman 9 yıl

safak951

Droid modelleri Amerika hariç satışa çıkmıyor maalesef!


droid modeli avrupada milestone adıyla satışta..
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sotoxs 9 yıl
amerikaya özgü tel uluslararası versiyonu da çıkar, Türkiye'ye özgü fiyatlarla şüphesiz.
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Peerless 9 yıl
Sağlam telefon olmuş.Özellikleri itibariyle ve qwerty klavyeli olmasıyla ön plana çıkacak bir model.
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ÇVK 9 yıl
Tasarım gerçekten kötü.
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marikanwap 9 yıl
Gerçekten çok güzel ve çok iddialı bir cihaz. Motorola üzerindeki ölü toprağı attı harbiden:)
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T®an©e Addi©T 9 yıl

Death666

Tasarım gerçekten kötü.

bende begenemedim maalesef.ama özellikler güzel
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Nef'i 9 yıl
Telefon tasarım ve donanımsal özellikleri açısından iyi.Motorola kaybettiği pazar payının bir kısmını bu telefonla tekrar kazanabilir.
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