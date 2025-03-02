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    Nothing Phone (3a) serisinin fiyatları ortaya çıktı

    Nothing Phone (3a) serisi önümüzdeki hafta küresel olarak piyasaya sürülecek. Tasarım ve özellikler anlamında önemli değişiklikler içerecek olan serinin fiyatları tanıtımdan önce ortaya çıktı.
    Nothing Phone (3a) serisinin fiyatları ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Nothing Phone (3a) serisi önümüzdeki hafta küresel olarak piyasaya sürülecek. Tasarım ve özellikler anlamında önemli değişiklikler içerecek olan serinin fiyatları tanıtımdan önce ortaya çıktı.

    SmartPrix'e göre Nothing Phone (3a)'nın 8 GB/128 GB varyantı Hindistan'da 285 dolar, 8 GB/256 GB varyantı 310 dolar fiyatla satılacakken, en üst düzey 12 GB/256 GB versiyonu 330 dolar fiyat etiketiyle satışa sunulacak.

    Nothing Phone (3a) Pro'nun ise 8GB/128GB versiyonu için 365 dolar, 8GB/256GB için 390 dolar ve 12GB/256GB için 410 dolar fiyattan satışa çıkacağı belirtiliyor.

    Nothing Phone (3a) ve Phone (3a) Pro neler sunacak?

    Telefonların tasarımına baktığımızda, Nothing Phone (3a), Phone (2a)'yı temel alan bir tasarıma sahip olacakken, Phone (3a) Pro tamamen yeni bir tasarım ile piyasaya sürülecek.

    Nothing Phone (3a) serisinin fiyatları ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Her iki cihazın da Qualcomm'un Snapdragon 7s Gen 2 işlemcisinden güç alacağı belirtiliyor. Ön tarafta, 120 Hz yenileme hızına, Panda Glass korumasına ve 3.000 nitlik bir tepe parlaklığa sahip 6,77 inçlik bir AMOLED ekran yer alacak.

    Kamera tarafında, her iki modelde 50 MP ana sensör ve 8 MP ultra geniş açı lens ortak olarak bulunurken, Pro varyantı 3x optik yakınlaştırma sunan 50 MP periskop telefoto lensle daha gelişmiş bir kamera deneyimi sunacak.

    Her iki telefon da 5.000 mAh kapasiteli piller gelecek ve belirtildiğine göre 56 dakikada tamamen şarj olabilecek. Nothing ayrıca Essential Space isimli özel bir tuşa bağlı bir özellikten bahsetti ancak detay vermedi. Son olarak, telefonların kutudan Android 15 tabanlı Nothing OS 3 ile çıkacağını belirtelim.

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