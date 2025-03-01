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Tam Boyutta Gör Samsung, amiral gemisi Galaxy S24 serisi için Android 15 tabanlı One UI 7’yi hâlâ test ediyor. Ancak bazı uygun fiyatlı modeller One UI 7 yüklü gelirken bazıları daha eski One UI sürümüyle geliyor. İyi haber şu ki; One UI 6.1 ile gelen Galaxy M16 5G, şaşırtıcı bir şekilde 6 nesil işletim sistemi yükseltmesi, 6 yıl güvenlik güncellemesi alacak.

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Samsung Galaxy M16, 2030'a kadar güncelleme alacak

Bu, Samsung Galaxy M16 5G telefonun 2030’a kadar yazılım desteği alacağı anlamına geliyor. Samsung'un bütçe dostu telefona uzun yazılım desteği verecek olması güzel ancak şirketin Galaxy S24 gibi üst seviye cihazlarında One UI 7 güncellemesini hâlâ sunamadığını da hatırlatmak gerek.

Samsung Galaxy M16 neler sunuyor?

Galaxy M16 5G, MediaTek Dimensity 6300 5G işlemciden güç alıyor. 6/8 GB RAM, FHD+ 90 Hz 6.7 inç Super AMOLED ekran, 5000 mAh batarya, üçlü arka kamera (50MP birincil + 5MP ultra geniş + 2MP makro), 13MP ön kamera ve yanda parmak izi okuyucuyla geliyor.

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Samsung, 130 dolarlık telefonuna 6 yıl güncelleme verecek