Samsung, 130 dolarlık telefonuna 6 yıl güncelleme verecek

Samsung Galaxy M16, 2030'a kadar güncelleme alacak
Bu, Samsung Galaxy M16 5G telefonun 2030’a kadar yazılım desteği alacağı anlamına geliyor. Samsung'un bütçe dostu telefona uzun yazılım desteği verecek olması güzel ancak şirketin Galaxy S24 gibi üst seviye cihazlarında One UI 7 güncellemesini hâlâ sunamadığını da hatırlatmak gerek.
Samsung Galaxy M16 neler sunuyor?
Galaxy M16 5G, MediaTek Dimensity 6300 5G işlemciden güç alıyor. 6/8 GB RAM, FHD+ 90 Hz 6.7 inç Super AMOLED ekran, 5000 mAh batarya, üçlü arka kamera (50MP birincil + 5MP ultra geniş + 2MP makro), 13MP ön kamera ve yanda parmak izi okuyucuyla geliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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