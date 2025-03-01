Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Samsung, 130 dolarlık telefonuna 6 yıl güncelleme verecek

    Samsung, Galaxy S24 serisi için One UI 7 testlerini sürdürürken, yeni telefonlarını Android 15 ile gönderiyor. Hatta şirket, yeni uygun fiyatlı telefonuna 6 yıl güncelleme sözü verdi.
    Samsung Galaxy M16 5G telefon 6 yıl güncellemesi Tam Boyutta Gör
    Samsung, amiral gemisi Galaxy S24 serisi için Android 15 tabanlı One UI 7’yi hâlâ test ediyor. Ancak bazı uygun fiyatlı modeller One UI 7 yüklü gelirken bazıları daha eski One UI sürümüyle geliyor. İyi haber şu ki; One UI 6.1 ile gelen Galaxy M16 5G, şaşırtıcı bir şekilde 6 nesil işletim sistemi yükseltmesi, 6 yıl güvenlik güncellemesi alacak.

    Samsung Galaxy M16, 2030'a kadar güncelleme alacak

    Bu, Samsung Galaxy M16 5G telefonun 2030’a kadar yazılım desteği alacağı anlamına geliyor. Samsung'un bütçe dostu telefona uzun yazılım desteği verecek olması güzel ancak şirketin Galaxy S24 gibi üst seviye cihazlarında One UI 7 güncellemesini hâlâ sunamadığını da hatırlatmak gerek.

    Samsung Galaxy M16 neler sunuyor?

    Galaxy M16 5G, MediaTek Dimensity 6300 5G işlemciden güç alıyor. 6/8 GB RAM, FHD+ 90 Hz 6.7 inç Super AMOLED ekran, 5000 mAh batarya, üçlü arka kamera (50MP birincil + 5MP ultra geniş + 2MP makro), 13MP ön kamera ve yanda parmak izi okuyucuyla geliyor.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    HAVELSAN’ın yeni İHA’sı BULUT envantere girdi

    Profil resmi
    Thomas Anderson 3 saat önce

    Galaxy A36 ya yükseliyorum

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    bim kar zinciri booking güvenilir mi far cry 5 türkçe yama hbpos nedir bilerek hikayeye bakmamak

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    Nothing Phone 1
    Nothing Phone 1
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Altındaki Laptoplar
    Lenovo V14 G4
    Lenovo V14 G4
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum