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    Honor kullanıcılarına müjde: 7 yıllık Android güncelleme desteği başlıyor

    Huawei’den ayrıldıktan sonra Android pazarında yükselişini sürdüren Honor, yenilikçi telefonlarıyla dikkat çekiyor. Firma, şimdi de kullanıcılarına daha uzun yazılım desteği sunmaya hazırlanıyor
    Honor Alpha Plan Tam Boyutta Gör
    Kısa süreli güncellemelerle eleştirilen Android ekosistemi, son yıllarda Apple’ın uzun vadeli güncelleme modeline yaklaşmaya başladı. Geçtiğimiz yıl içerisinde Google ve Samsung’un 7 yıllık güncelleme programına geçmesinin ardından Honor da bu programa katılacağını duyurdu.

    Honor’un güncelleme politikası değişiyor

    Samsung ve Google, bir süredir akıllı telefonları için uzun vadeli güncelleme desteği sunarken, OnePlus, Oppo ve Honor gibi markalar bu modele henüz tam olarak geçmemişti. Ancak Google ve Samsung’un yeni güncelleme politikaları, diğer Android üreticilerini de benzer adımlar atmaya teşvik etti. 2020 yılında Huawei’e karşı başlatılan yaptırımlar nedeniyle firmadan ayrılarak bağımsızlık kazanan Honor, bir süredir Android ekosisteminin önemli isimlerinden biri olarak biliniyor. Son yıllarda birçok başarılı akıllı telefon tanıtan firma, yeni güncelleme politikasını resmen duyurdu.

    Huawei’den ayrılan Honor, son yıllarda Asya ve Avrupa pazarlarında bir yükseliş gösterdi. Birçok fiyat bandında akıllı telefon üreten firma, şimdiye kadar net bir Android güncelleme planına sahip değildi. Ancak firma, MWC 2025 etkinliği öncesi “Alpha Plan” adında yeni stratejisini ve güncelleme politikasını duyurdu. Bu plana göre Honor, üst segment akıllı telefonlarına ve katlanabilir cihazlarına 7 yıl boyunca işletim sistemi ve güvenlik güncellemeleri sunacak. Programa dahil olan cihazlar, ilk aşamada her ay güncelleme alacak. Daha sonraki süreçte ise bu güncellemeler üç ayda bir yayınlanacak.

    Magic 7 Pro, 7 yıl güncelleme alacak

    Honor Magic 7 Pro Tam Boyutta Gör
    Honor’un yeni güncelleme programı ilk olarak Avrupa Blrliği pazarında Magic 7 Pro modeliyle başlayacak. Ancak ilerleyen dönemde diğer üst segment cihazların da bu programa dahil edilmesi planlanıyor. Tüm bunların yanı sıra Honor, Alpha Plan programı kapsamında cihazlarına yapay zeka odaklı yenilikler getireceğini de duyurdu. Alpha Plan kapsamında, Honor’un ilk yapay zeka destekli ürünleri Honor Pad V9, Honor Watch 5 Ultra ve Honor Earbuds Open olacak.
    Kaynakça https://www.tomsguide.com/phones/android-phones/from-ai-to-agi-how-honors-alpha-plan-is-making-a-big-bet-on-the-agentic-future https://9to5google.com/2025/03/02/honor-7-years-android-updates-alpha-plan/
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    -OFLU- 7 saat önce

    Malum tayfadan karalama mesajları gelmedi halen daha şaşırdım. :D Bu haberler normalleşti artık, normal görmemizi sağlayan herkesten Rabbim razı olsun.

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    Thomas Anderson 1 gün önce

    Galaxy A36 ya yükseliyorum

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