Honor kullanıcılarına müjde: 7 yıllık Android güncelleme desteği başlıyor

Honor’un güncelleme politikası değişiyor
Samsung ve Google, bir süredir akıllı telefonları için uzun vadeli güncelleme desteği sunarken, OnePlus, Oppo ve Honor gibi markalar bu modele henüz tam olarak geçmemişti. Ancak Google ve Samsung’un yeni güncelleme politikaları, diğer Android üreticilerini de benzer adımlar atmaya teşvik etti. 2020 yılında Huawei’e karşı başlatılan yaptırımlar nedeniyle firmadan ayrılarak bağımsızlık kazanan Honor, bir süredir Android ekosisteminin önemli isimlerinden biri olarak biliniyor. Son yıllarda birçok başarılı akıllı telefon tanıtan firma, yeni güncelleme politikasını resmen duyurdu.
Huawei’den ayrılan Honor, son yıllarda Asya ve Avrupa pazarlarında bir yükseliş gösterdi. Birçok fiyat bandında akıllı telefon üreten firma, şimdiye kadar net bir Android güncelleme planına sahip değildi. Ancak firma, MWC 2025 etkinliği öncesi “Alpha Plan” adında yeni stratejisini ve güncelleme politikasını duyurdu. Bu plana göre Honor, üst segment akıllı telefonlarına ve katlanabilir cihazlarına 7 yıl boyunca işletim sistemi ve güvenlik güncellemeleri sunacak. Programa dahil olan cihazlar, ilk aşamada her ay güncelleme alacak. Daha sonraki süreçte ise bu güncellemeler üç ayda bir yayınlanacak.
Magic 7 Pro, 7 yıl güncelleme alacakKaynakça https://www.tomsguide.com/phones/android-phones/from-ai-to-agi-how-honors-alpha-plan-is-making-a-big-bet-on-the-agentic-future https://9to5google.com/2025/03/02/honor-7-years-android-updates-alpha-plan/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Malum tayfadan karalama mesajları gelmedi halen daha şaşırdım. :D Bu haberler normalleşti artık, normal görmemizi sağlayan herkesten Rabbim razı olsun.
Galaxy A36 ya yükseliyorum